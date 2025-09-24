Haos pe aeroportul britanic Stansted, folosit în principal de companiile low-cost. Care este motivul

Zeci de mii de pasageri s-au confruntat miercuri dimineață cu perturbări majore pe aeroportul Stansted, din Marea Britanie după ce un incendiu izbucnit într-o sală de așteptare a dus la închiderea temporară a controlului de securitate.

Focul a izbucnit la ora 03:30 în Escape Lounge, aflat în zona principală a plecărilor. Nimeni nu a fost rănit, iar serviciul de pompieri al aeroportului a reușit să stingă rapid incendiul. Totuși, fumul dens a forțat evacuarea zonei, iar accesul pasagerilor prin controlul de securitate a fost blocat.

Reprezentanții aeroportului au transmis că „pasagerii au fost mutați în fața terminalului, iar controlul de securitate rămâne temporar închis”. Oamenii au fost nevoiți să aștepte afară timp de aproximativ două ore – un interval în care, în mod normal, mii de călători ar fi trebuit să treacă de filtrele de securitate.

La ora 06:30, aeroportul a anunțat redeschiderea zonei de plecări. „Pasagerii sunt procesați prin securitate, însă timpii de așteptare pot fi mai mari decât de obicei. Zborurile nu au fost suspendate, iar atât plecările, cât și sosirile continuă să opereze. Unele curse pot suferi întârzieri, iar pasagerii sunt sfătuiți să verifice informațiile direct la companiile aeriene”, se arată în comunicatul oficial.

Aeroportul Internațional Stansted, situat la aproximativ 50 km nord-est de Londra, operează, în principal, zboruri pentru companiile aeriene low-cost. Stansted, principalul hub al companiei Ryanair, a operat unele zboruri matinale fără pasageri, pentru a proteja programul restului zilei. Potrivit datelor obținute de The Independent, trei curse Ryanair programate pentru 05:55 – spre Tenerife, Rodos și Marrakech – au decolat la scurt timp după ora 06:00, deși terminalul era încă închis. Ryanair nu a oferit deocamdată un comentariu.

Alți operatori au fost, însă, obligați să amâne plecările. Jet2 a înregistrat întârzieri de aproape două ore, inclusiv pe cursa spre Kefalonia, iar Tui a avut o întârziere de peste o oră pe ruta către Paphos.

Regulamentele europene privind drepturile pasagerilor nu acoperă situațiile în care problemele aeroportului duc la pierderea zborului. Totuși, experiențele anterioare de pe Stansted și alte aeroporturi arată că pasagerii blocați pot fi reprogramați gratuit pe curse ulterioare.

Miercuri dimineață, haosul a fost amplificat și de o defecțiune de semnalizare pe calea ferată: zece trenuri Stansted Express spre și dinspre Londra au fost anulate, la fel și cursele CrossCountry către Cambridge și Birmingham. Între timp, circulația feroviară a fost reluată.