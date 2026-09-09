 Haos pe aeroporturile din Marea Britanie. Sute de zboruri anulate după defecțiunea sistemului de control aerian | adevarul.ro
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Haos pe aeroporturile din Marea Britanie. Sute de zboruri anulate după defecțiunea sistemului de control aerian

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Pasagerii din Marea Britanie se confruntă miercuri, 9 septembrie, cu noi întârzieri și anulări, după defecțiunea tehnică ce a perturbat marți funcționarea sistemului de control al traficului aerian. Peste 150 de zboruri au fost anulate pentru miercuri, iar efectele problemei se resimt în continuare pe mai multe aeroporturi.

zboruri anulate romania iunie 2022 jpg
Foto: Arhivă

Potrivit FlightRadar24, 177 de curse programate pentru miercuri au fost anulate, după ce în ziua precedentă aproximativ 1.300 de zboruri către și dinspre Marea Britanie au fost afectate. Cele mai multe anulări de miercuri au fost înregistrate pe aeroportul Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din țară, notează France24. 

Serviciul Național de Trafic Aerian (NATS) a anunțat că lucrează în continuare pentru restabilirea completă a operațiunilor și avertizează că revenirea la normal nu va fi imediată.

„Se lucrează în continuare pentru a ajuta companiile aeriene şi aeroporturile să-şi revină după perturbările de astăzi”, a transmis NATS.

Instituția a descris procesul de revenire ca fiind unul „foarte complex”, care a afectat întreaga rețea aeriană și a precizat că eliminarea tuturor efectelor va necesita timp.

NATS anunțase anterior că defecțiunea a fost remediată și că sunt depuse eforturi pentru reducerea întârzierilor acumulate. Organizația și-a cerut scuze pasagerilor pentru situația creată.

Heathrow și Gatwick, printre cele mai afectate

Aeroportul Heathrow a reluat marți seară plecările, după ce o problemă tehnică determinase suspendarea sosirilor. Reprezentanții aeroportului au avertizat însă că perturbările vor continua și le-au recomandat pasagerilor să verifice în prealabil situația zborului cu operatorul aerian.

Și Gatwick, aflat la sud de Londra, a fost grav afectat. O pasageră care trebuia să ajungă în Irlanda a povestit că a stat aproximativ trei ore blocată pe pistă înainte de a coborî din avion.

„E pur şi simplu un coşmar absolut acolo”, a declarat Josie Donoghue după ce a părăsit aeroportul.

Femeia a descris traversarea aeroportului drept o experiență extrem de dificilă, comparând situația cu o încercare de a evada din închisoarea Alcatraz.

Problemele nu s-au limitat la cele două mari aeroporturi londoneze. Au fost raportate perturbări și la Liverpool, Birmingham și Edinburgh, iar Aeroportul din Dublin a anulat, la rândul său, zeci de curse.

Zeci de mii de pasageri, afectați

British Airways a anulat sau redirecționat peste 100 de zboruri, cu impact asupra a zeci de mii de pasageri. Ryanair a anunțat că peste 65.000 dintre clienții săi au fost afectați și că a anulat mai mult de 50 de curse.

Problemele au avut efecte inclusiv asupra unei echipe de fotbal. Arsenal, care urma să joace miercuri la Napoli în Liga Campionilor, a fost nevoită să-și anuleze conferința de presă programată înaintea meciului, după ce zborul formației a fost întârziat.

Ministrul britanic al Transporturilor, Heidi Alexander, a cerut asigurări că autoritățile vor analiza defecțiunea și vor lua măsuri pentru ca infrastructura care susține aviația să fie suficient de robustă.

„Solicit asigurări că se vor trage învățăminte și că sistemele care susțin aviația sunt la înălțimea sarcinii”, a transmis ministrul.

Nu este prima problemă majoră a sistemului

Incidentul readuce în atenție vulnerabilitatea sistemului britanic de control al traficului aerian. În iulie anul trecut, o altă defecțiune tehnică a provocat anularea a zeci de zboruri către și dinspre Marea Britanie și a generat critici din partea conducerilor companiilor aeriene.

Cea mai gravă perturbare din ultimii ani a avut loc însă în 2023, când o problemă a sistemelor aeriene a afectat peste 700.000 de pasageri, după ce sute de zboruri au fost întârziate sau anulate.

Directorul operațional al Ryanair, Neal McMahon, și-a reînnoit apelul pentru demiterea directorului executiv al NATS, Martin Rolfe, acuzând conducerea serviciului de faptul că „a dezamăgit din nou călătorii din Marea Britanie”.

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