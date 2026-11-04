 Șase magazine din România au raportat creșteri anormale ale temperaturilor frigorifice. Cât poate costa vulnerabilitatea digitală | adevarul.ro
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Șase magazine din România au raportat creșteri anormale ale temperaturilor frigorifice. Cât poate costa vulnerabilitatea digitală

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Șase magazine din România, aparținând aceluiași lanț comercial, au raportat creșteri anormale ale temperaturilor instalațiilor frigorifice, a anunțat Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) la 3 noiembrie. Incidentul a fost semnalat în contextul unor atacuri cibernetice care au vizat supermarketuri din mai multe țări europene. 

Imagine ilustrativă cu o persoană mascată în fața unui laptop, pe un fundal cu coduri binare.
Atacurile cibernetice pot viza și sistemele industriale conectate la internet. Foto: Shutterstock

Problema scoate în evidență riscurile la care se expun companiile atunci când echipamentele industriale sunt conectate la internet, mai ales dacă acestea folosesc programe informatice învechite sau care nu mai beneficiază de actualizări de securitate.

Pentru supermarketuri, o defecțiune a sistemelor de refrigerare nu înseamnă doar o problemă tehnică. Dacă instalațiile nu mai pot menține temperaturile necesare, companiile se pot confrunta cu pierderi de marfă, cheltuieli pentru reparații și înlocuirea echipamentelor sau întreruperi ale activității. În cazul magazinelor din România, nu a fost făcut public un bilanț al eventualelor pagube.

Șase magazine din România au raportat probleme la instalațiile frigorifice

Potrivit informațiilor comunicate de DNSC la 3 noiembrie, șase magazine din același lanț comercial din România au raportat creșteri anormale ale temperaturilor echipamentelor frigorifice.

Incidentul a fost semnalat în contextul unei serii de atacuri cibernetice asupra supermarketurilor din Europa. Astfel de probleme au fost raportate și în Belgia, Suedia, Țările de Jos, Luxemburg, Irlanda și Estonia.

Comisia Europeană a confirmat că se află în contact cu statele membre și cu autoritățile naționale care investighează incidentele.

Printre echipamentele de control frigorific menționate în informările privind aceste incidente se numără cele asociate producătorilor Danfoss, Copeland și Dixell. Unele dintre sistemele vizate folosesc programe informatice învechite sau care nu mai beneficiază de suport pentru securitate.

Informațiile disponibile nu precizează însă cum au obținut atacatorii accesul la sisteme, ce vulnerabilități au exploatat în fiecare caz sau dacă toate echipamentele utilizate în magazinele din România au fost afectate în același mod.

De ce pot deveni echipamentele industriale o vulnerabilitate pentru companii

Pe măsură ce companiile își conectează echipamentele la internet, securitatea informatică nu mai privește doar calculatoarele și bazele de date. Instalațiile care asigură funcționarea unor activități comerciale pot deveni, la rândul lor, ținte ale atacurilor cibernetice.

În cazul supermarketurilor, sistemele de refrigerare au un rol direct în păstrarea produselor care necesită temperaturi controlate. Funcționarea lor depinde de echipamente și programe care monitorizează și reglează condițiile de răcire.

Utilizarea unor programe informatice învechite sau fără suport de securitate poate lăsa echipamentele expuse unor riscuri. Fără actualizări și măsuri adecvate de protecție, companiile pot avea dificultăți în prevenirea accesului neautorizat la sistemele conectate.

Incidentele raportate în supermarketurile europene arată că efectele unui atac cibernetic pot depăși zona informatică și pot ajunge la echipamentele care susțin activitatea de zi cu zi a unei companii.

Cât pot costa atacurile asupra sistemelor frigorifice

O problemă a instalațiilor de refrigerare poate genera mai multe categorii de cheltuieli pentru un retailer. Dacă temperaturile nu mai sunt menținute în parametrii necesari, o parte din produsele depozitate sau expuse la vânzare poate deveni inutilizabilă.

La pierderea mărfurilor se pot adăuga costurile pentru diagnosticarea și repararea echipamentelor, înlocuirea componentelor și verificarea sistemelor informatice afectate. Dacă funcționarea magazinului este perturbată, compania poate înregistra și pierderi din activitatea comercială.

Un astfel de incident poate impune și investiții suplimentare în securitatea infrastructurii digitale. Companiile trebuie să ia în calcul actualizarea programelor informatice și protejarea echipamentelor conectate, nu doar a sistemelor utilizate pentru gestionarea documentelor și a datelor comerciale.

În cazul celor șase magazine din România, nu există deocamdată un bilanț public al pierderilor financiare. Nu se cunosc valoarea eventualelor produse compromise, durata incidentelor sau costurile suportate pentru remedierea problemelor.

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