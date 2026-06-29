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Polonia solicită Germaniei plăți anuale de 10.000 de zloți pentru victimele regimului nazist

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Guvernul de la Varșovia a înaintat Berlinului o propunere concretă prin care solicită sprijin financiar anual în valoare de 10.000 de zloți (aproximativ 2.333 de euro) pentru cetățenii polonezi care au supraviețuit persecuțiilor naziste. Deși noua solicitare este considerabil mai redusă decât pretențiile guvernelor poloneze anterioare, Berlinul întârzie adoptarea unei decizii din cauza divergențelor bugetare și juridice interne.

Premierul polonez Donald Tusk și cancelarul Friedrich Merz/FOTO:X
Premierul polonez Donald Tusk și cancelarul Friedrich Merz/FOTO:X

Conform publicației germane Süddeutsche Zeitung, numărul victimelor poloneze ale nazismului aflate încă în viață este estimat la aproximativ 50.000, o cifră care scade rapid din cauza vârstei înaintate a beneficiarilor.

O schimbare de abordare la Varșovia

Noua strategie a cabinetului condus de Donald Tusk marchează o îndepărtare semnificativă de linia dură a fostului guvern naționalist-conservator (PiS). În septembrie 2022, fostul executiv solicitase Germaniei reparații de război în valoare de 1,3 miliarde de euro (6,22 mii de miliarde de zloți) – o cerere respinsă categoric de Berlin, care a invocat lipsa de temei juridic.

Pentru actualul premier polonez, miza este dublă. Tusk dorește ca sprijinul financiar să nu fie privit de publicul polonez ca pomană, fapt ce ar putea avantaja opoziția populistă. Din acest motiv, el a refuzat în trecut o ofertă unică de 200 de milioane de euro propusă de fostul cancelar Olaf Scholz.

Prin solicitarea unei sume anuale per persoană, povara financiară asupra Berlinului ar scădea progresiv. În primul an, efortul bugetar ar fi de circa 100 de milioane de euro, costul total estimat ridicându-se la aproximativ 300 de milioane de euro.

Blocaj politic în coaliția de la Berlin

În ciuda faptului că actualul cancelar german a reconfirmat în repetate rânduri responsabilitatea istorică a Germaniei față de Polonia, propunerea se lovește de reticența mai multor ministere germane.

Surse guvernamentale indică faptul că ministerele de Interne și de Finanțe analizează cu prudență inițiativa. Printre principalele argumente invocate se numără: situația bugetară dificilă a Germaniei și temerile juridice privind crearea unui precedent care ar putea genera solicitări similare din partea altor state europene afectate de cel de-al Doilea Război Mondial.

În timp ce Ministerul de Externe german și-a exprimat sprijinul de principiu pentru acest „gest umanitar”, Ministerul de Finanțe evită o poziționare publică fermă, respingând însă acuzațiile că blocajul ar fi cauzat de rațiuni pur economice.

„Timpul se scurge”

Presiunea asupra ambelor guverne crește din cauza factorului biologic. Datele statistice arată o realitate sumbră: dacă în vara anului 2024 numărul victimelor poloneze în viață era de 64.000, acesta a scăzut la 55.000 în toamna anului trecut, înregistrând o reducere de peste o mie de persoane în fiecare lună.

Societatea germano-poloneză a lansat o petiție prin care cere Bundestagului măsuri urgente, subliniind că orice întârziere face ca ajutorul să vină prea târziu.

Premierul polonez Donald Tusk a lansat un apel direct către partenerii de la Berlin, solicitând o decizie rapidă. Oficialul a avertizat că, în absența unei hotărâri clare din partea Germaniei, Polonia va lua în considerare finanțarea acestor compensații din propriile fonduri, pentru a nu prelungi așteptarea supraviețuitorilor.

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