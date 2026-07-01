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Germania vrea să producă mai multe arme americane pe teritoriul său, pe fondul eforturilor de consolidare a apărării europene

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Germania poartă discuții cu Statele Unite pentru extinderea producției de armament american pe teritoriul său, într-o încercare de a accelera reînarmarea Europei și de a consolida cooperarea transatlantică în domeniul apărării, relatează Financial Times, citând surse diplomatice și oficiale.

Germania vrea să producă rachete Tomahawk/FOTO:Raytheon.com
Germania vrea să producă rachete Tomahawk/FOTO:Raytheon.com

Potrivit publicației, autoritățile de la Berlin încearcă să obțină un acord de principiu înaintea summitului NATO programat săptămâna viitoare la Ankara. Inițiativa face parte dintr-o strategie mai amplă prin care statele europene încearcă să valorifice propriile capacități industriale pentru a întări parteneriatul de securitate cu Washingtonul.

Discuții privind producția comună de armament

Surse apropiate negocierilor afirmă că sunt analizate mai multe formule de cooperare industrială, inclusiv producția în comun a rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk și a interceptoarelor PAC-3 destinate sistemelor americane de apărare antiaeriană Patriot.

Potrivit acelorași surse, reacția administrației americane și a industriei de apărare din SUA a fost mai favorabilă decât anticipau oficialii germani.

Berlinul argumentează că una dintre cele mai mari baze industriale din Europa, inclusiv sectorul auto aflat sub presiunea concurenței chineze, ar putea contribui la extinderea capacităților de producție ale industriei americane de apărare. În același timp, o parte din echipamentele militare destinate Europei ar putea fi fabricate mai aproape de beneficiari, reducând timpii de livrare.

Presiune asupra capacităților de producție din SUA

Potrivit oficialilor germani, producătorii americani de armament se confruntă cu întârzieri importante în onorarea comenzilor și cu un deficit de componente esențiale, inclusiv motoare de rachetă cu combustibil solid. Războiul din Orientul Mijlociu și cererea crescută de muniții și sisteme de apărare au amplificat presiunea asupra industriei americane.

În acest context, transferarea unei părți din producție către Germania ar putea contribui atât la suplimentarea capacităților industriale ale Statelor Unite, cât și la accelerarea livrărilor către armatele europene.

Ministerul german al Apărării a declarat pentru Financial Times că între companiile din industria de apărare din cele două țări există deja o cooperare „intensă și bine consolidată”. Berlinul afirmă că va continua să identifice soluții pentru extinderea capacităților de producție și livrarea mai rapidă a sistemelor de armament considerate prioritare pentru Bundeswehr și pentru alți aliați europeni.

Summitul NATO, văzut ca o oportunitate

Oficialii europeni speră ca summitul NATO să marcheze o nouă etapă în relațiile transatlantice, după reuniunea G7, unde președintele american Donald Trump a adoptat, potrivit unor diplomați europeni, o poziție mai favorabilă sprijinului acordat Ucrainei.

În paralel, Berlinul discută cu filiala germană a producătorului european de rachete MBDA despre o posibilă colaborare cu compania americană Raytheon pentru dezvoltarea unei versiuni lansate de la sol a rachetei Tomahawk. Cele două companii colaborează de mai mulți ani, însă negocieri dedicate acestui proiect nu au avut loc până acum.

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Germania coordonează totodată pregătirea unor memorandumuri și acorduri privind producția și achizițiile comune de armament care ar putea fi prezentate în cadrul summitului NATO.

Berlinul caută alternative pentru apărarea cu rază lungă

Guvernul cancelarului Friedrich Merz analizează opțiuni pentru consolidarea capacităților de lovire la mare distanță, după ce Pentagonul a renunțat în luna mai la planul de desfășurare în Germania a unui batalion echipat cu sisteme terestre capabile să lanseze rachete Tomahawk.

Proiectul fusese convenit în timpul administrației Joe Biden și era considerat un răspuns la desfășurarea de către Rusia a unor sisteme de rachete și avioane de luptă în regiunea Kaliningrad.

În prezent, Berlinul reevaluează posibilitatea achiziționării rachetelor Tomahawk și examinează, în paralel, alte opțiuni, inclusiv sisteme dezvoltate în Ucraina sau de alți producători.

Președintele Comisiei pentru Apărare din Bundestag, Thomas Röwekamp, a declarat că Germania are nevoie urgentă de capabilități similare.

„Dacă există un sistem care oferă chiar și 80% din performanțele Tomahawk, atunci vom cumpăra un număr mai mare de rachete, chiar dacă sunt mai puțin sofisticate”, a spus acesta.

El a adăugat că, în lipsa unor desfășurări americane pe continent, Europa trebuie să găsească propriile soluții pentru consolidarea descurajării militare.

Obstacole politice și tehnologice

Două surse citate de Financial Times afirmă că discuțiile evoluează într-o direcție pozitivă, însă subliniază că orice decizie finală va depinde de voința politică a Washingtonului și de evoluția relațiilor dintre administrațiile de la Berlin și Washington.

Există și rezerve privind disponibilitatea Statelor Unite de a permite producerea în străinătate a unor sisteme care includ tehnologii considerate sensibile.

Deputatul german Bastian Ernst, membru al Comisiei pentru Apărare, s-a declarat un susținător al cooperării germano-americane, dar a apreciat că un transfer extins de tehnologie este puțin probabil.

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„Nu cred că Statele Unite vor permite accesul la cele mai sensibile tehnologii și la proprietatea lor intelectuală. Tocmai acele tehnologii de care avem nevoie pentru a acoperi deficiențele capacităților noastre sunt considerate prea importante pentru a fi transferate”, a afirmat acesta.

Și industria de apărare avertizează asupra dificultăților unor astfel de proiecte. Directorul general al Rheinmetall, Armin Papperger, declara în luna mai că negocierile cu Lockheed Martin privind producția comună de rachete și muniții avansează mai lent decât era anticipat, din cauza discuțiilor complexe privind costurile, transferul de tehnologie și volumele de producție.

Europa caută un nou echilibru de securitate

Inițiativa Berlinului reflectă preocupările tot mai mari privind viitorul rol al Statelor Unite în apărarea Europei, în condițiile în care Washingtonul își reevaluează prioritățile strategice și își concentrează o parte tot mai mare a resurselor militare asupra regiunii Indo-Pacific.

În același timp, Statele Unite rămân profund implicate în industria europeană de apărare și încearcă să își mențină poziția pe piața europeană a echipamentelor militare. În acest context, atât Washingtonul, cât și capitalele europene caută formule prin care cooperarea industrială și militară să continue, chiar dacă responsabilitățile privind securitatea continentului sunt redistribuite treptat.

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