Un amplu exercițiu militar al NATO are loc în Groenlanda, cu participarea mai multor state europene, însă fără Statele Unite, deși Washingtonul și-a manifestat de-a lungul timpului interesul pentru acest teritoriu autonom danez.

Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, se află în Groenlanda alături de omologii săi islandez și norvegian, pentru a supraveghea desfășurarea exercițiului „Arctic Light 2025”. Acesta reunește trupe din Danemarca, Franța, Germania, Suedia și Norvegia, în total peste 550 de militari.

„Situaţia actuală în materie de politică de securitate necesită o consolidare considerabilă a prezenţei forţelor armate în Arctica şi în Atlanticul de Nord”, a declarat Lund Poulsen.

Exercițiul are loc în colaborare cu guvernul din Groenlanda și are ca obiectiv creșterea capacității operaționale a forțelor aliate pe vasta insulă arctică. „Este un bun exemplu al angajamentului comun de a consolida capacitatea forţelor armate pentru a face faţă ameninţărilor din Arctica”, a adăugat ministrul danez.

Absența notabilă a Statelor Unite

Deși Statele Unite dețin o bază aeriană în nordul Groenlandei, ele nu participă la exercițiul actual. Washingtonul a criticat în repetate rânduri lipsa de investiții a Danemarcei în apărarea insulei, iar tensiunile s-au adâncit după ce televiziunea daneză a dezvăluit, la sfârșitul lunii august, că cel puțin trei cetățeni americani cu legături cu președintele Donald Trump au desfășurat operațiuni de influență pe teritoriul arctic.

De la revenirea la Casa Albă în ianuarie, Donald Trump a afirmat în mod repetat că dorește să preia controlul asupra vastului teritoriu arctic, bogat în resurse minerale și situat strategic, „într-un fel sau altul”. Într-un interviu, Trump a sugerat că nu exclude posibilitatea de a folosi forța armată pentru a obține controlul asupra Groenlandei.

Oficialii administrației Trump au început deja să pledeze public pentru cauza președintelui american, afirmând că Danemarca a fost un prost custode al insulei, că doar Statele Unite o pot proteja de o acaparare din partea Rusiei și a Chinei și că America îi va ajuta pe groenlandezi să „se îmbogățească”, cum a spus de altfel și Trump.