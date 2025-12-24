Italia își consolidează apărarea antiaeriană. Compania Leonardo va dezvolta radare capabile să detecteze amenințări balistice la 3.000 km

Italia face un nou pas în întărirea capacităților sale de apărare aeriană și antirachetă, după ce compania italiană din industria de apărare Leonardo a semnat un contract pentru dezvoltarea și livrarea unor radare de mare putere, capabile să detecteze amenințări balistice la distanțe de până la 3.000 de kilometri.

Contractul a fost încheiat cu compania de stat TELEDIFE și prevede furnizarea a patru sisteme radar avansate, parte a programului de apărare aeriană și antirachetă cunoscut sub numele de Michelangelo Dome. Potrivit unui comunicat al Leonardo, acordul reprezintă a doua etapă majoră a programului, de la prezentarea sa oficială din noiembrie.

Semnarea contractului a avut loc după finalizarea cu succes a primului test de calificare al sistemului italian de rachete sol-aer SAMP/T NG, desfășurat la începutul lunii decembrie. În cadrul testului, sistemul a fost echipat cu un radar mobil de mare putere KRONOS, dezvoltat tot de Leonardo.

Acordul prevede livrarea a două tipuri de radare: un radar terestru (GBR) și un radar mobil de mare distanță (MLRR). Ambele sisteme folosesc tehnologie complet digitală AESA bazată pe nitrură de galiu (GaN), care permite o eficiență energetică mai mare, o rază extinsă de detectare și o precizie ridicată.

Leonardo precizează că noile radare vor putea îndeplini misiuni de avertizare timpurie, identificare precisă și urmărire a țintelor, precum și actualizarea situației tactice în timp real. Aceste capabilități sunt esențiale pentru coordonarea sistemelor de conducere a focului și a mijloacelor de interceptare, în cadrul arhitecturii deschise și al conceptului de integrare multidomeniu pe care se bazează Michelangelo Dome.

Reprezentanții companiei subliniază că aceste caracteristici transformă noile radare în elemente-cheie ale unui sistem modern și integrat de apărare balistică. Potrivit Leonardo, finalizarea programului ar putea poziționa Italia printre liderii europeni în domeniul tehnologiilor radar și ar face-o prima țară din Europa care dispune de propriile sisteme integrate de apărare aeriană și antirachetă capabile să contracareze amenințări de mare distanță.

Anunțul vine într-un context mai larg al consolidării apărării în Europa, pe fondul creșterii preocupărilor legate de securitate. Recent, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a atras atenția asupra lipsei de rachete pentru sistemele NASAMS și Patriot, afirmând că unele state partenere își concentrează resursele pe protecția propriului teritoriu.