Franța acuză Iranul de atacul cibernetic care a afectat sute de supermarketuri: „O agresivitate fără precedent”

Autoritățile franceze au acuzat oficial Iranul că s-ar afla în spatele atacului cibernetic care a afectat luna trecută aproximativ 700 de supermarketuri din Franța, provocând distrugerea unor cantități mari de produse alimentare și avarierea unor echipamente frigorifice.

Alimente stricate și frigidere sigilate Foto: X/Infos Francaises

Jean-Noël Barrot, ministrul francez de Externe, a calificat incidentul drept „un atac de o amploare fără precedent și de o agresivitate fără precedent”, susținând că este primul atac cibernetic de mare amploare desfășurat pe teritoriul Franței cu scop de sabotaj, potrivit CNN.

„Reprezintă un atac major împotriva intereselor națiunii și a securității poporului francez”, a declarat șeful diplomației franceze.

Acesta a anunțat că Franța a convocat ambasadorul Iranului și intenționează să promoveze sancțiuni împotriva Teheranului „la nivel european”.

Potrivit anchetatorilor, atacul s-a produs în luna octombrie, când hackerii au reușit să se conecteze de la distanță la sistemele care controlau frigiderele și congelatoarele supermarketurilor. Aceștia au modificat temperaturile prin activarea ciclurilor de dezghețare, ceea ce a dus la compromiterea unor stocuri importante de produse proaspete și congelate. În anumite cazuri, echipamentele frigorifice au luat chiar foc.

Parchetul din Paris susține că există indicii care leagă atacul de Iran, invocând „utilizarea limbii persane” și adrese IP care conduc către dispozitive aflate pe teritoriul iranian. Procurorii au deschis o investigație care îl vizează pe șeful unității cibernetice Shahid Kaveh, afiliată Gardienilor Revoluției Islamice, precum și pe doi dintre adjuncții acestuia.

Incidentul din Franța vine în contextul unei serii de atacuri similare care au vizat, în această lună, supermarketuri din Suedia, Belgia, Irlanda și România. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit dacă există o legătură directă între aceste atacuri.

Potrivit CNN, după loviturile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului la începutul acestui an, serviciile americane de informații au avertizat companiile și instituțiile guvernamentale cu privire la riscul unor represalii cibernetice provenite din Iran.