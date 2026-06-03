Flota fantomă a Rusiei, ajutată din umbră de asigurători din Uniunea Europeană. Rețeaua financiară prin care Moscova fentează sancțiunile

Bruxelles-ul se pregătește să lovească direct în rețeaua logistică ce menține în mișcare exporturile de petrol ale Moscovei, însă ultimele investigații arată că firele acestei caracatițe financiare duc înapoi pe continentul european. Navele care transportă ilegal petrol rusesc aflat sub sancțiuni continuă să opereze beneficiind de polițe de asigurare garantate, în ultimă instanță, chiar de piețele financiare din Europa.

Conform analizelor de specialitate și oficialilor europeni care monitorizează traficul maritim, Moscova folosește o schemă elaborată de intermediari pentru a direcționa fondurile către organizații bancare occidentale, scrie politico.eu.

„Practic, asigurările sunt spălate prin aceste mâini de mijloc”, explică Ville Niinistö, președintele Delegației Parlamentului European pentru cooperarea UE-Rusia, unul dintre eurodeputații care cer măsuri drastice împotriva acestei flote paralele.

Această vulnerabilitate pune într-o postură delicată guvernele europene, în timp ce pregătesc cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva entităților care ajută Kremlinul să își finanțeze agresiunea militară din Ucraina. Infrastructura pe care blocul comunitar vrea să o blocheze, companii de asigurări, bănci și furnizori de servicii maritime, pare să fie conectată ombilical la sistemul financiar de acasă.

Cum funcționează „plămânul” logistic al Moscovei

În ciuda valurilor succesive de restricții impuse după invazia din februarie 2022, Rusia a reușit să pună pe picioare o flotă fantomă formată din petroliere învechite, cu structuri de proprietate opace și înmatriculate sub pavilioane de complezență. Deși marii asigurători occidentali s-au retras de pe piața rusă, navele folosesc rețele alternative din afara piețelor tradiționale.

„Este incredibil efortul depus de Rusia pentru a dezvolta aceste mecanisme alternative și a-și menține lanțul logistic”, afirmă Michelle Wiese Bockmann, analist senior în inteligență maritimă la Windward. „Totul se desfășoară complet în afara normelor internaționale și a comerțului bazat pe reguli”.

Totuși, capacitatea financiară a Rusiei de a absorbi de una singură riscurile uriașe ale acestei flote, estimată la aproximativ 1.700 de nave, este limitată. Analiștii de la firma de securitate Deft9 Solutions subliniază că expunerea la răspundere se ridică la miliarde de dolari, iar o parte semnificativă din acest risc este reasigurată pe piețele europene prin produse financiare secundare.

Asigurarea este piesa centrală a acestui puzzle: fără acoperire pentru protecție și indemnizație (P&I), navele nu pot intra în porturile internaționale. Furnizarea acestor servicii este ilegală dacă transportul încalcă plafonul de preț impus de G7, însă depistarea surselor reale de finanțare este o misiune extrem de dificilă din cauza paravanelor juridice succesive.

Reticențe diplomatice la Bruxelles și riscuri de mediu

Blocarea acestei infrastructuri scoate la iveală limitele presiunii occidentale, într-un moment în care războiul din Ucraina se îndreaptă spre al cincilea an. Liderii UE urmează să discute noul pachet de sancțiuni la summitul de la Bruxelles din 18 iunie, sperând să ajungă la un consens politic în cursul acestei luni.

Conform proiectului de declarație al summitului, subminarea modelului de afaceri al flotei fantomă necesită o abordare integrată, de tip „pe tot parcursul rutei”, și o coordonare strânsă între statele membre și partenerii internaționali. Oficialii europeni încearcă acum să pătrundă în „arhitectura tehnică” ce susține aceste operațiuni.

Cu toate acestea, prudența domină încă unele cancelarii europene. O propunere ambițioasă de a interzice complet anumite servicii maritime pentru navele rusești pare să fi fost trecută pe linie moartă, potrivit unui diplomat UE implicat în negocieri, din cauza temerilor legate de destabilizarea pieței globale a energiei.

Sustinatorii unor măsuri mai dure avertizează însă că petrolul rămâne principalul motor al mașinăriei de război a Kremlinului. „Instrumentul lor este această flotă fantomă. Dacă nu oprim fluxul de numerar generat de prețul ridicat al petrolului, nu le vom putea reduce capacitățile de pe câmpul de luptă”, atrage atenția deputatul ucrainean Oleksi Gonciarenko.

Pe lângă miza geopolitică, experții avertizează asupra unui pericol iminent: un dezastru ecologic major. Multe dintre aceste petroliere sunt uzate și slab întreținute. „În ziua următoare producerii unei deversări masive de petrol de către o navă din această flotă, statele vor cere brusc garanții mult mai stricte”, conchide analistul Deft9 Solutions. Până atunci însă, fără sancțiuni directe aplicate celor care finanțează și reasigură aceste transporturi, petrolul Moscovei va continua să circule nestingherit pe mările lumii.