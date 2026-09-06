În mijlocul disputei electorale, Angela Merkel a luat cina la un restaurant chinezesc. Unde se afla Friedrich Merz

În timp ce rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt era urmărit cu atenție în Germania, fosta cancelară Angela Merkel lua cina într-un restaurant chinezesc din centrul Berlinului.

Angela Merkel, fostul cancelar german Foto: Shutterstock

În seara de duminică, în timp ce AfD se bucura de victorie în landul din estul Germaniei, Saxonia-Anhalt, Merkel se afla la lumina lumânărilor, la un pahar de vin, în restaurantul „Jolly” din Berlin-Mitte. Localul este cunoscut drept unul dintre restaurantele preferate ale fostei cancelare și se află în apropierea locuinței sale.

Restaurantul „Jolly”

Restaurantul a fost descris de publicația Tagesspiegel drept o adresă mai puțin cunoscută, apreciată pentru bucătăria sa chinezească autentică. Printre specialitățile localului se numără rața Peking, disponibilă la un preț de 85 de euro pentru patru persoane, precum și preparate precum fâșiile de meduză, care costă 12 euro.

Jurnalistul Robin Alexander relatează în cartea sa „Machtverfall” că Merkel a purtat aici unele dintre discuțiile sale politice în momente de criză, inclusiv cu Annegret Kramp-Karrenbauer, cea care i-a succedat la conducerea CDU.

Unde se afla Friedrich Merz

La aproximativ 4,8 kilometri distanță, la sediul CDU, Konrad-Adenauer-Haus, se desfășurau în același timp discuții politice privind rezultatul alegerilor.

Cancelarul Friedrich Merz s-a retras, împreună cu membri ai conducerii partidului, în birourile conducerii CDU pentru a analiza rezultatul scrutinului din Saxonia-Anhalt.

Potrivit planului discutat în cadrul partidului, dacă în cursul serii devenea clar că AfD a obținut majoritatea absolută în land, Merz urma să facă o declarație publică înaintea reuniunii oficiale a conducerii partidului, programată pentru luni dimineață.

Pentru Angela Merkel, seara electorală s-a încheiat la cină. Pentru succesorul său politic, Friedrich Merz, noaptea urma să fie mult mai lungă.