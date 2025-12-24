Catedrala Naţională, deschisă din Ajunul Crăciunului până pe 8 ianuarie 2026

Catedrala Naţională este deschisă de miercuri până pe 8 ianuarie 2026, potrivit unei informări transmise de Biroul de Presă al Patriarhiei Române.



„Patriarhia Română reaminteşte tuturor credincioşilor care doresc să viziteze Catedrala Naţională că aceasta va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 9:00-17:00, în perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026. Astfel, în perioada sărbătorii Naşterii Domnului, a Anului Nou şi a Botezului Domnului, pelerinii şi vizitatorii din întreaga ţară şi din străinătate vor putea să viziteze şi să se închine în Catedrala Naţională", precizează Patriarhia.

În perioada menţionată, Catedrala Naţională va fi deschisă doar pentru vizitare, nu şi pentru săvârşirea slujbelor liturgice. Acestea vor fi ținute, în continuare, în Catedrala Patriarhală istorică Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, de pe Colina Patriarhiei, şi la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

Din data de 9 ianuarie 2026, Catedrala Naţională va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.