search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Țările din Uniunea Europeana își închid porțile pentru cetățenii ruși: Germania înăsprește criteriile de viză, iar Spania suspendă eliberarea acestora

0
0
Publicat:

Țările Uniunii Europene ridică noi bariere pentru cetățenii ruși care vor să călătorească în UE. Germania a anunțat înăsprirea criteriilor de acordare a vizelor naționale și Schengen, invocând riscurile de securitate generate de război, iar Spania a suspendat temporar primirea cererilor.  

Germania nu mai eliberează vize Schengen sau naționale pentru ruși / Sursa foto: Arhivă
Germania nu mai eliberează vize Schengen sau naționale pentru ruși / Sursa foto: Arhivă

Germania și Spania transmit semnale clare Moscovei: rușii nu mai au ce căuta în Uniunea Europeană

Germania și Spania transmit semnale clare Moscovei: accesul cetățenilor ruși în spațiul european devine din ce în ce mai dificil. Dacă Berlinul a decis să înăsprească procedurile de acordare a vizelor naționale și Schengen, invocând riscurile de securitate generate de agresiunea Rusiei în Ucraina, Madridul a anunțat suspendarea temporară a primirii cererilor de viză, din motive tehnice.

Ambasada Germaniei: „Guvernul a înăsprit criteriile de acordare a vizelor pentru cetățenii ruși / Germania a înăsprit criteriile pentru acordarea vizelor rușilor, atât naționale, cât și Schengen.” Acest lucru a fost raportat de serviciul de presă al Ambasadei Germaniei la Moscova, ca răspuns la o solicitare a RTVI de a comenta informațiile agenției dpa potrivit cărora Berlinul este cel care urmărește înăsprirea regimului de vize pentru cetățenii ruși la nivel pan-european, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni.

Ambasada Germaniei a declarat că acțiunile militare ale Rusiei împotriva Ucrainei „creează riscuri sporite de securitate pentru UE.”

„În acest sens, guvernul federal a înăsprit criteriile pentru acordarea vizelor cetățenilor ruși. Aceasta se aplică atât vizelor naționale, cât și vizelor Schengen, în conformitate cu directivele UE. Solicitanții ruși care nu au motive convingătoare pentru a călători trebuie să fie pregătiți pentru proceduri mai lungi și mai riguroase de examinare a cererilor,” a transmis ambasada Germaniei într-un comentariu pentru RTVI.

În același timp, misiunea diplomatică germană nu a precizat dacă Germania urmărește de fapt „restricții serioase” pentru cetățenii ruși care doresc să vină în Europa în scop turistic, ca parte a sancțiunilor pan-europene, așa cum a relatat dpa.

În ianuarie 2024, ambasadorul Germaniei în Rusia, Alexander Graf Lambsdorff, a declarat într-un interviu pentru RTVI că vizele continuă să fie acordate rușilor – deși nu era vorba în principal despre vize turistice Schengen.

Cred că este foarte important să subliniem că continuăm să acordăm vize, în special rușilor care doresc să vină să lucreze în Germania. De asemenea, eliberăm vize pentru reunificarea familiei, pentru studenții care merg să studieze în Germania,” a explicat Alexander Graf Lambsdorff.

Potrivit informațiilor actuale de pe site-ul Ambasadei Germaniei, cererile din partea rușilor la Moscova continuă să fie acceptate la Serviciul VisaMetric și la Centrul de Vize de la noua adresă de pe Prospekt Mira.

Și Spania a suspendat eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși care vor să ajungă în Europa

La rândul său, pe site-ul centrului de vize spaniol BLS a apărut un mesaj conform căruia Consulatul General al Spaniei la Moscova a suspendat temporar acceptarea cererilor de viză „din motive tehnice, până la noi ordine.” Aceste motive nu au fost precizate, nici perioada estimată pentru reluarea depunerii cererilor.

Între timp, Politico a relatat că UE intenționează să emită recomandări statelor membre privind înăsprirea regulilor de acordare a vizelor pentru ruși și cetățenii altor „state ostile.” Acestea vor fi publicate la sfârșitul lunii decembrie 2025. Totuși, măsurile nu vor fi obligatorii și nu vor fi incluse în pachetul de sancțiuni.

Anterior, agenția italiană ANSA a aflat că UE discută înăsprirea acordării vizelor Schengen pentru ruși, dintre care au fost „prea mulți” vara aceasta în Italia, Franța și Grecia, în special în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni.

Serviciul de presă al Comisiei Europene a declarat pentru RTVI că nu poate intra în detaliile acestor discuții, dar a recomandat să fie consultat discursul recent al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Acesta vorbește despre propunerile pentru cel de-al 19-lea pachet, dar nu menționează nimic despre vize.

Noul pachet de sancțiuni al UE urmează să fie prezentat pe 15 septembrie.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
digi24.ro
image
Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul crimei lui Tyler Robinson rămâne un mister, alimentând numeroase teorii ale conspirației
stirileprotv.ro
image
Confesiunea VIOLATORULUI nigerian care teroriza prostituatele din București. Cine era, de fapt, dezvoltatorul imobiliar care poza în bogătaș
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Cristi Chivu a povestit cel mai dur episod din cariera sa. Ce a pățit l-a afectat enorm. „Vomitam de stres și anxietate”
fanatik.ro
image
Cum ar putea arată succesiunea lui Putin în Rusia: paradoxul cercului de apropiați ai liderului rus
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
prosport.ro
image
Rusia, la graniţa României chiar la finalul lunii septembrie! Situaţia scapă de sub control, spune Traian Băsescu
playtech.ro
image
Top cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume. Pe ce loc se află Sorana Cîrstea, Emma Răducanu prezență surpriză
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după ”nebunia” din Italia: ”Nu poate!”
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a fost desfigurat de o ursoaică, în Mureș! Mărturiile tulburătoare ale fratelui său: „Era desfoliată toată faţa”
kanald.ro
image
Pensia minimă garantată după 25 de ani de muncă, conform noii legi
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
Ce înseamnă o pensie decentă pentru un român în 2025. De câţi bani are nevoie un bunic pentru a fi şi nepoţii fericiţi
romaniatv.net
image
Semne că vine criza mondială. Va lovi și România
mediaflux.ro
image
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Monica Gabor mesaj clar pentru Cătălin Botezatu, după debutul Irinei Columbeanu în modă: „A fost o experiență”
click.ro
image
Rulouri cu scorțișoară și vanilie, rețeta care a dat gata TikTok-ul. Au o textură pufoasă, o aromă unică și o cremă catifelată. VIDEO
click.ro
image
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (16) jpg
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Monica Gabor mesaj clar pentru Cătălin Botezatu, după debutul Irinei Columbeanu în modă: „A fost o experiență”

OK! Magazine

image
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Ce să mănânci ca să ai ficatul sănătos