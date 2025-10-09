search
Joi, 9 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Foto Imagini din satelit au surprins poligonul secret în care Rusia testează „Cernobîlul zburător”

0
0
Publicat:

Google Earth și-a actualizat imaginile cu Novaia Zemlia, arhipelagul arctic unde proiectanții de arme nucleare ai Rusiei testează cele mai noi invenții ale lor, transmite Barents Observer.

Imaginile au fost surprinse prin Google Earth FOTO Google Earth / Barents Observer
Imaginile au fost surprinse prin Google Earth FOTO Google Earth / Barents Observer

„Nimeni nu are așa ceva”, spunea Vladimir Putin în discursul său din fața Adunării Federale, în 2018. Președintele se lăuda cu Burevestnik, o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară, proiectată să zboare la altitudine joasă, cu o rază de acțiune aproape nelimitată. Se spune că arma are capacități de navigație aeriană menite să evite sistemele de apărare antirachetă ale inamicului.

Totuși, proiectanții armelor aveau o mare problemă: racheta prezentată de Putin în 2018 era prematură. Nu funcționa.

Mai târziu, în același an, publicația Barents Observer a relatat pentru prima dată îngrijorările norvegienilor legate de radioactivitatea provenită din testele de la Novaia Zemlia. Reactorul rachetei are un sistem de răcire în aer liber, care eliberează material radioactiv prin gazele de eșapament.

Fundația Bellona, un grup de monitorizare care a lucrat timp de decenii la probleme de siguranță nucleară în Rusia, a numit curând noua rachetă a lui Putin „un Cernobîl zburător”.

Poligonul de testare de la Pankovo

Poligonul de testare se află la Pankovo, pe insula sudică a arhipelagului, la mai puțin de 900 km de colțul nord-estic al Norvegiei.

Patru teste ale rachetei au avut loc între noiembrie 2017 și februarie 2018. Toate cele patru s-au prăbușit la scurt timp după lansare, potrivit unei scurgeri de informații americane către presă. Zborul cel mai lung a durat puțin peste două minute și a acoperit o distanță de 35 km.

Pankovo a fost înființat la sfârșitul anilor 1950 ca post secret de comandă și test aerian, cunoscut sub denumirea de Unitatea Militară 90214. Aflat la aproximativ 100 de kilometri de poligonul nordic unde se detonau bombe nucleare în atmosferă, personalul observa norii radioactivi și colecta mostre de radionuclizi din aer, potrivit unei enciclopedii online ce include mărturii ale martorilor din Novaia Zemlia.

Vara aceasta a adus o activitate record la Pankovo.  Nu se știe câte rachete au fost testate și nici câte s-au prăbușit în mare sau pe uscat — cel mai probabil undeva în apropierea fostului poligon pentru teste atmosferice, la nord de strâmtoarea Matocikin.

Autoritățile de protecție împotriva radiațiilor din țările nordice nu au raportat până acum măsurători suspecte de izotopi. Totuși, este probabil ca testele să fie efectuate atunci când vântul suflă spre nord sau nord-est.

Zonă restricționată

Întregul teritoriu al Novaia Zemlia este o zonă restricționată, iar spațiul aerian și apele din jur au fost închise pentru aviația civilă și navigație perioade îndelungate, din iulie până la sfârșitul lui septembrie.

Acum, Google Earth a actualizat imaginile pentru întreaga coastă vestică a insulei sudice din Novaia Zemlia. Fotografiile au fost realizate în perioada 5–14 august.

Atât poligonul de testare Pankovo, cât și baza aeriană militară Rogacevo, situată mai la sud, pot fi studiate acum în detaliu pentru prima dată dintr-o sursă online necomercială de imagini prin satelit.

Citește și: „Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
FOTO Google Earth / Barents Observer
FOTO Google Earth / Barents Observer

Mai jos poate fi văzută o imagine de ansamblu a zonei, urmată de detalii mărite ale diferitelor amplasamente. O imagine de prim-plan a locului real de lansare apare în fotografia principală din partea de sus a articolului.

FOTO Google Earth / Barents Observer
FOTO Google Earth / Barents Observer

Distanța dintre debarcaderul de pe țărm și locul de lansare din nord este de aproximativ șase kilometri.

FOTO Google Earth / Barents Observer
FOTO Google Earth / Barents Observer

Ultima imagine prezintă baza aeriană Rogacevo, aflată la circa 170 km sud de poligonul Pankovo.

FOTO Google Earth / Barents Observer
FOTO Google Earth / Barents Observer

Putin o consideră invincibilă

Putin a declarat că arma – denumită de NATO SSC-X-9 Skyfall – este „invincibilă” în fața sistemelor actuale și viitoare de apărare antirachetă, având o rază de acțiune aproape nelimitată și o traiectorie imprevizibilă.

Lewis, Eveleth și alți doi experți în controlul armamentelor spun că dezvoltarea acestei rachete a devenit și mai importantă pentru Moscova după ce Trump a anunțat, în ianuarie, dezvoltarea unui scut american antirachetă „Golden Dome”.

Însă mulți experți se îndoiesc că racheta poate ocoli sistemele de apărare, că îi va oferi Moscovei capabilități pe care nu le are deja și avertizează că va elibera radiații pe traseul său.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
digi24.ro
image
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur
gandul.ro
image
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
mediafax.ro
image
Apare o nouă forță în fotbalul românesc! Fostul membru al Generației de Aur e gata să devină patron: „Au palmaresul, în 3 ani stadionul e gata”
fanatik.ro
image
Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia
libertatea.ro
image
„Miroase a cadavre.” Mesajul lui Marian Godină pentru cei care au râs de avertizările autorităților privind ciclonul Barbara
digi24.ro
image
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
gsp.ro
image
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
antena3.ro
image
Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în locul altor șoferi
observatornews.ro
image
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
prosport.ro
image
Se întorc temperaturile de peste 20 de grade. Când se încălzeşte vremea
playtech.ro
image
A luat legătura Dan Șucu, patronul Rapidului, cu Mihai Stoica? Ce a scris, de fapt, pe contul personal, oficialul FCSB?
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A scos pistolul”
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Plata cu cardul la turnicheții de metrou ar putea fi suspendată. Explicația Metrorex
kanald.ro
image
de ce greșesc prognozele METEO și de ce...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
romaniatv.net
image
Lovitură grea pentru pensionari și bugetari. Ce pregătește Guvernul Bolojan pentru anul viitor
mediaflux.ro
image
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Oana Roman nu îl mai menajează pe Botezatu! „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru cocalar”
click.ro
image
De ce Eugen Cristea și Anca Pandrea simt în casă energia persoanelor moarte: „Nu oricine poate”. Și Mihai Onilă are o legătură paranormală cu fiica-înger: „O aud mental”
click.ro
Emmanuel Macron și Brigitte alături de Prințul Hussein și Prințesa Rajwa foto profimedia (1) jpg
Prințesa Rajwa a dus moda din Iordania la Palatul Elysée din Paris! Întâlnire istorică cu Brigitte și Emmanuel Macron
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Meghan Markle, din nou umilită de oamenii care o urmăresc constant pe rețele. Ce „gafă” au observat aceștia în cele mai recente fotografii

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani