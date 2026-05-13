Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
Război în Ucraina

Fostul şef de cabinet al lui Zelenski a respins acuzaţiile de corupţie la audierea-maraton în dosarul privind spălarea de bani

Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a respins acuzațiile de corupție formulate împotriva sa, calificându-le drept „nefondate”, în cadrul  audierii la care a fost supus marți, 12 mai.

Iermak a fost unul dintre cei mai influenți colaboratori ai lui Zelenski. FOTO:X

„Notificarea de suspiciune este nefondată”, a transmis acesta pe Telegram, referindu-se la documentul procedural prin care o persoană este informată că este suspectată de comiterea unei infracțiuni, relatează AFP, citată de Agerpres.

Fostul șef de cabinet al președintelui a adăugat :

„Ca avocat cu peste 30 de ani de experienţă, m-am ghidat întotdeauna după lege. Şi acum, îmi voi apăra în acelaşi mod drepturile, numele şi reputaţia”.

Iermak, în vârstă de 54 de ani, a fost unul dintre cei mai influenți colaboratori ai lui Zelenski, ocupând funcția de consilier principal din 2020 până la finalul anului trecut. El a demisionat în noiembrie, după ce locuința sa a fost percheziționată de agenți ai serviciilor anticorupție.

Procurorii îl acuză că ar fi membru al unui grup de crimă organizată implicat în spălarea a aproximativ 460 de milioane de grivne (circa 8,8 milioane de euro) printr-un proiect imobiliar de lux din apropierea Kievului.

În fața jurnaliștilor,  Iermak a respins categoric acuzațiile, afirmând că deține „doar un singur apartament și o singură mașină”.

Înaintea audierii, anchetatorii și procurorii anticorupție au organizat o conferință de presă , în care au susținut soliditatea probelor strânse. „Când ajungem la etapa notificării oficiale a unui suspect, suntem încrezători că avem suficiente dovezi pentru ca acuzațiile să fie susținute în instanță”, a declarat Semen Kryvonos, directorul Agenției Ucrainene Anticorupție (NABU).

Ucraina se confruntă cu mai multe scandaluri de corupție izbucnite în timpul invaziei ruse declanșate în februarie 2022. Anul trecut, NABU a dezvăluit un amplu caz de corupție în sectorul energetic, afectat puternic de război, în care ar fi implicați înalți oficiali guvernamentali.

