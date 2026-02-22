Viktor Orban o compară pe șefa diplomației europene cu Hitler și Napoleon și spune că Bruxelles-ul amenință libertatea maghiarilor

Premierul Ungariei, Viktor Orban, atacă strategia occidentală față de războiul din Ucraina, comparând politica UE privind conflictul cu eșecurile lui Napoleon și Hitler.

„Astăzi războiul continuă pentru că liderii europeni vor să continue”, a afirmat Orbán la un miting electoral în Békéscsaba, fără a menționa responsabilitatea rușilor care au declanșat războiul, scrie Index.hr.

În discursul său, el a explicat că „putinizarea” este primitivă și frivolă și că adevărata amenințare pentru libertatea maghiarilor este Bruxelles, nu Moscova.

Potrivit acestuia, liderii europeni vor să continue războiul pentru că le-a mai rămas o singură speranță: dacă înving Rusia pe teritoriul Ucrainei, vor putea forța rușii să plătească despăgubiri și astfel să recupereze banii acordați Ucrainei sub formă de împrumuturi.

„Atât Napoleon, cât și Hitler au încercat acest lucru. Nu au reușit, dar oare Kaja Kallas va reuși?” a spus el.

Orbán consideră că strategia de a aștepta ca Rusia să fie epuizată economic de sancțiunile UE este greșită, pentru că „în cele din urmă, steagul roșu flutură de obicei pe turnurile din Berlin”.

Recent, Ungaria a blocat împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei și care avea ca scop să stabilizeze finanțele țării devastate de război, cu doar câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei rusești.

Ambasadorul ungar la Uniunea Europeană a obiectat, vineri, față de acest împrumut pe care blocul urma să-l contracteze pentru Ucraina, conform a patru surse familiarizate cu situația și citate de FT. Decizia nu poate fi luată decât cu unanimitate.

Împrumutul fusese agreat în decembrie de liderii UE și era menit să salveze finanțele Ucrainei, în contextul în care țara are o gaură bugetară uriașă.

La acel moment, Ungaria, Slovacia și Cehia, toate conduse de guverne putiniste, au fost de acord să ajute Ucraina cu condiția să nu le fie imputate costuri din dobânzile pentru împrumut.

Decizia Ungariei de a bloca acest împrumut vine în contextul în care Viktor Orban încearcă să-și crească profilul electoral înaintea alegerilor din 12 aprilie, pe care ar urma să le piardă, conform sondajelor.