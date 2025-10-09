Google Earth și-a actualizat imaginile cu Novaia Zemlia, arhipelagul arctic unde proiectanții de arme nucleare ai Rusiei testează cele mai noi invenții ale lor, transmite Barents Observer.

„Nimeni nu are așa ceva”, spunea Vladimir Putin în discursul său din fața Adunării Federale, în 2018. Președintele se lăuda cu Burevestnik, o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară, proiectată să zboare la altitudine joasă, cu o rază de acțiune aproape nelimitată. Se spune că arma are capacități de navigație aeriană menite să evite sistemele de apărare antirachetă ale inamicului.

Totuși, proiectanții armelor aveau o mare problemă: racheta prezentată de Putin în 2018 era prematură. Nu funcționa.

Mai târziu, în același an, publicația Barents Observer a relatat pentru prima dată îngrijorările norvegienilor legate de radioactivitatea provenită din testele de la Novaia Zemlia. Reactorul rachetei are un sistem de răcire în aer liber, care eliberează material radioactiv prin gazele de eșapament.

Fundația Bellona, un grup de monitorizare care a lucrat timp de decenii la probleme de siguranță nucleară în Rusia, a numit curând noua rachetă a lui Putin „un Cernobîl zburător”.

Poligonul de testare de la Pankovo

Poligonul de testare se află la Pankovo, pe insula sudică a arhipelagului, la mai puțin de 900 km de colțul nord-estic al Norvegiei.

Patru teste ale rachetei au avut loc între noiembrie 2017 și februarie 2018. Toate cele patru s-au prăbușit la scurt timp după lansare, potrivit unei scurgeri de informații americane către presă. Zborul cel mai lung a durat puțin peste două minute și a acoperit o distanță de 35 km.

Pankovo a fost înființat la sfârșitul anilor 1950 ca post secret de comandă și test aerian, cunoscut sub denumirea de Unitatea Militară 90214. Aflat la aproximativ 100 de kilometri de poligonul nordic unde se detonau bombe nucleare în atmosferă, personalul observa norii radioactivi și colecta mostre de radionuclizi din aer, potrivit unei enciclopedii online ce include mărturii ale martorilor din Novaia Zemlia.

Vara aceasta a adus o activitate record la Pankovo. Nu se știe câte rachete au fost testate și nici câte s-au prăbușit în mare sau pe uscat — cel mai probabil undeva în apropierea fostului poligon pentru teste atmosferice, la nord de strâmtoarea Matocikin.

Autoritățile de protecție împotriva radiațiilor din țările nordice nu au raportat până acum măsurători suspecte de izotopi. Totuși, este probabil ca testele să fie efectuate atunci când vântul suflă spre nord sau nord-est.

Zonă restricționată

Întregul teritoriu al Novaia Zemlia este o zonă restricționată, iar spațiul aerian și apele din jur au fost închise pentru aviația civilă și navigație perioade îndelungate, din iulie până la sfârșitul lui septembrie.

Acum, Google Earth a actualizat imaginile pentru întreaga coastă vestică a insulei sudice din Novaia Zemlia. Fotografiile au fost realizate în perioada 5–14 august.

Atât poligonul de testare Pankovo, cât și baza aeriană militară Rogacevo, situată mai la sud, pot fi studiate acum în detaliu pentru prima dată dintr-o sursă online necomercială de imagini prin satelit.

Mai jos poate fi văzută o imagine de ansamblu a zonei, urmată de detalii mărite ale diferitelor amplasamente. O imagine de prim-plan a locului real de lansare apare în fotografia principală din partea de sus a articolului.

Distanța dintre debarcaderul de pe țărm și locul de lansare din nord este de aproximativ șase kilometri.

Ultima imagine prezintă baza aeriană Rogacevo, aflată la circa 170 km sud de poligonul Pankovo.

Putin o consideră invincibilă

Putin a declarat că arma – denumită de NATO SSC-X-9 Skyfall – este „invincibilă” în fața sistemelor actuale și viitoare de apărare antirachetă, având o rază de acțiune aproape nelimitată și o traiectorie imprevizibilă.

Lewis, Eveleth și alți doi experți în controlul armamentelor spun că dezvoltarea acestei rachete a devenit și mai importantă pentru Moscova după ce Trump a anunțat, în ianuarie, dezvoltarea unui scut american antirachetă „Golden Dome”.

Însă mulți experți se îndoiesc că racheta poate ocoli sistemele de apărare, că îi va oferi Moscovei capabilități pe care nu le are deja și avertizează că va elibera radiații pe traseul său.