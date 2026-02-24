search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
Ucraina: Ungaria blochează fonduri, Slovacia taie curentul

Publicat:

Un veto din partea Ungariei și o măsură drastică a Slovaciei: la patru ani de la invazia rusă în Ucraina, Uniunea Europeană se confruntă cu un nou conflict. Partenerii europeni nu fac economie de critici.

Premierul slovac Fico, în stânga, și premierul ungar Orbán (imagine de arhivă)
Premierul slovac Fico, în stânga, și premierul ungar Orbán (imagine de arhivă)

Cu câteva ore înainte ca războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei să intre în cel de-al cincelea an, miniștrii de Externe ai UE au discutat ieri (luni, 23 februarie 2026), la Bruxelles, despre un împrumut esențial pentru Kiev. În centrul atenției s-a aflat blocajul surprinzător al Ungariei. Prin decizia Budapestei se împiedică alocarea unui pachet de 90 de miliarde de euro aprobat, deja, anterior.

Ajutorul fusese convenit de șefii de stat și de guvern ai UE în decembrie, iar Parlamentul comunitar își dăduse, de asemenea, acordul. Fondurile ar trebui să acopere cele mai urgente nevoi financiare ale Ucrainei până la sfârșitul anului 2027 și să asigure funcționarea statului, precum și efortul militar de apărare împotriva Rusiei.

Dispută privind livrările de petrol prin conducta Drujba

Vineri, 20 februarie, guvernul Viktor Orban a anunțat că va bloca ultimul pas formal înaintea plății. Ca justificare, a invocat blocajul deliberat al reluării livrărilor de petrol rusesc de către autoritățile ucrainene prin conducta Drujba. Potrivit informațiilor de la Kiev, conducta, care alimentează Ungaria și Slovacia, este întreruptă de la sfârșitul lunii ianuarie din cauza bombardamentelor Moscovei. Budapesta și Bratislava acuză însă Ucraina că ar întârzia în mod intenționat repararea și reluarea livrărilor.

Tactică electorală? Premierul Ungariei blochează un ajutor de miliarde pentru Ucraina
Tactică electorală? Premierul Ungariei blochează un ajutor de miliarde pentru Ucraina


În Ungaria, conflictul capătă o încărcătură politică internă suplimentară. Înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie, guvernul își înăsprește tonul față de Kiev. Ministrul de Externe Péter Szijjártó a acuzat Ucraina că, prin oprirea petrolului, ar urmări să provoace penurii și să crească prețurile la carburanți înainte de scrutin. Kievul, a susținut șeful diplomației ungare, s-ar fi coordonat în acest sens cu Bruxellesul și cu opoziția ungară.

Ungaria va bloca împrumutul de miliarde al UE până când petrolul rusesc va curge din nou. ”Nu vom ceda acestui șantaj”, a comentat ministrul Szijjártó.

Și Slovacia crește presiunea

Și din partea Bratislavei vin critici la adresa vecinilor ucraineni. Premierul Robert Fico și-a pus în aplicare ”măsura de represalii” anunțată anterior. Pentru că petrolul rusesc nu mai tranzitează Ucraina prin conducta Drujba către Slovacia, șeful Executivului slovac a dat dispoziție ca livrările de electricitate de urgență ale țării sale (membră UE) către Ucraina să fie suspendate.

Într-un mesaj video, Fico a declarat că solicitase anterior o convorbire telefonică urgentă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Deoarece acesta nu ar fi fost disponibil mai devreme de miercuri, Slovacia se vede ”obligată să recurgă imediat la prima măsură reciprocă”. Măsura va fi ”revocată de îndată ce tranzitul de petrol către Slovacia va fi reluat”, a spus Fico.

Atât premierul slovac, cât și omologul său ungar sunt considerați aliați politici ai președintelui rus Vladimir Putin.

Critici din Germania, Polonia și statele baltice

Ministrul german de Externe Johann Wadephul a acuzat Ungaria că își contrazice propriile principii prin acest blocaj. ”Nu cred că este corect ca Ungaria să-și trădeze propria luptă pentru libertate și pentru suveranitatea europeană”, a declarat șeful diplomației germane la începutul reuniunii de la Bruxelles. Poziția Ungariei îl surprinde, a adăugat oficialul german, dar se va încerca dialogul cu Budapesta în baza argumentelor.

Ministrul german de Externe Johann Wadephul se declară ”surprins” de comportamentul Ungariei
Ministrul german de Externe Johann Wadephul se declară ”surprins” de comportamentul Ungariei


La forumul ”Cafe Kyiv”, organizat de Fundația Konrad Adenauer la Berlin, Wadephul a declarat că este, în principiu, deschis unor discuții cu Rusia privind o pace durabilă în Ucraina, dar a subliniat că nu vor exista concesii. ”Ucraina trebuie să fie prima care vorbește. Și noi suntem pregătiți să discutăm. Dar nu vom merge la Moscova pentru a face noi concesii. Nu vom face asta”.

Și cancelarul federal Friedrich Merz a intervenit în dezbatere, amintind că obiectivul este de a seca finanțarea războiului Moscovei. ”Fac încă o dată apel la partenerii noștri europeni: nu slăbiți sprijinul vostru, sprijinul nostru comun pentru Ucraina”.

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a formulat la rândul său critici clare și a vorbit despre un șocant deficit de solidaritate față de Ucraina. Guvernul de la Budapesta ar alimenta ostilitatea față de țara vecină prin propagandă de stat, pentru a obține capital politic în campania electorală. ”M-aș fi așteptat la un sentiment mult mai puternic de solidaritate din partea Ungariei față de Ucraina.” Omologul lituanian, Kęstutis Budrys, s-a declarat ”foarte frustrat” de blocajul survenit.

Kaja Kallas, șefa diplomației UE
Kaja Kallas, șefa diplomației UE


Kaja Kallas, coordonatoarea diplomației europene, și-a exprimat, de asemenea, neînțelegerea față de blocaj: ”Nu ar trebui să legăm lucruri care nu au nicio legătură între ele”. Argumentele Ungariei vor fi ascultate și se va încerca convingerea Budapestei, a adăugat Kalas, convinsă însă că poziția Ungariei nu se va schimba.

Noi atacuri la intrarea în anul cinci de război

În timp ce la Bruxelles se căuta unitatea politică, luptele au continuat pe teren, în special în regiunea ucraineană Odesa, la Marea Neagră, unde cel puțin două persoane au fost ucise într-un atac cu drone rusești și cel puțin alte trei au fost rănite.

”Inamicul rus” ar fi atacat în cursul nopții instalații industriale, precum și infrastructură energetică și civilă. Au fost afectate, între altele, unități de producție și depozitare, clădiri administrative și vehicule.

Noi distrugeri în urma unui alt atac rusesc asupra regiunii Odesa
Noi distrugeri în urma unui alt atac rusesc asupra regiunii Odesa


Și Kievul a atacat, potrivit propriilor declarații, ținte de pe teritoriul rus. În orașul Belgorod, situat aproape de graniță, guvernatorul Viaceslav Gladkov a raportat întreruperi ale alimentării cu electricitate, încălzire și apă, în urma unui atac ucrainean cu rachete și drone asupra unor instalații energetice. S-au înregistrat pagube la infrastructura energetică, locuințe, vehicule și o biserică.

De patru ani, Rusia poartă împotriva Ucrainei un război de agresiune devastator. Astăzi (marți, 24 martie 2026), invazia intră în al cincilea an. Liderii Uniunii Europene, însoțiți de omologii lor din statele baltice și nordice, se află chiar astăzi la Kiev, pentru a sublinia angajamentul lor de a sprijini Ucraina.

Un articol publicat de DW

