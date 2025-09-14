Țările din Uniunea Europeana își închid porțile pentru cetățenii ruși: Germania înăsprește criteriile de viză, iar Spania suspendă eliberarea acestora

Germania și Spania transmit semnale clare Moscovei: accesul cetățenilor ruși în spațiul european devine din ce în ce mai dificil. Dacă Berlinul a decis să înăsprească procedurile de acordare a vizelor naționale și Schengen, invocând riscurile de securitate generate de agresiunea Rusiei în Ucraina, Madridul a anunțat suspendarea temporară a primirii cererilor de viză, din motive tehnice.

Ambasada Germaniei: „Guvernul a înăsprit criteriile de acordare a vizelor pentru cetățenii ruși / Germania a înăsprit criteriile pentru acordarea vizelor rușilor, atât naționale, cât și Schengen.” Acest lucru a fost raportat de serviciul de presă al Ambasadei Germaniei la Moscova, ca răspuns la o solicitare a RTVI de a comenta informațiile agenției dpa potrivit cărora Berlinul este cel care urmărește înăsprirea regimului de vize pentru cetățenii ruși la nivel pan-european, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni.

Ambasada Germaniei a declarat că acțiunile militare ale Rusiei împotriva Ucrainei „creează riscuri sporite de securitate pentru UE.”

„În acest sens, guvernul federal a înăsprit criteriile pentru acordarea vizelor cetățenilor ruși. Aceasta se aplică atât vizelor naționale, cât și vizelor Schengen, în conformitate cu directivele UE. Solicitanții ruși care nu au motive convingătoare pentru a călători trebuie să fie pregătiți pentru proceduri mai lungi și mai riguroase de examinare a cererilor,” a transmis ambasada Germaniei într-un comentariu pentru RTVI.

În același timp, misiunea diplomatică germană nu a precizat dacă Germania urmărește de fapt „restricții serioase” pentru cetățenii ruși care doresc să vină în Europa în scop turistic, ca parte a sancțiunilor pan-europene, așa cum a relatat dpa.

În ianuarie 2024, ambasadorul Germaniei în Rusia, Alexander Graf Lambsdorff, a declarat într-un interviu pentru RTVI că vizele continuă să fie acordate rușilor – deși nu era vorba în principal despre vize turistice Schengen.

„Cred că este foarte important să subliniem că continuăm să acordăm vize, în special rușilor care doresc să vină să lucreze în Germania. De asemenea, eliberăm vize pentru reunificarea familiei, pentru studenții care merg să studieze în Germania,” a explicat Alexander Graf Lambsdorff.

Potrivit informațiilor actuale de pe site-ul Ambasadei Germaniei, cererile din partea rușilor la Moscova continuă să fie acceptate la Serviciul VisaMetric și la Centrul de Vize de la noua adresă de pe Prospekt Mira.

Și Spania a suspendat eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși care vor să ajungă în Europa

La rândul său, pe site-ul centrului de vize spaniol BLS a apărut un mesaj conform căruia Consulatul General al Spaniei la Moscova a suspendat temporar acceptarea cererilor de viză „din motive tehnice, până la noi ordine.” Aceste motive nu au fost precizate, nici perioada estimată pentru reluarea depunerii cererilor.

Între timp, Politico a relatat că UE intenționează să emită recomandări statelor membre privind înăsprirea regulilor de acordare a vizelor pentru ruși și cetățenii altor „state ostile.” Acestea vor fi publicate la sfârșitul lunii decembrie 2025. Totuși, măsurile nu vor fi obligatorii și nu vor fi incluse în pachetul de sancțiuni.

Anterior, agenția italiană ANSA a aflat că UE discută înăsprirea acordării vizelor Schengen pentru ruși, dintre care au fost „prea mulți” vara aceasta în Italia, Franța și Grecia, în special în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni.

Serviciul de presă al Comisiei Europene a declarat pentru RTVI că nu poate intra în detaliile acestor discuții, dar a recomandat să fie consultat discursul recent al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Acesta vorbește despre propunerile pentru cel de-al 19-lea pachet, dar nu menționează nimic despre vize.

Noul pachet de sancțiuni al UE urmează să fie prezentat pe 15 septembrie.