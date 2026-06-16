Germania și Franța se îndepărtează tot mai mult de SUA, iar Berlinul este tentat să intre sub scutul nuclear francez, după ce tot mai multe state europene au făcut deja această alegere. Politologul Radu Albu Comănescu explică, pentru „Adevărul”, până unde merge această ruptură transatlantică și ce jocuri diplomatice ascunde.

Doar unul din 10 europeni ar mai crede în SUA, conform unui sondaj recent. Această schimbare radicală de perspectivă reflectă datele publicate de Consiliul European pentru Relații Externe, care indică faptul că încrederea în garanțiile de securitate americane a atins minime istorice pe fondul incertitudinilor geopolitice.

Acest lucru nu este atât de surprinzător, într-un moment în care țări precum Germania solicită intrarea sub scutul nuclear francez sau cel puțin o iau în calcul, iar relațiile europenilor cu SUA au ajuns la un minim istoric.

De ce s-au tensionat relațiile dintre SUA și Germania: miza rachetelor Tomahawk

Distanțarea Berlinului de aliatul transatlantic apare tot mai evidentă, după ce Pentagonul a anunțat că nu va vinde Germaniei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Decizia americanilor, care susțin că stocul de rachete este insuficient și vor să-și direcționeze întreaga producție pentru propria armată, a fost picătura care a umplut paharul. La Berlin, poziția SUA a fost considerată ca fiind una ostilă, mai ales că vine la scurt timp după ce administrația Trump a anunțat că va retrage 5.000 de militari staționați în Germania. În același timp, disputele dintre președintele Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz sunt tot mai dese.

Decizia Berlinului de a se alătura grupului de state aflat deja sub umbrela nucleară franceză marchează o nouă etapă în ruptura cu SUA. De altfel, mai multe state europene au anunțat în ultima perioadă că vor garanții nucleare din partea Parisului. Norvegia a anunțat același lucru de curând și este primul stat din afara Uniunii Europene care beneficiază de garanții franceze.

Politologul Radu Albu Comănescu, de la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, explică, pentru „Adevărul”, care sunt dedesubturile acestor mutări și până unde a ajuns această ruptură transatlantică.

Ruptura transatlantică și dilema scutului nuclear francez

Profesorul clujean vorbește despre dilema scutului nuclear francez și jocul diplomatic al Berlinului, subiecte care apar tot mai des în presa internațională. Pe măsură ce asistăm la transformarea doctrinei de securitate la nivel european, ruptura este aparent tot mai mare. Nu este însă una ireversibilă, crede Radu Albu Comănescu, atunci când se referă la dinamica dintre marile puteri europene și SUA.

„În ce privește scutul nuclear francez, acolo, din perspectiva mea, se pune întotdeauna problema credibilității. Și sunt două aspecte. Primul, l-aș numi vulgarizarea viziunii nucleare, care leagă protecția nucleară de numărul de focoase de care dispune fiecare țară. Și altul, evident, mai axat pe chestiuni de expertiză. Până la urmă, nu contează numărul dacă am 15 bombe sau 150, dar nu 3.000. 15 bombe care pot paraliza imediat și distruge imediat centrele urbane și industriale ale unei țări. Numărul nu contează, ci contează, efectiv, strategia de lovitură”, explică Radu Albu Comănescu.

Schimbarea doctrinei nucleare a Franței și securitatea Europei

Profesorul clujean se referă inclusiv la schimbările doctrinei nucleare franceze, care apar în ultimii ani pe măsură ce relațiile dintre Paris și Washington se răcesc.

„În cazul Franței, chestiunea ține și de doctrina nucleară, care face pași spre schimbare. Și propunerile care au fost avansate vin ca o schimbare față de ceea ce se numea sanctuarizarea teritoriului francez anterior. În schimb, ceea ce nu avem în acest moment ca valid, bifat, certificat, este dispoziția Franței de a acționa în favoarea unei țări terțe care intră sub protecția nucleară franceză, este amenințată sub o formă pe care țara respectivă o definește ca existențială, dar Parisul, de pildă, ezită să o definească ca existențială. În acel moment, de exemplu, intervine o ruptură foarte clară între dorința țării de a fi protejată nuclear și capacitatea sau voința politică franceză de a se angaja pe ruta nucleară, dând o definiție complet diferită a ceea ce înseamnă și descurajare, și intervenție față de țara pe care o protejează”, spune Radu Albu Comănescu.

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Miza centrală este, așadar, trecerea Franței de la „sanctuarizarea” propriului teritoriu la deschiderea unei umbrele nucleare pentru restul Europei. Problema de fond ar fi, este de părere Radu Albu Comănescu, credibilitatea scutului francez. Analistul explică faptul că nu contează numărul de focoase, ci voința Parisului de a risca un război total pentru un stat terț, în condițiile în care definiția unei „amenințări existențiale” depinde exclusiv de Franța.

Cât de credibil este scutul nuclear francez pentru aliații NATO

„Acolo este una din problemele-cheie, pentru că definiția inamicului care trebuie descurajat nuclear sau lovit nuclear depinde întru totul de Paris. Și atunci, asemenea decalaje de înțelegere a situației unui stat amenințat sunt cele care cauzează principalul disconfort în a accepta descurajarea franceză ca fiind mai credibilă”, mai spune el.

Referitor la decizia Germaniei, profesorul clujean crede că Berlinul folosește deschiderea spre scutul francez mai mult ca un „levier diplomatic”, o tactică de șantaj simbolic, pentru a trimite un semnal Washingtonului. Asta deși Germania, la fel ca celelalte state europene, rămâne structural dependentă de securitatea americană.

„Vom vedea ce se va întâmpla în continuare și cât vor dura demersurile de a se intra sub scutul francez. Pe de altă parte, s-ar putea ca Germania să trimită un mesaj Statelor Unite că are o alternativă, chiar dacă pe fond există diferențe între modul în care Berlinul și Parisul percep legătura comună pe zona defensivă, pentru că, o dată, Germania s-ar afla exact în aceeași zonă în care s-ar afla un stat terț protejat de armamentul francez, cu o diferență. Germania și Franța au mai lucrat în trecut pe ideea de protecție nucleară”, mai spune profesorul clujean.

El amintește și că Germania s-a mai aflat în trecut sub scutul nuclear francez, dar acesta a funcționat complementar cu cel american, în cadrul mult mai larg al Războiului Rece.

„Nu ar fi neapărat o premieră, Germania a mai fost cândva, în timpul Războiului Rece, într-o situație cumva asemănătoare. De altfel, strategiile de protecție a teritoriului german erau definite de Comandantul Suprem NATO în Europa și atunci Franța venea ca un auxiliar defensiv. Acum ar trebui să fie principalul purtător sau principalul vector de securitate nucleară a Germaniei și acest lucru încă nu a fost definit. Acolo unde relația între Germania și Statele Unite pe apărare nucleară a rămas în vigoare din perioada Războiului Rece, relația cu Franța, reintegrată în NATO, și mai ales acum rămâne de definit și este exact aceeași problematică pe care o vedem și pe care am expus-o anterior în relație cu alții care acceptă, deci, umbrela nucleară franceză. Doar că miza diplomatică este într-adevăr diferită”, mai afirmă el.

Germania își dorește să aibă mai departe un parteneriat credibil cu Statele Unite pentru că, ținând cont și de investițiile mutuale și de legătura cu piața americană, America rămâne un partener esențial pentru această țară, mai spune Radu Albu Comănescu.

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Jocul diplomatic al Berlinului între Washington și Paris

„Deteriorarea relațiilor bilaterale americano-germane nu face bine nici economiei, nici spiritului de societate în Germania care practic a fost format, într-o mare măsură, de gândirea politică americană după 1945 și 1949. Dar acolo e chestiunea cheie. Deocamdată, ceea ce văd eu în aceste semnale trimise de Berlin este că ar fi mai degrabă tentative de levier diplomatic, un fel de a le spune americanilor «Pot lucra cu Franța dacă Statele Unite nu mă protejează»”, consideră Radu Albu Comănescu.

Însă, nici relația franco-germană nu este una lipsită de complicații. Motorul franco-european al Uniunii Europene nu mai funcționează la fel de bine ca în trecut, iar Parisul și Berlinul au anumite diferenduri pe unele dosare.

„Evident că nemții pot lucra și cu Franța, dar va depinde foarte mult după aceea de gestiunea unei relații în triunghi. Pentru că Franța, la rândul ei, dacă nu sunt bine puse niște linii roșii, va putea să invoce lipsa de fidelitate a Germaniei în relația de securitate. Iar Franța poate să dorească ca până la urmă - și asta a fost și spus de altfel de către Emmanuel Macron - statele care intră sub protecția nucleară franceză să își schimbe așteptările defensive și să se plieze la gândirea strategică franceză. Iar în acest moment, nu știm dacă asta place tuturor”, încheie Radu Albu Comănescu.