Orbán transformă Ucraina în „dușmanul Ungariei” folosind inteligența artificială înaintea alegerilor

Premierul ungar Viktor Orbán și-a centrat campania electorală pe un mesaj dur împotriva Ucrainei, prezentând Kievul drept principala amenințare la adresa Ungariei. Această strategie intervine într-un moment în care sondajele îl arată în dificultate înaintea scrutinului.

Orbán a lansat o ofensivă mediatică amplă, incluzând materiale generate cu ajutorul inteligenței artificiale și mesaje critice la adresa Uniunii Europene, notează The Guardian. Panouri publicitare finanțate de guvernul său populist de dreapta, care îl înfățișează pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe oficiali UE cu mâinile întinse, au împânzit Ungaria.

„Mesajul nostru către Bruxelles: Nu vom plăti!”, se arată pe unul dintre panouri, reluând mesajele difuzate la radio, televiziune și pe rețelele sociale. Strategia urmărește să mute dezbaterea de la problemele interne, precum serviciile publice în declin, creșterea costului vieții sau stagnarea economică, către războiul din țara vecină.

„În esență, Ucraina este prezentată drept principalul inamic”, a declarat Zsuzsanna Végh, analist la German Marshall Fund. „Nu este vorba doar despre Ucraina în sine, ci se înscrie în strategia clasică a partidului de guvernământ de a-și mobiliza electoratul prin generarea fricii în societate”.

În trecut, Orbán și partidul său, Fidesz, au folosit mesaje similare pentru a stimula temerile legate de migrație (2018) sau pentru a acuza opoziția că ar trimite trupe ungare să lupte în război (2022). În actualul scrutin, confruntat cu o provocare puternică din partea fostului membru de rang înalt al propriului partid, Peter Magyar, campania a devenit și mai agresivă. „Vedem cu siguranță o escaladare semnificativă”, a adăugat Végh. „Pe lângă retorică, inteligența artificială este utilizată pe scară largă pentru a crea mesaje și imagini false care să consolideze mesajul guvernului”.

Reacții internaționale și tensiuni în UE

Campania lui Orbán a atras atenția internațională după ce Ungaria a refuzat să aprobe cel mai recent pachet de sancțiuni UE și un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, invocând probleme legate de aprovizionarea cu petrol rusesc care tranzitează Ucraina. Decizia a stârnit nemulțumire printre liderii europeni.

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a descris poziția Ungariei drept „șocantă”, amintind că Budapesta a fost invadată în secolul XX de trupele sovietice. Ministrul suedez pentru afaceri europene, Jessica Rosencrantz, a acuzat Orbán că folosește Ucraina drept „sac de box”.

În acest context, guvernul ungar și-a intensificat atacurile la adresa Kievului. Orbán a susținut recent, fără dovezi, că Ucraina ar plănui să perturbe sistemul energetic al Ungariei și a anunțat trimiterea de trupe pentru protejarea infrastructurii. Pe rețelele sociale, premierul a publicat o scrisoare deschisă adresată lui Zelenski, acuzându-l că „lucrează pentru a forța” Ungaria să intre în război cu Rusia și că „coordonează eforturi” pentru a instala un guvern pro-Ucraina la Budapesta.

Manipulare emoțională în campanie

Direcția campaniei a devenit clară pentru mulți ungari după lansarea unui videoclip electoral generat cu inteligență artificială, în care o fetiță plânge la fereastră, iar scenele sunt intercalate cu imagini în care tatăl ei este executat în război. Mesajul transmis de clip era: „Acum este doar un coșmar, dar Bruxelles-ul se pregătește să-l transforme în realitate. Să nu ne asumăm riscuri. Fidesz este alegerea sigură”.

Peter Magyar a condamnat videoclipul, numindu-l „dezgustător, de neiertat și profund revoltător”. „Aceasta nu este politică, este manipulare lipsită de suflet”, a afirmat el.

Pe străzile Budapestei, opiniile sunt împărțite. Susținătorii lui Orbán apreciază blocarea ajutorului UE pentru Ucraina, în timp ce susținătorii opoziției avertizează că strategia riscă să izoleze Ungaria și să o apropie din nou de influența Rusiei.

„Alegerile s-au transformat într-o confruntare între două narațiuni: pe de o parte, discursul lui Orbán despre amenințarea existențială a războiului și riscul creșterii prețurilor la energie; pe de altă parte, campania lui Magyar, axată pe costul vieții, servicii publice și combaterea corupției”, explică András Bíró-Nagy, director al institutului Policy Solutions din Budapesta.

Rezultatul scrutinului va arăta care dintre aceste teme va mobiliza mai mult alegătorii, deși resursele și influența mediatică considerabilă ale lui Orbán rămân factori decisivi. În ultimii ani, atitudinea publicului maghiar față de sprijinul UE pentru Ucraina s-a schimbat semnificativ, invazia Rusiei fiind percepută pentru mulți drept un conflict între două țări slave nepopulare. În acest context, Orbán încearcă să câștige voturi intensificând retorica anti-Ucraina.