Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
Partidul german de extremă dreapta AfD, acuzat că ascunde o „celulă adormită” pro-rusă în Bundestag

Publicat:

Un deputat al formațiunii creștin-democrate a cancelarului Friedrich Merz acuză Alternativa pentru Germania (AfD) că ar găzdui în rândurile sale o „celulă adormită” loială Moscovei. Suspiciunile vin pe fondul mai multor interpelări parlamentare făcute de reprezentanții AfD privind chestiuni militare și de securitate, printre care livrările de armament către Ucraina și amplasamentele bazelor armatei germane.

AfD acuzată că „servește interesele Kremlinului”/FOTO:Arhiva
AfD acuzată că „servește interesele Kremlinului”/FOTO:Arhiva

Marc Henrichmann, deputat al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), a atras atenția că în ultimele luni parlamentarii AfD au formulat întrebări despre infrastructura energetică, producția de drone și transporturile de armament – subiecte considerate sensibile într-un context de război hibrid tot mai agresiv din partea Rusiei.

„Cel puțin o celulă adormită pro-rusă s-a infiltrat în AfD”, a spus Henrichmann, citat de AFP. „Ce noroc pentru Vladimir Putin că există AfD în Germania.

Formațiunea populistă de dreapta a respins acuzațiile, catalogându-le drept „răuvoitoare” și „jenante”, fără însă să ofere o explicație pentru interesul constant față de chestiuni de securitate națională. Deputatul AfD Stefan Keuter a replicat că toate întrebările adresate guvernului au primit răspunsuri publice: „Crede cineva că executivul ar publica secrete de stat doar pentru că le cere AfD? Evident că nu.”

Totuși, reacțiile nu au întârziat. Sonja Eichwede, parlamentar social-democrat (SPD), a acuzat AfD că „servește interesele Kremlinului”, iar suspiciunile privind legăturile formațiunii cu Rusia se adâncesc.

AfD se opune ferm sprijinului militar oferit Ucrainei de Germania — cel mai recent exemplu fiind livrarea a două sisteme Patriot către Kiev. În iunie anul trecut, când președintele Volodimir Zelenski a vorbit în Bundestag, deputații AfD au boicotat discursul. Liderii partidului, Alice Weidel și Tino Chrupalla, au justificat gestul spunând că nu vor „să asculte un președinte al războiului și al cerșetoriei”.

Într-un episod care a stârnit vâlvă, AfD a exclus anul acesta un membru care plecase voluntar în Ucraina să lupte împotriva Rusiei. Tim Schramm a declarat ulterior, pentru Kyiv Post, că partidul are mai mulți membri cu simpatii pro-ruse: „Nu trebuie să-i numesc. Faptul că au reacționat panicat la plecarea mea arată că se tem ca narațiunea să nu se schimbe.”

Cazul aduce aminte de episoade similare din Europa, unde politicieni au fost prinși colaborând cu Moscova. La sfârșitul lui septembrie, Nathan Gill, fost europarlamentar britanic din partidul Reform, a recunoscut că a acceptat bani de la Rusia pentru a susține poziții favorabile Kremlinului în plenul Parlamentului European.

Pe fundalul acestor tensiuni, cancelarul Friedrich Merz a prezidat miercuri prima reuniune a Consiliului Național de Securitate al Germaniei — o structură nouă, menită să coordoneze răspunsul instituțiilor germane la amenințările venite dinspre Rusia și la tacticile sale de război hibrid.

Europa

