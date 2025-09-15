search
Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Exercițiu militar NATO în Groenlanda, fără participarea Statelor Unite

0
0
Publicat:

Un amplu exercițiu militar al NATO are loc în Groenlanda, cu participarea mai multor state europene, însă fără Statele Unite, deși Washingtonul și-a manifestat de-a lungul timpului interesul pentru acest teritoriu autonom danez.

Exercițiu militar NATO în Groenlanda FOTO: X
Exercițiu militar NATO în Groenlanda FOTO: X

Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, se află în Groenlanda alături de omologii săi islandez și norvegian, pentru a supraveghea desfășurarea exercițiului „Arctic Light 2025”. Acesta reunește trupe din Danemarca, Franța, Germania, Suedia și Norvegia, în total peste 550 de militari.

„Situaţia actuală în materie de politică de securitate necesită o consolidare considerabilă a prezenţei forţelor armate în Arctica şi în Atlanticul de Nord”, a declarat Lund Poulsen.

Exercițiul are loc în colaborare cu guvernul din Groenlanda și are ca obiectiv creșterea capacității operaționale a forțelor aliate pe vasta insulă arctică. „Este un bun exemplu al angajamentului comun de a consolida capacitatea forţelor armate pentru a face faţă ameninţărilor din Arctica”, a adăugat ministrul danez.

Absența notabilă a Statelor Unite

Deși Statele Unite dețin o bază aeriană în nordul Groenlandei, ele nu participă la exercițiul actual. Washingtonul a criticat în repetate rânduri lipsa de investiții a Danemarcei în apărarea insulei, iar tensiunile s-au adâncit după ce televiziunea daneză a dezvăluit, la sfârșitul lunii august, că cel puțin trei cetățeni americani cu legături cu președintele Donald Trump au desfășurat operațiuni de influență pe teritoriul arctic.

De la revenirea la Casa Albă în ianuarie, Donald Trump a afirmat în mod repetat că dorește să preia controlul asupra vastului teritoriu arctic, bogat în resurse minerale și situat strategic, „într-un fel sau altul”. Într-un interviu, Trump a sugerat că nu exclude posibilitatea de a folosi forța armată pentru a obține controlul asupra Groenlandei.

Oficialii administrației Trump au început deja să pledeze public pentru cauza președintelui american, afirmând că Danemarca a fost un prost custode al insulei, că doar Statele Unite o pot proteja de o acaparare din partea Rusiei și a Chinei și că America îi va ajuta pe groenlandezi să „se îmbogățească”, cum a spus de altfel și Trump.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
digi24.ro
image
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro”
stirileprotv.ro
image
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste
gandul.ro
image
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor
mediafax.ro
image
Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală pe criminalul din măcelul de la Craiova. Acesta a intrat cu un cuțit într-o sală de jocuri
fanatik.ro
image
„E scumpă, dom’le! Dă-o dracului de treabă. Ne-am tâmpit!” Cât costă o sută de grame de pastramă de berbecuț la un târg de toamnă
libertatea.ro
image
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliţie după ce ar fi provocat un accident rutier în Bucureşti, apoi ar fi fugit de la faţa locului
antena3.ro
image
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Decizia finală a tribunalului!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Cum se face succesiunea pentru un apartament: pașii legali și taxele de plată
playtech.ro
image
Mitică Dragomir îi dă un sfat fiului lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție după ce a fugit de la locul accidentului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în vestiar
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treaptă s-a rupt. Verdictul medicilor: „Un infarct”
kanald.ro
image
David Popovici a avut o singură rugăminte de ziua lui pentru toți românii. Ce a putut să ceară campionul...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ioana State a slăbit enorm în 4 luni și este SUPERBĂ. A ajuns de nerecunoscut! Fanii au rămas fără cuvinte când i-au văzut noua siluetă: Ai devenit cu 10 ani mai tânără!
romaniatv.net
image
NATO, în război cu Rusia! Moscova amenință după dronele rusești din România și Polonia
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Drama fetelor din trupa Trident. Nu le mai recunoști după 20 de ani FOTO
actualitate.net
image
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
click.ro
image
Schimbări importante pentru șoferi. Ce se întâmplă cu numerele de înmatriculare de la 17 septembrie 2025
click.ro
image
Război în muzica populară. Mioara Velicu vrea mai mulți bani din drepturile de difuzare: „E rușinos”. Reacția lui Gheorghe Turda, membru CREDIDAM: „O nemulțumită”
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto Profimedia jpg
Kate & William au dat marea veste, atât de așteptată de fani. Cu toate acestea, se aude că Regele Charles n-ar fi încântat
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
București, Zona Arsenalului Armatei și a Arhivelor Statului - Complexul Mihai Vodă (© ANR, fond CC al PCR, album 1981, foto 6 - detaliu)
Septembrie 1916: Avioanele germane bombardează Bucureștiul
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
image
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii

OK! Magazine

image
Kate & William au dat marea veste, atât de așteptată de fani. Cu toate acestea, se aude că Regele Charles n-ar fi încântat

Click! Pentru femei

image
Lovitura pe care Jennifer Aniston i-o aplică Angelinei Jolie. „E femeia pe care o urăște cel mai mult!”

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!