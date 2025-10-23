search
Joi, 23 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Incident neașteptat în Germania: Poliția a tras asupra soldaților în timpul unui exercițiu militar, „din cauza unei interpretări greșite la fața locului”

0
0
Publicat:

Un incident neașteptat a avut loc în orașul Erding, din sudul Germaniei, unde un soldat a fost rănit după ce poliția a tras asupra acestuia, neștiind că face parte dintr-un exercițiu militar. Localnicii, panicați de prezența unor persoane înarmate pe stradă, au alertat forțele de ordine.

Poliția germană a tras asupra unui soldat în timpul unui exercițiu militar FOTO: Profimedia
Poliția germană a tras asupra unui soldat în timpul unui exercițiu militar FOTO: Profimedia

Poliția bavareză a declarat că a intervenit după ce a primit rapoarte despre un bărbat înarmat și a mobilizat mai multe unități la sud-est de Erding, inclusiv un elicopter, miercuri seară. 

Potrivit publicației germane Bild, poliția militară a folosit muniție de antrenament asupra ofițerilor de poliție sosiți, crezând că aceștia fac parte din exercițiu. În replică, ofițerii de poliție au tras cu muniție reală, rănindu-l pe unul dintre soldați.

Din cauza unei interpretări greșite la fața locului, s-au tras focuri de armă”, a transmis poliția bavareză într-un comunicat. 

Ulterior, autoritățile au aflat că persoana care purta o armă era un membru al forțelor armate germane implicat în exercițiu: „Ulterior s-a aflat că persoana care purta o armă era un membru al forțelor armate germane, care se afla la fața locului în cadrul unui exercițiu”, se mai arată în comunicat.

Cum a fost posibil haosul

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Ministerului Apărării din Germania a explicat că incidentul a fost rezultatul unei neînțelegeri între trupele participante la exercițiu și poliția chemată de localnici. Soldatul rănit a fost tratat pentru răni minore și a fost externat din spital, potrivit declarațiilor oficiale.

Exercițiul Marshal Power

Incidentul s-a petrecut în cadrul unui amplu exercițiu denumit Marshal Power, la care participă aproximativ 500 de polițiști militari, dar și sute de prim-respondenți din cadrul poliției, pompierilor și serviciilor de salvare.

Acțiunile se desfășoară în spații publice din 12 orașe bavareze situate la nord de München, inclusiv Erding, și au scopul de a simula un atac asupra unui stat membru NATO.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
digi24.ro
image
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
stirileprotv.ro
image
Ultimele pregătiri pentru sfințirea CATEDRALEI MÂNTUIRII NEAMULUI. Au fost așezate scaunele în interiorul impunătorului edificiu
gandul.ro
image
Atenție șoferi! Ceaţa densă afectează traficul în mai multe judeţe
mediafax.ro
image
Suma uriașă plătită pentru o oră de antrenament cu David Popovici
fanatik.ro
image
EXCLUSIV Neclarități în CV-ul lui Bolojan: a terminat în 3 ani o facultate care dura 5
libertatea.ro
image
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
"Oferta" primită de locatarii blocului din Rahova: devin chiriaşi până îşi cumpără iar apartamentul
observatornews.ro
image
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
cancan.ro
image
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
prosport.ro
image
Vine iar frigul. Când se răceşte vremea, temperaturile scad brusc
playtech.ro
image
Cine este Noah, adversara Universității Craiova din Conference League. Are cotă de piață cât Dinamo și tocmai a anunțat o investiție de zeci de milioane de euro!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se schimbă formula de calcul, cum se calculează de anul viitor şi cine este afectat
romaniatv.net
image
Zelenski anunță teritoriile la care ar fi dispus să renunțe. Care ar putea fi viitoarea graniță cu Rusia
mediaflux.ro
image
Aflat într-o stare avansată de ebrietate, căpitanul echipei din România a produs un accident grav în centrul orașului!
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Regulă pentru românii care au camere de supraveghere la casă. Ai 30 de zile la dispoziție
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC

OK! Magazine

image
Nuanța neașteptată a pedichiurii lui Meghan Markle. Ducesa a promovat cea mai în vogă culoare a toamnei

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci