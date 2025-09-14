search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
Incidente la Madrid: Confruntările de stradă, dintre poliție și protestatarii pro-Palestina, au anulat ultima etapă a Turului Spaniei

Publicat:

Ultima etapă a Turului Spaniei a fost oprită definitiv la 56 de kilometri de sosire, după ce mii de manifestanţi pro-palestinieni au pătruns pe traseul din centrul Madridului, blocând cursa și împiedicând desfășurarea podiumului oficial. 

Protestatarii pro-palestina au blocat podiumul. Turul Spaniei a fost anulat / Sursa foto: El Pais
Protestatarii pro-palestina au blocat podiumul. Turul Spaniei a fost anulat / Sursa foto: El Pais

Ciocniri violente: Turului Spaniei a fost oprit definitiv la 56 de kilometri de sosire din cauza manifestanţilor pro-palestinieni

Ultima etapă a Turului Spaniei a fost oprită definitiv la 56 de kilometri de sosire din cauza manifestanţilor pro-palestinieni de pe străzile Madridului. Conducerea cursei a decis să nu mai continue etapa. De asemenea, nu a existat podiumul protocolar, relatează AFP, potrivit News.ro. 

Aşa cum a fost încă de la începutul Vuelta, manifestanţii pro-palestinieni şi-au făcut auzită vocea duminică, la sosirea plutonului la Madrid pentru ultima etapă a Turului Spaniei, care urma să-l încoroneze pe Jonas Vingegaard. Mii de manifestanţi pro-palestinieni s-au adunat şi au pătruns pe traseul cursei în diferite puncte din centrul oraşului Madrid înainte de trecerea cicliştilor, provocând întreruperea de facto a cursei. 

Pe Gran Via, în centrul turistic al oraşului, la Atocha, lângă gara centrală, dar şi în Plaza de Colon, protestatarii au dărâmat la sfârşitul după-amiezii barierele care protejau traseul, ocupând bulevardele pe care urmau să circule cicliştii pentru un traseu repetat de mai multe ori în oraş. În special în Atocha, poliţiştii au ripostat atacând manifestanţii şi aruncând grenade lacrimogene, înainte de a-i lăsa să circule liber. 

În urma acestui incident, cicliştii au coborât de pe biciclete pentru a evalua situaţia, la aproximativ 56 km de sosire, înainte de a porni din nou la viteză redusă, însoţiţi de maşinile conducerii cursei, apoi de a se opri din nou. În cele din urmă, etapa a 21-a şi ultima a Turului Spaniei a fost oprită definitiv la 56 de kilometri de sosire.  

Cursa, care a fost perturbată aproape zilnic în ultimele trei săptămâni, nu a reuşit să se încheie

Cursa, perturbată aproape zilnic în ultimele trei săptămâni, nu a reuşit să se încheie, iar ultima etapă nu are un câştigător. Liderul clasamentului general, danezul Jonas Vingegaard, câştigă cea de-a 80-a ediţie a Vuelta, dar nu a urcat pe podiumul oficial. În mijlocul confuziei, cicliştii au urcat în cele din urmă în microbuze şi autobuze pentru a se întoarce la hotel. 

De la sosirea sa pe teritoriul spaniol, cursa a fost aproape zilnic scena unor manifestaţii pro-palestiniene care vizau în special echipa Israel-Premier Tech. Acestea au perturbat puternic cicliştii, dintre care unii au căzut în timpul incidentelor, iar mai multe etape au trebuit să fie scurtate de organizatori. 

Într-o ţară în care cauza palestiniană este foarte populară, aceste manifestaţii au loc într-o perioadă de mare tensiune între guvernul socialist al lui Pedro Sanchez şi cel al lui Benjamin Netanyahu, în special după anunţul recent al prim-ministrului spaniol privind măsurile menite să „pună capăt genocidului din Gaza”. Duminică, înainte de incidentele din după-amiaza, Pedro Sanchez şi-a exprimat „admiraţia” pentru manifestanţi, reamintind în acelaşi timp „respectul” său pentru sportivi – în aceeaşi linie cu mai mulţi membri ai guvernului său, printre care purtătoarea de cuvânt şi ministrul sportului Pilar Alegria, care a sugerat chiar să se acorde sportivilor israelieni acelaşi tratament ca şi ruşilor după invazia Ucrainei. 

Europa

