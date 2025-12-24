Video Șeful Statului Major al armatei libiene a murit după ce avionul în care se afla s-a prăbușit în Turcia, la o zi după prelungirea mandatului trupelor turce dislocate în Libia

Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, șeful Statului Major al armatei libiene a murit marți într-un accident de avion în Turcia, după ce s-a întâlnit cu omologul său turc și cu ministerul Apărării de la Ankara, notează Reuters, citată de Mediafax.

Abdulhamid Dbeibah, liderul Guvernului de Uniune Națională al Libiei a anunțat moartea șefului de de Stat Major.

„Aceasta a avut loc în urma unui incident tragic și dureros, survenit în timp ce se întorceau dintr-o călătorie oficială din orașul turc Ankara. Această pierdere gravă este o mare pierdere pentru națiune, pentru instituția militară și pentru tot poporul”, a transmis premierul libian.

În avion se mai aflau comandantul forțelor terestre ale Libiei, directorul Autorității pentru Industria Militară, un consilier al șefului Statului Major și un fotograf.

Guvernul de la Tripoli a anunțat trei zile de doliu național.

Al-Haddad era într-o vizită oficială

Șeful de de Stat Major libian s-a aflat într-o vizită la Ankara unde s-a întâlnit cu Selcuk Bayraktaroglu, Șeful de Stat Major al Armatei Turce, Yasar Guler, ministrul turc al Apărării și alți oficiali militari.

Deocamdată, cauza accidentului nu este cunoscută. Ministrul turc de Interne a anunțat că aeronava a pierdut contactul cu turnul de control, iar ministrul de Justiție a anunțat demararea anchetei.

Guvernul libian a anunțat că va trimite o delegație care să susțină ancheta.

Tragedia s-a produs la o zi după ce Parlamentul Turciei a decis prelungirea cu încă doi ani a mandatului trupelor turce dislocate în Libia. Deși este stat membru NATO, Turcia sprijină militar și politic guvernul de la Tripoli.

Turcia a trimis militari în Libia pentru instrucția trupelor și pentru sprijinirea guvernului și a semnat un acord energetic în 2022.