Video Putin pregătește testarea unei rachete cu propulsie nucleară, în ajunul întâlnirii cu Trump. Ce este „Cernobîlul zburător”

Putin ar putea testa racheta nucleară „Skyfall”, supranumită „Cernobîlul zburător”, chiar înaintea întâlnirii cu Trump în Alaska, într-un gest ce pare menit să trimită un semnal puternic.

Rusia pare să se pregătească pentru testarea noii sale rachete de croazieră cu încărcătură nucleară și propulsie nucleară, potrivit a doi cercetători americani și unei surse din domeniul securității occidentale, chiar în timp ce președintele rus Vladimir Putin se pregătește pentru discuții despre Ucraina cu președintele american Donald Trump, vineri, potrivit Reuters. Racheta a fost supranumită și „Cernobîlul zburător” din cauza numărului mare de teste eșuate de până acum.

Jeffrey Lewis, de la Middlebury Institute of International Studies din California, și Decker Eveleth, de la organizația de cercetare și analiză CNA din Virginia, au ajuns separat la această evaluare după ce au studiat imagini realizate în ultimele săptămâni, până marți, de Planet Labs, o companie comercială de sateliți.

Ei au fost de acord că fotografiile arată o activitate intensă la poligonul de testare Pankovo, din arhipelagul Marea Barents – Novaia Zemlia, inclusiv creșteri ale numărului de personal și echipamente, precum și nave și aeronave asociate testelor anterioare ale rachetei 9M730 Burevestnik.

„Vedem toată activitatea din poligon – atât cantități uriașe de provizii aduse pentru a sprijini operațiunile, cât și mișcări în locul de unde este lansată efectiv racheta”, a spus Lewis.

Putin consideră arma „invincibilă”

O sursă occidentală din domeniul securității, care a cerut să rămână anonimă, a confirmat că Rusia se pregătește pentru un test Burevestnik.

Lewis a spus că un test ar putea avea loc chiar săptămâna aceasta, ridicând posibilitatea ca acesta să umbrească summitul Trump-Putin din Alaska.

Casa Albă nu a comentat pe tema posibilului test Burevestnik. Pentagonul, CIA și Ministerul Apărării din Rusia au refuzat să comenteze.

Putin a declarat că arma – denumită de NATO SSC-X-9 Skyfall – este „invincibilă” în fața sistemelor actuale și viitoare de apărare antirachetă, având o rază de acțiune aproape nelimitată și o traiectorie imprevizibilă.

Lewis, Eveleth și alți doi experți în controlul armamentelor spun că dezvoltarea acestei rachete a devenit și mai importantă pentru Moscova după ce Trump a anunțat, în ianuarie, dezvoltarea unui scut american antirachetă „Golden Dome”.

Însă mulți experți se îndoiesc că racheta poate ocoli sistemele de apărare, că îi va oferi Moscovei capabilități pe care nu le are deja și avertizează că va elibera radiații pe traseul său.

Istoric slab de testare

Un astfel de test ar fi fost programat cu mult înainte de anunțul, de săptămâna trecută, privind întâlnirea Trump-Putin, spun cercetătorii și experții.

Totuși, Putin ar fi putut suspenda pregătirile, vizibile prin sateliți americani, pentru a semnala deschiderea spre încheierea războiului din Ucraina și reluarea discuțiilor privind controlul armamentului cu SUA, spun aceștia. Tratatul New START, ultimul pact SUA-Rusia care limitează armele nucleare strategice, expiră pe 5 februarie.

„Uneori poți devansa sau amâna calendarul din motive politice”, a declarat Tom Countryman, fost subsecretar de stat interimar pentru controlul armamentelor.

Potrivit organizației Nuclear Threat Initiative, Burevestnik are un istoric slab de testare – doar două succese parțiale din 13 teste cunoscute.

Aeronave speciale

Eveleth și Lewis au spus că imaginile Planet Labs arată stive de containere, echipamente și personal sosind din iulie târziu.

Lewis a precizat că două aeronave echipate pentru colectarea datelor de testare se află la aerodromul militar Rogacevo, din arhipelag, din mijlocul lui iulie. Imaginile furnizate agenției Reuters arată două avioane mari cu radome în formă de disc.

El a remarcat și prezența a cel puțin cinci nave asociate testelor anterioare. Un site de monitorizare a navelor – VesselFinder.com – arată că o a șasea navă, folosită la teste anterioare, urma să sosească marți.

Reuters a confirmat, pe baza site-ului, că vasul cargo „Teriberka” se îndrepta spre Novaia Zemlia, dar nu a putut verifica independent și restul constatărilor cercetătorilor.

Eveleth și Lewis au început analiza imaginilor din zona Pankovo în iulie, după ce Rusia a emis pe 6 august un avertisment maritim prin care cerea navelor să evite zona între 9 și 12 august.

„Pregătirile merg înainte”

Reuters a găsit mai multe notificări emise de Rusia, publicate pe platforma americană NOTAM a Administrației Federale a Aviației, care indicau o posibilă fereastră de lansare între 9 și 22 august.

Armata norvegiană a declarat pentru Reuters, prin email, că Marea Barents este „o locație preferată pentru testele cu rachete rusești” și că a observat indicii – din avertismentele maritime și aeriene – privind „pregătiri pentru activități de testare”.

Totuși, aceasta a refuzat să confirme ce tip de armament urmează să fie testat.

La sfârșitul lui iulie, Eveleth a observat că adăpostul care proteja lansatorul Burevestnik de intemperii era mutat înainte și înapoi, ceea ce a numit „o dovadă foarte clară” a pregătirii unui test.

Lewis a furnizat Reuters imagini din 7 august care arată acoperirea lansatorului, stive de containere, o macara pentru mutarea acestora și un elicopter.

„Pregătirile merg înainte în forță”, a spus el.