search
Joi, 9 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Globalizarea a blocat ultimul mare agresor imperial: Rusia

0
0
Publicat:

Pentru „suveraniști”, actuala situaţie a Rusiei ar trebui să fie o lecţie importantă. Când a pornit agresiunea împotriva Ucrainei, Putin nu a înţeles că trăim într-o lume globalizată, şi nu poate lupta singur împotriva întregii lumi civilizate.

FOTO Profimedia
FOTO Profimedia

Iar cei care critică ajutorul internaţional, inclusiv românesc, acordat Ucrainei, nu înţeleg nici ei alternativa: Ucraina ar fi ajuns un fel de Belarus, ar fi urmat Republica Moldova, Țările Baltice, România, adică reapariţia URSS.

Ce nu a înţeles Putin

Economia Rusiei depinde de exporturile de hidrocarburi. Aceste exporturi presupun o lume globalizată, care să colaboreze cu Rusia în zona comercială, să cumpere şi să vândă Rusiei ce are nevoie, pentru a compensa lipsa tehnologiei avansate.

Rusia vrea să redevină un pol de putere mondială, bazată doar pe forța armată. Greşit. Un pol de putere mondial este legitimat de forţa economică, financiară, comercială, tehnologică, digitală, ştiinţifică, şi abia apoi de puterea militară. Rusia a crezul că sperie lumea cu forţa armelor nucleare, ignorând faptul că şi NATO are arme nucleare, iar statele din NATO au împreună o armată de zece ori mai mare şi mai puternică, comparativ cu Rusia. Serviciile de informaţii ale ţărilor NATO ştiu tot ce mişcă în Rusia, inclusiv intenţia acesteia de a folosi arme nucleare, dacă va fi cazul. Şi au şi capacitatea de a anihila centrele de comandă, de comunicaţii, silozurile şi depozitele armatei ruse.

NATO este un exemplu de globalizare, care păstrează pacea pentru Europa şi America de 80 de ani. Nu a avut niciodată un act de agresiune impotriva Rusiei. Dezvoltarea „polilor de putere” din lumea occidentală este tot un exemplu de globalizare, pe care suveranistii anti UE şi anti globalizare o ignoră.

Alegerile din România si Republica Moldova sunt o dovadă că și majoritatea populației înțelege aceste lucruri. Iar Rusia renunță, se pare, la protecția acordată Transnistriei. 

Globalizarea înseamnă să pui la un loc resursele umane şi materiale pentru dezvoltarea mai bună şi mai rapidă a tuturor ţărilor.

România, parte a UE, a primit ajutoare directe de 100 de miliarde de euro de la UE, şi a contribuit cu 30 de miliarde euro. În plus, toate investiţiile şi contribuţiile la dezvoltarea economiei private, banii câştigaţi de români prin munca în ţări occidentale, se ridică la alte sute de miliarde de euro care au venit și vin în România.

Că la bugetul României avem un deficit uriaş, e vina conducătorilor din ultimii ani. Dar să nu confundăm situaţia bugetară cu restul economiei private.

Alte ţări au înţeles globalizarea

China nu a atacat Taiwanul, înţelegând că îşi periclitează relaţiile comerciale cu occidentul, baza dezvoltării sale economice. Nici Rusia nu beneficiază de ajutor militar din partea Chinei, care a declarat că respectă integritatea şi suveranitatea statelor lumii.

Turcia a avut declaraţii agresive impotriva Israelului, dar nu a intervenit militar în conflictul din Orientul Mijlociu.

Iranul, un stat agresiv prin proxy,  Hamas şi Hezbolah, a fost pus la punct de americani, care i-au anihilat capacităţile de fabricare a armelor nucleare. Cu acordul lumii libere.

Majoritatea ţărilor şi-au redus până aproape de zero comerţul de hidrocarburi cu Rusia, ducând economia acestei ţări în pragul colapsului, pentru că nu are alte surse de finanţare. Acum şi Turcia, la presiunea lui Trump, îşi reduce importurile de gaze şi petrol din Rusia.

Până şi Trump a înţeles că visele imperiale ale lui Putin nu pot şi oprite de „vrăjelile” sale verbale. Acum sprijină Ucraina cu armament, chiar dacă cumpărat din America de către NATO.

Capacităţile militare ale Ucrainei nu s-ar fi dezvoltat fără „globalizare”, fără ajutorul dat de lumea civilizată care l-a pus la colţ pe Putin. Acum dronele ucrainiene fac ravagii în industria de rafinare a Rusiei, care nu mai are benzină nici pentru propria populaţie. Piesele de schimb pentru avioanele civile şi militare ale Rusiei lipsesc, pentru că veneau din „globalizare”, adică din relaţiile comerciale cu restul lumii, relaţii care aproape nu mai există.

În loc să înţeleagă finalul economic şi militar spre care se îndreaptă Rusia, Putin este în continuare dominat de visele imperiale ale ţarului Petru Cel Mare. Până când populaţia şi elitele intelectuale şi militare ale Rusiei îl vor da jos, pentru a evita colapsul total spre care se îndreaptă economia Rusiei.

Iar elitele Rusiei trebuie să ţină cont şi de costurile colosale pe care le presupun refacerea Rusiei şi preţul pe care Rusia îl va plăti pentru refacerea Ucrainei, dacă vrea să revină în lumea globalizată.

Opinii

Mai multe de la Ștefan Vlaston

De ce va câştiga Nicușor Dan alegerile prezidenţiale din luna mai
Opinii
Comisia de la Veneţia vs. CCR, în problema anulării alegerilor prezidenţiale. Cine are dreptate?
Opinii
Se pare că anturajul lui Trump l-a convins că este mai bine să lase Rusia să se prăbuşească sub propria prostie
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
digi24.ro
image
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur
gandul.ro
image
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
mediafax.ro
image
El este impresarul de top din România, care rupe tăcerea: „Dansa trei ore și bea cola! Presa l-a omorât”
fanatik.ro
image
Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia
libertatea.ro
image
„Miroase a cadavre.” Mesajul lui Marian Godină pentru cei care au râs de avertizările autorităților privind ciclonul Barbara
digi24.ro
image
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
gsp.ro
image
Internetul a ”explodat”, după ce le-a spus tuturor cine este fiul ei: ”Nu se poate să fie mama lui” / ”Incredibil”
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
antena3.ro
image
Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
observatornews.ro
image
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
prosport.ro
image
Se întorc temperaturile de peste 20 de grade. Când se încălzeşte vremea
playtech.ro
image
A luat legătura Dan Șucu, patronul Rapidului, cu Mihai Stoica? Ce a scris, de fapt, pe contul personal, oficialul FCSB?
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Video Scandal uriaș! Le-a fost anulat un gol după o eroare neverosimilă și nu s-au calificat la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Bărbat carbonizat în Botoșani, după ce flăcările violente i-au cuprins locuința. Care a fost cauza incendiului
kanald.ro
image
de ce greșesc prognozele METEO și de ce...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
romaniatv.net
image
Lovitură grea pentru pensionari și bugetari. Ce pregătește Guvernul Bolojan pentru anul viitor
mediaflux.ro
image
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Oana Roman nu îl mai menajează pe Botezatu! „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru cocalar”
click.ro
image
De ce Eugen Cristea și Anca Pandrea simt în casă energia persoanelor moarte: „Nu oricine poate”. Și Mihai Onilă are o legătură paranormală cu fiica-înger: „O aud mental”
click.ro
Emmanuel Macron și Brigitte alături de Prințul Hussein și Prințesa Rajwa foto profimedia (1) jpg
Prințesa Rajwa a dus moda din Iordania la Palatul Elysée din Paris! Întâlnire istorică cu Brigitte și Emmanuel Macron
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Meghan Markle, din nou umilită de oamenii care o urmăresc constant pe rețele. Ce „gafă” au observat aceștia în cele mai recente fotografii

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani