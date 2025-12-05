Germania a aprobat o lege controversată pentru serviciul militar, pe fondul tensiunilor cu Rusia: ce prevede

Parlamentul Germaniei a aprobat vineri, 5 decembrie, o nouă lege controversată privind serviciul militar, menită să crească efectivele Bundeswehr-ului (forțele armate germane) şi să atingă ţintele NATO, în condiţiile în care tensiunile cu Rusia alimentează apelurile pentru consolidarea capacităţilor de apărare în Europa.

După luni de dezbateri aprinse, legislaţia introduce un sistem cu două componente: un serviciu militar voluntar, mai bine plătit, conceput pentru a atrage tineri recruţi, dar şi posibilitatea reactivării conscripţiei, dacă înrolările voluntare nu sunt suficiente, scrie Reuters.

Această măsură ar necesita un vot separat al Bundestagului şi ar putea presupune selecţii aleatorii dacă numărul celor eligibili depăşeşte necesarul.

Ministerul Apărării va prezenta Parlamentului, din şase în şase luni, rapoarte privind situaţia recrutărilor.

Proiectul de lege stabileşte obiective ambiţioase pentru extinderea Bundeswehr-ului: până la 260.000 de militari activi – faţă de 183.000 în prezent – şi cel puţin 200.000 de rezervişti până în 2035.

Într-o măsură fără precedent de la suspendarea conscripţiei, în 2011, toţi bărbaţii născuţi după 1 ianuarie 2008 vor fi supuşi unei evaluări medicale, etapizată în funcţie de capacitatea de procesare.

Atât bărbaţii, cât şi femeile în vârstă de 18 ani vor primi solicitări de a-şi declara disponibilitatea de a servi, însă doar bărbaţii sunt obligaţi să răspundă.

Demersul Germaniei se înscrie într-o tendinţă europeană mai amplă: Franţa, Italia şi Belgia îşi extind programele de serviciu voluntar, în timp ce statele nordice şi baltice îşi întăresc sistemele de conscripţie obligatorie ca răspuns la agresiunea Rusiei.