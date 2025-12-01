Cel mai recent nume vehiculat pentru a ocupa funcția de consilier șef al lui Zelenski, după demisia lui Andrii Ermak

Cele mai înalte eșaloane ale puterii ucrainene discută activ despre cine ar putea ocupa postul vacant de șef al Biroului Prezidențial de la Kiev.

Există posibilitatea ca postul să fie ocupat de influentul diplomat Serhii Kișlița. Informația a fost publicată de ziarul ucrainean Pravda, citând surse.

Printre candidații cu șanse, pe lângă Kișlița, se numără ministrul Dezvoltării Digitale - Mihail Fedorov, ministrul Apărării - Denis Șmigal, șeful serviciilor de informații militare - Kiril Budanov și ofițerul Pavlo Palisa.

„Există posibilitatea ca prim-viceministrului de Externe, Serhii Kișlița, care este implicat în prezent în negocieri cu Statele Unite, să i se ofere funcția de șef al OP”, se arată în articol.

Publicația menționează că o astfel de numire ar fi pozitivă și ar calma situația politică din țară.

Numirea Iuliei Sviridenko, care ocupă în prezent funcția de prim-ministru, în funcția de șef al Administrației Prezidențiale este considerată imposibilă. Tranziția sa la Administrația Prezidențială ar necesita o reformă completă a guvernului, ceea ce este considerat în prezent de nedorit.

Per total, conform articolului, ruptura lui Zelenski de fostul șef al cabinetului, Andrii Yermak a fost destul de dificilă, dar liderul ucrainean și-a revenit rapid.

„Acum Zelenski este din nou energic. Este ca președintele din 24 februarie 2022... Este incredibil de motivat ”, a spus sursa.