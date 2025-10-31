Maria Zaharova, trai pe picior mare. Apartamentul din centrul Moscovei cumpărat la un preț fabulos

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, a cumpărat un apartament de 150 metri pătrați în centrul Moscovei, evaluat în prezent la 160 milioane ruble (aprox. 1,8 milioane euro), pe care l-a transferat tatălui ei. Salariul oficial nu acoperă imobilul, veniturile reale vin și din agenții de stat și afaceri ale soțului, scrie site-ul rus independent Meduza.

În decembrie 2022, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a cumpărat un apartament de 150 de metri pătrați într-un bloc de pe strada Bolșaya Dmitrovka, în centrul Moscovei, pentru 100 de milioane de ruble, potrivit publicației Explainer, care citează documente interne ale Rosreestr.

Oficial, proprietarul imobilului este ascuns în registru. Extrasul îl indică ca „Federația Rusă”. În aprilie 2023, apartamentul a fost donat unui alt proprietar, tot „Federația Rusă”. În realitate, Maria Zaharova a transferat proprietatea tatălui său, Vladimir Zaharov, care lucra și el la Ministerul rus de Externe.

Blocul de pe strada Bolșaya Dmitrovka se află vizavi de Procuratura Generală a Rusiei și este protejat de stat ca monument arhitectural federal. Publicația estimează valoarea actuală de piață a apartamentului familiei Zaharov la 160 de milioane de ruble.

Totuși, este puțin probabil ca Zaharova să-și permită un astfel de imobil din salariul oficial de la Ministerul de Externe. Spre deosebire de majoritatea oficialilor, Zaharova nu raportează veniturile—ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a emis o dispoziție care îi permite acest lucru.

Care este salariul purtătoarei de cuvânt

Potrivit publicației, salariul lunar al Zaharovei la Ministerul de Externe variază între 500.000 și 800.000 de ruble. Explainer citează documente ale Serviciului Federal de Taxe, furnizate de o sursă cu acces la datele personale ale cetățenilor ruși.

În 2024, Zaharova a câștigat aproximativ șase milioane de ruble la minister. Ea a mai obținut 1,3 milioane de ruble de la Academia Diplomatică a Ministerului rus de Externe, unde conduce Departamentul de Securitate Internațională și Națională.

Mai mult, în 2024, purtătoarea de cuvânt a primit peste trei milioane de ruble de la Agenția Internațională de Știri Rossiya Segodnya, condusă de propagandiștii Dmitri Kiselev și Margarita Simonian. De la începutul anului 2025, Zaharova a mai primit încă 1,6 milioane de ruble de la aceeași agenție, deși nu lucrează oficial acolo.

Contracte guvernamentale de sute de milioane de ruble

Soțul Mariei Zaharova, pe care ea preferă să-l mențină în anonimat, se numește Andrei Mahrov, a descoperit Explainer pe baza unor înregistrări fiscale scurse. El lucrează pentru Severo-Zapad, o companie specializată în foraje de puțuri, studii geofizice și dezvoltare software.

În ultimul an, compania a obținut contracte guvernamentale în valoare de 386 de milioane de ruble. Clienții săi includ Rosnedra, Lukoil, Rosgeologia, Norilsk Nickel, Surgutneftegaz și Shell.