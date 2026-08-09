 Primele imagini cu tinerii care au atacat cu topoare și pietre o ambulanță în Cluj. Cei trei au fost săltați de polițiști și reținuți | adevarul.ro
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Video Primele imagini cu tinerii care au atacat cu topoare și pietre o ambulanță în Cluj. Cei trei au fost săltați de polițiști și reținuți

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Au apărut primele imagini cu tinerii care au atacat cu topoare, pietre și alte obiecte o ambulanță care se deplasa printr-o localitate din județul Cluj. Incidentul violent a pornit în urma unor informații false care au circulat în mediul online. Cei trei, cu vârste de 18, 22 și 24 de ani, au fost identificați și reținuți de polițiști pentru 24 de ore. În urma atacului, autospeciala a fost avariată, iar un membru al echipajului medical a fost rănit.

Incidentul violent a avut loc sâmbătă noaptea, în jurul orei 22.25. Un echipaj medical fusese solicitat să intervină la un caz în comuna Recea-Cristur, iar după finalizarea misiunii ambulanța se îndrepta către municipiul Dej.

În timp ce autospeciala traversa localitatea Căprioara, mai multe persoane au atacat-o cu topoare, bâte și pietre. Atacul a provocat pagube ambulanței, iar unul dintre membrii echipajului medical a fost rănit. 

Polițiștii au pornit imediat în căutarea agresorilor

„Polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice”, a transmis IPJ Cluj.

În urma activităților desfășurate, mai multe persoane au fost identificate și conduse la sediul poliției pentru audieri. Trei tineri, cu vârste de 18, 22 și 24 de ani, toți din comuna Recea-Cristur, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Cei trei sunt cercetați pentru distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Zvonurile despre „ambulanțele negre”

Incidentul a avut loc pe fondul unor informații false și speculații distribuite în mediul online despre așa-numitele „ambulanțe negre care ar fura copii”.

Ministerul Sănătății a condamnat ferm agresiunea și a avertizat asupra pericolului pe care îl reprezintă dezinformarea atunci când este transformată în acțiuni violente.

Ambulanța a fost avariată, iar șoferul rănit Foto: dejeanul
Ambulanța a fost avariată, iar șoferul rănit Foto: dejeanul

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că sistemul medical are nevoie de încredere și a cerut instituțiilor competente să reacționeze ferm.

„Am luat act cu mare îngrijorare de incidentul din Cluj. Sistemul de sănătate are nevoie de liniște și încredere pentru a funcționa, nu de agresiuni alimentate de speculații iresponsabile”, a transmis ministrul.

Salvare atacată cu bâte, topoare și pietre în Cluj, după un zvon de pe rețelele sociale despre „ambulanța care fură copii”. Trei tineri au fost reținuți

Ministerul Sănătății le-a cerut oamenilor să verifice informațiile din surse oficiale înainte de a distribui clipuri sau mesaje pe rețelele sociale. Instituția avertizează că dezinformarea poate crea panică și, în cazul serviciilor medicale, poate pune în pericol atât pacienții, cât și cadrele medicale.

Raed Arafat: „O minciună distribuită pe un telefon”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a reacționat după atac și a atras atenția asupra consecințelor concrete pe care le poate avea o informație falsă distribuită pe rețelele sociale.

„O minciună distribuită pe un telefon, prin rețele de socializare, a ajuns să însemne un salvator în sala de operație, un pacient pus în pericol și o ambulanță nouă scoasă temporar din serviciu”, a transmis Arafat.

El a precizat că ambulanța era în misiune și transporta un pacient când a fost blocată și atacată pe fondul informațiilor false despre presupusa „ambulanță neagră care fură copii”.

„Violența împotriva salvatorilor este inacceptabilă. Iar dezinformarea care poate conduce la asemenea acte trebuie tratată cu maximă seriozitate de autorități, de platformele de socializare și de fiecare dintre noi”, a mai spus șeful DSU.

Ambulanța atacată, cumpărată recent prin PNRR

Autosanitara vandalizată este un vehicul nou, achiziționat recent prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul programului de modernizare a parcului de ambulanțe și de creștere a capacității sistemului de urgență.

Din cauza avariilor, ambulanța va fi indisponibilă până când va fi reparată și readusă în condiții de siguranță pentru activitatea operativă.

DSU atrage atenția că scoaterea autosanitarei din serviciu afectează direct capacitatea Serviciului de Ambulanță de a răspunde altor urgențe.

„O ambulanță scoasă din intervenție înseamnă o resursă mai puțin disponibilă pentru pacienții care pot avea nevoie de ajutor în minutele, orele sau zilele următoare”, transmite instituția.

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