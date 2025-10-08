„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”

De ceva timp, la Moscova domnește o tăcere ciudată. Nu pentru că ar fi liniște, ci pentru că prea mulți tac atunci când ar trebui să vorbească. Potrivit politologului și sociologului rus Igor Eidman, stabilit în Germania, cercurile de putere de la Kremlin încep să înțeleagă un lucru simplu: războiul împotriva Ucrainei nu mai poate fi câștigat. Iar odată cu această realizare, vine și întrebarea inevitabilă – ce facem cu Putin?

Într-o analiză prezentată pentru 24 Kanal, Eidman avertizează că „șoimii” din cercul puterii – cei care au susținut inițial invazia – dar și pragmaticii, care și-au calculat interesele în bani, resurse și influență, încep să vadă realitatea: conflictul este într-un impas, iar Rusia pierde teren. Nu doar militar, ci mai ales geopolitic și economic.

Mobilizarea totală, mărul otrăvit

Putin știe că Rusia nu are suficiente resurse pentru a duce un război de uzură. În teorie, ar putea declanșa o mobilizare generală. În practică, se teme de ce s-ar putea întâmpla în stradă, în provincie, în rândul propriului aparat. Așa că preferă varianta „înghețării conflictului”. Dar nici pe aceasta nu o acceptă cu adevărat. Rezultatul? O stare de stagnare periculoasă, în care fiecare zi aduce noi pierderi și tot mai puține soluții.

Între timp, Ucraina primește armament nou și își continuă pregătirile pentru noi ofensive. În momentul în care elitele ruse vor realiza că războiul nu mai poate fi susținut – nici în tranșee, nici în discursuri – acestea vor acționa. Potrivit lui Eidman, „atunci Putin va fi înlăturat”. Haosul ar putea cuprinde Rusia, iar Kremlinul s-ar confrunta cu o criză internă fără precedent.

O putere clădită pe frică, în căutarea ieșirii

Putin încă deține controlul complet asupra puterii. Dar, așa cum o pendulă nu stă niciodată pe loc, la fel și războiul – atunci când se va înclina decisiv în favoarea Ucrainei – îl va prinde nepregătit. Elitele vor încerca să se salveze, căutând compromisuri cu Occidentul, discutând despre despăgubiri și, inevitabil, despre retragerea trupelor.

Reparații, teritorii recucerite, reabilitarea relațiilor cu Vestul – toate acestea vor deveni teme reale abia după căderea liderului de la Kremlin. Nu din convingere, ci din necesitate. Pentru că cei din jurul lui Putin, spune Eidman, nu au fost niciodată pregătiți pentru un război lung. Ei au vrut doar să fure, să-și trimită copiii la Londra, să cumpere iahturi în Mediterană și să își protejeze conturile din Elveția.

Prigojin a fost doar începutul

Sistemul s-a clătinat deja. Tentativa de revoltă a lui Evgheni Prigojin a arătat cât de fragil este edificiul politic construit în jurul lui Putin. Deși criza a fost rapid „stabilizată”, fisura a rămas. Și cu fiecare lună de eșec militar, cu fiecare zi în care sancțiunile mușcă mai adânc, se adâncește și neîncrederea în „liderul de neînlocuit”.

Între timp, la Washington, Donald Trump a revenit la Casa Albă. Însă nici măcar noul context american nu i-a oferit Kremlinului un colac de salvare. Putin a refuzat să accepte propunerile de mediere, menținând Rusia în același impas politic și militar. Iar asta începe să îi irite pe cei care i-au stat alături din calcul, nu din loialitate.

Propaganda epuizată, resursele pe terminate

Pe fondul acestui blocaj, Putin continuă să emită mesaje tot mai contradictorii. A acuzat Occidentul că ar fi provocat războiul, a pretins că „durerea este comună” și a descris Ucraina ca pe un pion al Vestului. Mai nou, liderul de la Kremlin a criticat intenția SUA de a livra Ucrainei rachete Tomahawk, numindu-le „o amenințare periculoasă”, dar s-a grăbit să adauge că acestea „nu vor schimba situația pe teren”.

În spatele acestei retorici însă, realitatea este alta: Rusia nu mai are capacitatea internă de a susține conflictul. Se fac recrutări în masă în rândul străinilor – din Cuba ar fi fost trimiși deja aproximativ 5.000 de cetățeni și ar mai urma să vină 25.000. Mercenari sunt căutați în Iran, Irak și chiar în rândul foștilor soldați afgani.

Finalul încă nu e scris, dar sfârșitul e vizibil

Ce urmează pentru Rusia este greu de prezis. Dar semnalele sunt tot mai clare. Într-un sistem construit pe control, frică și loialitate condiționată, pierderea războiului înseamnă mai mult decât o înfrângere militară – înseamnă sfârșitul unei epoci.

Când anume se va produce ruptura? Poate după următoarea ofensivă ucraineană. Poate după o decizie greșită luată sub presiune. Sau poate în clipa în care unul dintre cei apropiați va înțelege că salvarea sa personală trece prin înlăturarea lui Vladimir Putin.