Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, l-a elogiat pe președintele american Donald Trump, afirmând că acesta s-a întors la Casa Albă pentru a „salva America”.

Președintele SUA, Donald Trump, s-a întors la Casa Albă cu misiunea de a-și salva țara, a declarat Maria Zaharova. „L-am văzut pe [fostul președinte al SUA, Barack] Obama, care a primit Premiul Nobel pentru nimic. Sau, mai bine zis, doar pentru că nu a căzut în vreun conflict mondial. Nu știu dacă au înțeles că el nu pricepe nimic în afacerile mondiale și se va băga în ceva, sau au decis să-l îmblânzească pe acest dragon a priori. Și aici vedem un politician (Trump - n. TASS) care a venit să salveze America. Aceasta este sarcina sa principală. El nu a venit să salveze Universul, nu a venit să salveze lumea, a venit să salveze America”, a spus Zaharova într-un interviu pentru agenția de presă Tass.

Situația dificilă din SUA

Potrivit purtătorului de cuvânt rus, situația internă a Statelor Unite este „ca să spunem ușor, dificilă”. „Uitați-vă doar la datoria publică, ca să nu mai vorbim de situația internă. Credeam că astfel de imagini se văd doar în Philadelphia și Detroit. Ieri mi-au trimis imagini din Los Angeles și am văzut că oamenii mor pur și simplu pe străzi. Nu este o figură de stil, este realitatea”, a adăugat Zaharova.

Trump și atenția pentru Ucraina

Chiar dacă prioritatea lui Trump este salvarea Americii, Maria Zaharova a remarcat că președintele continuă să acorde atenție și situației din jurul Ucrainei. „Îmi cer scuze că a durat atât de mult, dar, pe de o parte, am vrut să mă încadrez în limitele diplomației și ale atribuțiilor mele funcționale, dar, în același timp, să adaug aici o anumită atitudine personală, deoarece astăzi chiar și cuvintele despre pace devin un act de curaj, după ce au fost pedepsite cu sancțiuni, ștergerea, anularea, inclusiv încercări de distrugere fizică a multora”, a încheiat purtătorul de cuvânt oficial al Ministerului de Externe al Rusiei.