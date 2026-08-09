Cum te pregătești pentru un zbor extra-lung. Sfaturi pentru 10, 15 sau chiar 20 de ore petrecute în avion

Zborurile de peste 10 ore devin tot mai frecvente, pe măsură ce companiile aeriene extind rutele intercontinentale și apar conexiuni tot mai lungi. Călătorii trebuie însă să se pregătească nu doar pentru distanță, ci și pentru efectele pe care timpul petrecut în avion le are asupra organismului: lipsa de mișcare, aerul uscat din cabină, schimbarea fusului orar și oboseala acumulată. Cu câteva măsuri simple, un zbor de 15 sau chiar 20 de ore poate fi mult mai ușor de gestionat.

Rutele ultra-lungi au devenit una dintre direcțiile importante ale aviației moderne. Zboruri precum Singapore–New York, Doha–Auckland sau alte conexiuni intercontinentale care depășesc 18 ore arată că aeronavele actuale pot acoperi distanțe care, până nu demult, păreau imposibile.

Totuși, pentru pasageri, astfel de zboruri lungi nu înseamnă doar mai multe ore petrecute pe scaun. Organismul reacționează la lipsa de mișcare, la schimbarea ritmului de somn și la mediul diferit din cabină. Potrivit experților, pregătirea înainte de plecare și câteva obiceiuri respectate în timpul zborului pot face diferența între o călătorie obositoare și una confortabilă.

Alegerea locului poate influența confortul pe durata zborului

Pentru un zbor foarte lung, alegerea scaunului este mai importantă decât pare, spun specialiștii AirlinesTravel.

Locul la culoar este recomandat pasagerilor care vor să se ridice mai des, să se plimbe prin cabină sau nu vor să deranjeze persoanele de lângă ei atunci când merg la toaletă.

Locul la geam poate fi o alegere mai bună pentru cei care intenționează să doarmă. Faptul că nu trebuie să se ridice pentru pasagerii de lângă ei poate face odihna mai ușoară.

În schimb, locurile din apropierea toaletelor pot fi mai puțin confortabile pe zborurile foarte lungi, deoarece zona are un trafic mai intens, iar luminile și zgomotele pot perturba somnul.

Nu începe zborul deja obosit

Una dintre cele mai frecvente greșeli este ideea că somnul pierdut înainte de plecare poate fi recuperat în avion.

Pentru zborurile de lungă durată, este recomandat ca pasagerii să pornească la drum cât mai odihniți. Acest lucru este cu atât mai important atunci când călătoria implică traversarea mai multor fusuri orare.

Un organism obosit se adaptează mai greu la schimbarea programului, iar efectele diferenței de fus orar, cunoscute sub numele de jet lag, pot fi mai puternice după aterizare.

Hidratarea începe înainte de îmbarcare

Aerul din cabină este mult mai uscat decât cel dintr-un mediu obișnuit, iar organismul pierde mai ușor lichide în timpul zborului.

Hidratarea corespunzătoare înainte de plecare și consumul regulat de apă în timpul zborului pot reduce senzația de oboseală, uscăciunea pielii sau disconfortul general.

Alcoolul consumat în exces înainte sau în timpul zborului nu este recomandat, deoarece poate favoriza deshidratarea și poate afecta calitatea somnului.

Ce ar trebui să conțină kitul pentru un zbor lung

Experții recomandă să aveți la dumneavoastră un kit de călătorie, format dintr-un mic set de obiecte pregătite înainte de plecare poate crește semnificativ confortul.

O sticlă de apă cumpărată după trecerea controlului de securitate, căști confortabile, o mască pentru ochi, dopuri de urechi și o pernă de călătorie sunt printre cele mai utile accesorii.

La fel de importantă este îmbrăcămintea. Hainele lejere și încălțămintea ușor de scos sunt mai potrivite pentru ore întregi petrecute în aceeași poziție.

Pe zborurile foarte lungi, confortul este mai important decât aspectul vestimentar, deoarece corpul are nevoie de libertate de mișcare.

Mișcarea în avion este esențială

Statul nemișcat timp de multe ore poate provoca disconfort și rigiditate musculară. În cazul persoanelor cu anumiți factori de risc, perioadele lungi fără mișcare pot crește riscul apariției unor probleme circulatorii.

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De aceea, pasagerii sunt sfătuiți să se ridice periodic și să facă câțiva pași prin cabină.

Chiar și exercițiile simple făcute de pe scaun pot ajuta. Mișcarea gleznelor, întinderea picioarelor și schimbarea poziției corpului la intervale regulate contribuie la menținerea circulației.

Important este ca pasagerii să evite să rămână complet nemișcați timp de multe ore.

Apa este mai importantă decât cafeaua

Pe durata unui zbor lung, cafeaua poate părea o soluție pentru combaterea oboselii, însă consumul excesiv poate afecta somnul și confortul general.

Apa rămâne cea mai bună alegere pentru hidratare. Consumul regulat de lichide ajută organismul să facă față mai bine condițiilor din cabină.

De asemenea, mesele grele și consumul excesiv de alcool pot accentua senzația de oboseală după aterizare.

Ajustează somnul după ora destinației

Pe zborurile foarte lungi, adaptarea la fusul orar începe încă din avion.

Dacă aterizarea are loc dimineața, poate fi util ca pasagerii să doarmă în a doua parte a zborului, astfel încât să fie mai ușor să rămână treji după sosire.

Dacă sosirea este seara, un somn prea lung înainte de aterizare poate îngreuna adaptarea la noul program.

Ideea este ca organismul să fie apropiat cât mai mult de ora locală a destinației încă din timpul călătoriei.

Mese moderate și haine potrivite pentru temperatura din cabină

Mesele consistente pot accentua senzația de somnolență și disconfort. Pe durata unui zbor lung sunt recomandate porții moderate și alimente cu care organismul este obișnuit.

De asemenea, temperatura din cabină poate părea scăzută după mai multe ore. Hainele purtate în straturi sunt o soluție mai eficientă decât o singură piesă vestimentară groasă, deoarece permit adaptarea rapidă la schimbările de temperatură.

Ce trebuie făcut după aterizare pentru reducerea oboselii

După un zbor de 10, 15 sau 20 de ore, organismul are nevoie de timp pentru a reveni la ritmul normal.

Lumina naturală este unul dintre cele mai importante semnale pentru reglarea ceasului biologic. O plimbare în aer liber după sosire poate ajuta organismul să se adapteze mai rapid la noul fus orar.

Mișcarea ușoară este de asemenea recomandată. O plimbare scurtă ajută circulația și reduce senzația de rigiditate după multe ore petrecute pe scaun.

Dacă sosirea are loc ziua, este indicat ca pasagerii să evite un somn foarte lung imediat după aterizare și să încerce să ajungă până seara pentru a se adapta mai repede.

În general, organismul are nevoie de aproximativ o zi pentru fiecare fus orar traversat, deși perioada de adaptare diferă de la o persoană la alta.

Avioanele moderne sunt proiectate pentru zboruri tot mai lungi

Zborurile extra-lungi sunt posibile și datorită noilor generații de aeronave.

Modele precum Airbus A350 sau Boeing 787 Dreamliner sunt proiectate special pentru curse intercontinentale, având cabine mai silențioase, presurizare îmbunătățită și sisteme care cresc confortul pasagerilor.

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Totuși, tehnologia aeronavei nu elimină complet efectele unui zbor foarte lung asupra organismului. Pregătirea personală rămâne esențială.

Un zbor de 15 sau 20 de ore nu trebuie să fie o experiență epuizantă. Cu odihnă înainte de plecare, hidratare, mișcare și o adaptare treptată la noul fus orar, o călătorie de lungă distanță poate deveni o etapă confortabilă a aventurii, nu doar o perioadă de așteptare până la destinație.