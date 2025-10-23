Incident neașteptat în Germania: Poliția a tras asupra soldaților în timpul unui exercițiu militar, „din cauza unei interpretări greșite la fața locului”

Un incident neașteptat a avut loc în orașul Erding, din sudul Germaniei, unde un soldat a fost rănit după ce poliția a tras asupra acestuia, neștiind că face parte dintr-un exercițiu militar. Localnicii, panicați de prezența unor persoane înarmate pe stradă, au alertat forțele de ordine.

Poliția bavareză a declarat că a intervenit după ce a primit rapoarte despre un bărbat înarmat și a mobilizat mai multe unități la sud-est de Erding, inclusiv un elicopter, miercuri seară.

Potrivit publicației germane Bild, poliția militară a folosit muniție de antrenament asupra ofițerilor de poliție sosiți, crezând că aceștia fac parte din exercițiu. În replică, ofițerii de poliție au tras cu muniție reală, rănindu-l pe unul dintre soldați.

„Din cauza unei interpretări greșite la fața locului, s-au tras focuri de armă”, a transmis poliția bavareză într-un comunicat.

Ulterior, autoritățile au aflat că persoana care purta o armă era un membru al forțelor armate germane implicat în exercițiu: „Ulterior s-a aflat că persoana care purta o armă era un membru al forțelor armate germane, care se afla la fața locului în cadrul unui exercițiu”, se mai arată în comunicat.

Cum a fost posibil haosul

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Ministerului Apărării din Germania a explicat că incidentul a fost rezultatul unei neînțelegeri între trupele participante la exercițiu și poliția chemată de localnici. Soldatul rănit a fost tratat pentru răni minore și a fost externat din spital, potrivit declarațiilor oficiale.

Exercițiul Marshal Power

Incidentul s-a petrecut în cadrul unui amplu exercițiu denumit Marshal Power, la care participă aproximativ 500 de polițiști militari, dar și sute de prim-respondenți din cadrul poliției, pompierilor și serviciilor de salvare.

Acțiunile se desfășoară în spații publice din 12 orașe bavareze situate la nord de München, inclusiv Erding, și au scopul de a simula un atac asupra unui stat membru NATO.