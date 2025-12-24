Video Doi oameni au murit şi mai mulţi sunt dați dispăruţi în urma unei explozii la un azil de bătrâni în Pennsylvania

Cel puţin două persoane au murit şi alte câteva sunt căutate în urma unei explozii produse marţi, 23 decembrie, la un azil de bătrâni din apropierea oraşului Philadelphia, în statul american Pennsylvania, a anunţat guvernatorul statului, Josh Shapiro.

„În acest moment, deplângem cel puţin doi morţi. Ştim că mai multe persoane sunt încă dispărute", a declarat Josh Shapiro într-o conferinţă de presă, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Potrivit şefului pompierilor din Bristol (aflat la periferia oraşului Philadelphia), unde se află azilul de bătrâni, cinci persoane erau căutate marţi seara.

„Este posibil ca acestea să fi părăsit incinta împreună cu membri ai familiei", a adăugat Kevin Dippolito.

Deflagrația a avut loc la ora 14:19 (19:19 GMT) şi a provocat pagube importante, blocând mai multe persoane în subsolul clădirii, a spus el.

Când pompierii au sosit la locul exploziei câteva minute mai târziu, "se simţea un miros puternic de gaz", a spus Dippolito.

Echipele de intervenție au evacuat „mulţi locuitori” înainte ca o altă explozie să aibă loc şi să izbucnească un incendiu.

După ce flăcările au fost stinse, pompierii au rămas „în faza de salvare până când vom fi siguri că clădirea este complet evacuată", a declarat Kevin Dippolito.

Pe 4 noiembrie, cel puțin 11 persoane au murit și peste 30 au fost rănite într-un incendiu izbucnit într-un azil de bătrâni din Bosnia.

În luna aprilie a acestui an, un incendiu devastator a avut loc la un azil de bătrâni din nordul Chinei marți, provocând 20 de decese.