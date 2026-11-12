Washingtonul cere Moscovei să pregătească o nouă propunere privind un acord de securitate cu Europa, potrivit Axios

Statele Unite au îndemnat Rusia să elaboreze o nouă propunere pentru un viitor acord de securitate cu Europa, care să includă măsuri din partea Moscovei menite să reducă tensiunile cu statele europene. Informația a fost relatată de Axios, care citează două surse familiarizate cu subiectul. Chestiunea a fost una dintre principalele teme ale negocierilor de la Abu Dhabi.

Jared Kushner și Steve Witkoff, din nou la Moscova Foto: X

Potrivit publicației, Rusia încearcă de ani de zile să obțină un acord de securitate în Europa, care să limiteze extinderea NATO și să reducă prezența militară a Alianței în Europa de Est. Washingtonul a respins anterior astfel de propuneri, dar pare acum dispus să ia în considerare, parțial, cerințele Moscovei, în cadrul unei înțelegeri mai ample de încheiere a războiului din Ucraina.

Numeroase guverne europene privesc cu suspiciune această abordare a administrației americane.

Joi, 12 noiembrie, emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, au ajuns la Moscova pentru o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin. Un oficial american a declarat că reprezentanții SUA intenționează să readucă în discuție pregătirea unei noi propuneri de securitate pentru Europa. Ei vor încerca, totodată, să obțină acordul liderului de la Kremlin ca reprezentanți europeni să participe la următoarea etapă a negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia.

Axios scrie că propunerea americană privind o nouă arhitectură de securitate între Europa și Rusia, în cadrul unui acord de încetare a războiului, a fost una dintre temele centrale ale discuțiilor de la Abu Dhabi. Potrivit a două surse la curent cu desfășurarea negocierilor, delegația rusă a susținut că invadarea Ucrainei a fost determinată de faptul că fostul președinte american Joe Biden nu a răspuns, în 2021, unei scrisori a lui Putin, în care liderul rus își expunea îngrijorările de securitate.

Una dintre surse a precizat că Witkoff și Kushner au subliniat în fața părții ruse că situația globală s-a schimbat considerabil din 2021. Cei doi au propus ca Rusia să redacteze un nou proiect de acord, care să țină cont de cerințele și de temerile sale de securitate. Documentul ar urma să stabilească însă și ce măsuri reciproce este dispusă să ia Moscova pentru a reduce tensiunile și pentru a oferi Europei garanții că nu va recurge la noi atacuri.

Emisarii americani au insistat, de asemenea, că o discuție concretă despre securitatea europeană este posibilă numai dacă reprezentanți ai Europei participă la următoarea rundă de negocieri de pace.

„Le-am spus rușilor că au propriile dorințe și temeri, dar că trebuie să propună și diverse măsuri de dezescaladare și alți pași, dacă vor ca Europa să privească favorabil aceste propuneri”, a declarat Kushner.

Rusia nu a fost de acord până acum cu participarea reprezentanților europeni la negocierile de pace cu Ucraina. După încheierea întâlnirii, consilierul lui Putin și șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, a acuzat, la o conferință de presă, conducerile mai multor state europene că înșală poporul ucrainean și contribuie la moartea în masă a civililor. Potrivit lui, aceasta este ceea ce fac liderii europeni.

„De aceea nu înțeleg despre ce se poate discuta cu ei”, a spus Medinski.

Totuși, el a subliniat că Moscova este interesată de un acord mai amplu cu Europa privind securitatea, în cadrul înțelegerilor de încheiere a războiului.

Axios notează că administrația Trump încearcă să negocieze în paralel o nouă arhitectură de securitate între Europa și Rusia și un acord de pace între Moscova și Kiev. O sursă familiarizată cu poziția Casei Albe a precizat că discuțiile despre aranjamentele de securitate vor trece la implementare practică abia după ce se va ajunge la un acord de încetare a războiului.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, afirmase înaintea negocierilor de la Abu Dhabi că întrebarea privind noua arhitectură de securitate a Europei va fi abordată doar după încheierea războiului din Ucraina. Potrivit a două surse care au urmărit discuțiile, oficialii europeni sosiți în această săptămână la Abu Dhabi au acceptat însă să lucreze simultan pe două direcții: oprirea războiului și viitoarele aranjamente de securitate. Ei au insistat, totuși, ca deciziile finale privind noua arhitectură de securitate să fie luate abia după încheierea ostilităților din Ucraina.

Washingtonul se așteaptă ca implicarea reprezentanților europeni în negocierile de pace să determine guvernele lor să se angajeze mai activ în discutarea și încheierea unui acord de securitate mai amplu, înainte de sfârșitul războiului. Sursa a adăugat că președintele Volodimir Zelenski nu va accepta un acord de pace până nu va avea o imagine clară a garanțiilor de securitate de viitor. Potrivit aceleiași surse, și Putin vrea să știe ce garanții va prevedea o eventuală înțelegere, motiv pentru care subiectul securității are o importanță deosebită.

Washingtonul a dat asigurări statelor europene că nu va încheia cu Rusia un acord de securitate fără participarea Europei și a Ucrainei. Partea americană nu intenționează, de asemenea, să ofere Moscovei posibilitatea de a bloca decizii privind securitatea continentului european, a spus sursa.