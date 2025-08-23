Un ghid turistic a murit după ce s-a prăbușit în Colosseum. Asociațiile au criticat condițiile extreme

Asociațiile ghizilor turistici din Italia cer schimbarea programului de vară la atracțiile populare, după ce un ghid turistic s-a prăbușit în amfiteatrul Colosseumului de la Roma și a murit.

Giovanna Maria Giammarino a murit, marți, 19 august, din cauza unui posibil atac de cord, în timpul unui tur, la 31°C, în Colosseum. Femeia, în vârstă de 56 de ani, s-a prăbușit în amfiteatru în jurul orei 18:00 și nu a putut fi resuscitată, potrivit The Indepedent.

Decesul survine după ce Federația Mondială a Asociațiilor Ghidurilor Turistice (WFTGA) avertizase în iunie că „temperaturile extreme nu mai reprezintă o excepție, ci o realitate care cere atenție, adaptare și solidaritate în profesia noastră”.

La rândul său, Asociația Națională a Ghidurilor Turistice (ANGT) a scris pe rețelele sociale că „Ministerul Turismului desființează profesia de ghid turistic”.

ANGT a subliniat că tragedia de pe 19 august de la Colosseum trebuie interpretată drept un semnal clar al condițiilor extrem de fragile în care lucrează zilnic ghizii turistici din Italia. Profesia necesită „rezistență fizică, dedicare totală și un nivel înalt de pregătire culturală”, dar nu există proceduri de siguranță „adecvate”.

Asociația a criticat decizia Ministerului Turismului de a permite „oricui să devină ghid și să practice” în orașele italiene, ceea ce a obligat ghizii profesioniști să lucreze în „condiții tot mai grele și la tarife mai mici”.

Federația națională a ghizilor, Federagit, a cerut recent modificarea orelor de vizitare la Colosseum, pentru a fi compatibile cu temperaturile ridicate. Aceasta a afirmat că „de luni de zile solicităm deschiderea Parcului Colosseum la ora 8 dimineața”.

Federagit a adăugat că „muzeele, parcurile arheologice și liderii instituțiilor culturale trebuie să acorde mai multă atenție și protecție celor care lucrează pe front zilnic”.

Miercuri, 20 august, luminile Colosseumului au fost stinse timp de două ore, în semn de „simpatizare și doliu”. Autoritățile au depus și o coroană de flori în memoria Giovannei Giammarino.