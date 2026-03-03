Zelenski îl acuză pe Orban că a respins oferta Croației de a livra petrol Ungariei și Slovaciei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a existat o ofertă din partea Croației de a furniza petrol Ungariei, însă Guvernul de la Budapesta a refuzat propunerea.

Șeful statului a făcut aceste afirmații răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, potrivit Ukrinform.

„M-am întâlnit cu premierul Croației, Andrej Plenković. Mi-a arătat că este pregătit să asigure cantitatea [de petrol] necesară anual Slovaciei și Ungariei, de altfel. A spus că Orban pur și simplu nu vrea cu adevărat să îl cumpere”, a declarat Zelenski.

În opinia sa, motivul ține de preț. „Pentru că aici este prețul european, iar acolo este prețul rusesc. Atât. Cu alte cuvinte, cineva face bani. Se știe cine”, a adăugat el.

Anterior, Ministerul ucrainean de Externe l-a convocat de două ori pe însărcinatul cu afaceri al Ungariei, acuzând Budapesta că a denaturat poziția Ucrainei privind conducta de petrol Drujba pipeline și că a formulat acuzații false la adresa Kievului.

La rândul său, premierul ungar Viktor Orbán a publicat anterior o scrisoare deschisă adresată președintelui Zelenski, în care a cerut redeschiderea imediată a conductei Drujba.

Președintele Consiliului European, António Costa, și Zelenski au convenit ca Ucraina să evalueze, în zilele următoare, cât timp ar fi necesar pentru repararea conductei Drujba, avariată în urma atacurilor Rusiei.

La 27 ianuarie, forțele ruse au lovit infrastructura energetică din regiunea Liov. O dronă ar fi putut atinge un segment al conductei utilizate pentru livrarea petrolului rusesc către Ungaria și Slovacia. Compania ucraineană Naftogaz a confirmat atacul, fără a preciza exact ce a fost avariat, menționând doar că a fost al 15-lea atac asupra instalațiilor sale într-o singură lună.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a reamintit Ungariei că problemele privind tranzitul petrolului rusesc au fost provocate chiar de agresiunea Moscovei și de loviturile asupra infrastructurii conductei Drujba, acuzații la care Budapesta nu a răspuns public.

Ungaria, la rândul său, a suspendat exporturile de motorină către Ucraina până la reluarea tranzitului de petrol spre Ungaria prin conducta Drujba. De asemenea, a anunțat că ia în calcul oprirea exporturilor de energie electrică și gaze către Ucraina, dacă Kievul nu reia livrările de petrol rusesc prin această conductă.