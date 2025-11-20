Miniștri europeni avertizează asupra unei faze „foarte periculoase” a războiului hibrid purtat de Rusia. „Momentul de a acționa este acum”

Miniștri din mai multe state europene avertizează că recentul val de acte de sabotaj atribuite serviciilor ruse reprezintă un semnal al intensificării războiului hibrid purtat de Moscova împotriva Europei. Declarațiile vin pe fondul unor investigații privind tentative de atacuri în Polonia, Lituania și alte părți ale continentului.

Lituania: „Suntem la câteva minute de un număr mare de victime”

Ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, a declarat pentru Politico că tentativele recente de sabotaj, despre care autoritățile europene spun că ar fi orchestrate de serviciile secrete ruse, arată că regiunea se apropie de o „fază fierbinte a escaladării”.

„Este vorba despre o etapă extrem de periculoasă a războiului hibrid, iar riscurile sunt foarte mari. Suntem la doar câteva minute distanță de scenarii cu numeroase victime”, a spus Budrys.

El a explicat că, dacă operațiunea de sabotaj dejucată recent în Polonia ar fi reușit, consecințele „ar fi fost discutate astăzi într-un cu totul alt context, cu pierderi de vieți omenești”.

Ministrul a subliniat că astfel de incidente nu sunt limitate la Europa Centrală și de Est. „Există percepția că frontul estic este cel mai presat. Dar, dacă ne uităm la cazurile confirmate de sabotaj în restul Europei continentale, acestea sunt mai numeroase decât în statele baltice sau în Polonia”, a spus el.

Investigații în Polonia privind acțiuni de sabotaj

Pe 18 noiembrie, premierul polonez Donald Tusk a anunțat că doi cetățeni ucraineni sunt suspectați că ar fi comis acte de sabotaj pe rețeaua feroviară poloneză în colaborare cu serviciile ruse. Varșovia a cerut reținerea și extrădarea acestora.

Procurorii polonezi au formulat acuzații oficiale de atacuri cu caracter terorist la comanda Federației Ruse împotriva celor doi bărbați, aflați în prezent în Belarus.

Italia: „Suntem sub atac” – avertismentul ministrului apărării

În Italia, ministrul apărării Guido Crosetto a lansat un avertisment similar, descriind creșterea numărului de atacuri hibride drept un risc „catastrofal”. Într-un document de 125 de pagini prezentat marți, intitulat Contracararea războiului hibrid: o strategie activă, Crosetto critică ceea ce numește „inerția” statelor europene și NATO în fața agresivității crescute a Rusiei.

„Războiul hibrid este continuu și vizează infrastructura critică, centrele de decizie și serviciile esențiale ale fiecărui stat, cu riscuri zilnice, tot mai mari, de pagube majore. Suntem sub atac, iar bombele hibride continuă să cadă. Momentul de a acționa este acum”, a scris ministrul.

Crosetto susține că reacția Occidentului este „absurd de slabă” și că Europa nu ar rămâne pasivă dacă ar fi atacată de o armată convențională. În opinia lui, democrațiile occidentale sunt dezavantajate de mecanismele lente de luare a deciziilor în UE și NATO, în timp ce Rusia acționează rapid și agresiv.

El menționează că și alte state – precum China, Iran și Coreea de Nord – desfășoară operațiuni hibride menite să slăbească reziliența Occidentului.

Un tipar de atacuri tot mai larg

Documentul italian enumeră o serie de incidente atribuite Moscovei:

-atacuri informatice ale unor grupări asociate GRU (serviciul militar de informații rus) asupra companiilor din domeniile apărării, transportului și tehnologiei, implicate în sprijinirea Ucrainei;

-incendii deliberate în depozite din Polonia cu echipamente destinate Kievului;

-folosirea migranților de către Belarus – aliat al Rusiei – pentru a destabiliza frontiera poloneză;

-drone neidentificate care au survolat aeroporturi din mai multe țări europene;

-acuzații că Rusia a încercat să influențeze alegerile prezidențiale din România.

Duminică, autoritățile poloneze au numit explozia de pe o linie feroviară drept „sabotaj”, iar marți au anunțat că doi cetățeni ucraineni ar fi acționat la ordinele Rusiei.

Potrivit think-tank-ului Globsec din Praga, peste 110 acte de sabotaj sau tentative au fost înregistrate în Europa între ianuarie și iulie, majoritatea în Polonia și Franța, cu legături directe sau indirecte către Rusia.

Propuneri europene pentru contracararea războiului hibrid

Crosetto avertizează că Occidentul riscă să permită Rusiei să câștige „prin epuizare”, nu prin superioritate militară directă. El afirmă că Rusia vizează în mod activ statele care sprijină Ucraina prin campanii de dezinformare și propagandă, menite să erodeze coeziunea democratică și încrederea publică.

Pentru a răspunde acestor amenințări, ministrul italian propune:

-crearea unui Centru european de contracarare a războiului hibrid;

-formarea unei forțe cibernetice europene de aproximativ 1.500 de specialiști;

-instruirea de personal militar în domenii precum inteligența artificială, protecția lanțurilor de aprovizionare și combaterea dezinformării.