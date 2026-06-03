Cristina Laslo a plecat de la Gloria Bistrița după ce a reușit eventul

Componentă de bază a echipei de handbal a României, jucătoarea născută în Cluj a decis să schimbe echipa în această pauză competițională. Cristina Laslo a semnat cu HC Dunărea Brăila, iar transferul a fost oficializat.

HC Dunărea Brăila a anunţat, astăzi (miercuri, 3 iunie), transferul jucătoarei Cristina Laslo. Aceasta va evolua pe postul de centru şi va purta tricoul cu numărul 13.

Campioană mondială de junioare în 2014, medaliată cu bronz la CM de tineret în 2016, handbalista formată la CSȘ Viitorul Cluj a declarat: „Sunt încrezătoare şi hotărâtă să ofer fanilor ceea ce am mai bun: dragostea pentru handbal. Iar pentru cei care se îngrijorează că nu voi face faţă, numărul 13 va transmite că nu şi-a spus încă ultimul cuvânt. Pentru toţi cei cu inima alb-albastră, abia aştept să ne întâlnim şi să scriem istorie pentru acest club împreună! Let's play handball! Alb-albastră e inima noastră!".

Gruparea din orașul dunărean a salutat sosirea celei care a atins sferturile de finală ale Ligii Campionilor în 2018 și 2019: „Cristina Laslo aduce experienţa acumulată la cel mai înalt nivel, atât în competiţiile interne, cât şi internaţionale. Lider în teren şi componentă importantă a echipei naţionale a României, Cristina reprezintă un transfer important pentru proiectul clubului nostru".

A disputat 85 de meciuri pentru naționala României

Cristina Laslo și-a început activitatea ca senioară în 2012, la „U” Cluj. Apoi, a evoluat pentru ZRK Buducnost (2017-2019), Corona Brașov (2019/2020), CS Minaur Baia Mare (2020-2022) și CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud (2022-2026). După ce a evoluat pentru reprezentativele de junioare (2011-2014, 48 de meciuri, 207 goluri) și tineret (2014-2016, 31 de meciuri, 175 goluri), în 2016 a fost promovată la naționala de senioare, disputând 85 de partide și marcând 153 de goluri.