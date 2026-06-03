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CSM solicită din nou Guvernului măsuri urgente pentru a evita colapsul sistemului de justiție. Deficit mare de judecători și grefieri

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Consiliul Superior al Magistraturii se adresează public pentru a şaptea oară în cursul anului către Guvernul României şi Ministerul Justiţiei, solicitând adoptarea de măsuri concrete şi eficiente care să evite colapsul sistemic al justiţiei din România.

CSM solicită adoptarea de măsuri concrete şi eficiente care să evite colapsul sistemic al justiţiei
Consiliul Suprem al magistraturii FOTO: Facebook

Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat din nou Prim-ministrului României şi Ministerului Justiţiei deblocarea concursurilor de admitere directă în magistratură suspendate prin acte normative, în vederea diminuării deficitului naţional de judecători şi procurori.

Totodată, CSM a propus alocarea posturilor de grefier, având în vedere că sunt necesare 4874 de posturi, iar în 6 ani s-au promis măcar 600 de posturi şi nu s-a alocat niciun post. 

Se dorește, de asemenea, înfiinţarea posturilor de asistent al judecătorilor, fiind necesar un număr suplimentar de 712 posturi de asistenţi ai judecătorului pentru a asigura un raport optim de cel puţin 1 asistent al judecătorului la 3 judecători.  

”Puterea executivă destabilizează puterea judecătorească prin blocarea posibilităţii de recrutare a resursei necesare de personal Ultimul concurs de admitere directă în magistratură a putut fi demarat potrivit legislaţiei în vigoare la data de 25 iulie 2024, în ultimii 2 ani fiind eliminată prin acte normative posibilitatea recrutării directe a judecătorilor. La nivelul instanţelor judecătoreşti, sunt vacante peste 800 de posturi de judecător, care includ şi posturile vacante din fondul de rezervă, deficitul de magistraţi apropiindu-se de procentul de 16%, potrivit unui comunicat. Deşi la finalul lunii mai 2026 Plenul CSM a analizat situaţia gravă în care se află două judecătorii şi a comunicat că această situaţie a fost generată de politicile publice iresponsabile ale Guvernului României, până la acest moment nu a fost adoptat Memorandumul pentru deblocarea concursurilor de admitere directă în magistratură transmis de către Consiliu încă din data de 29 aprilie 2026, Guvernul refuzând în continuare avizarea acestuia”, anunță CSM într-un comunicat de presă.

Potrivit CSM, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană ca număr de dosare înregistrate pe rolul instanţelor, iar volumul de activitate este în creştere. Astfel, deja sunt înregistrate pe rolul instanţelor cu 11% mai multe cauze decât anul trecut în aceeaşi perioadă, fiind pe rol la acest moment aproximativ 2,4 milioane de dosare în toate fazele procesuale.

A şaptea solicitare CSM în cursul anului pentru grefieri şi asistenţi ai judecătorilor

În privinţa alocării posturilor de grefier, încă din anul 2019 s-a constatat că sunt necesare 4874 de posturi suplimentare de grefieri, aspect ce a fost adus la cunoştinţa Executivului, convenindu-se că majorarea numărului de posturi se va realiza treptat, cu 200 de posturi pe an, fiind necesar a fi alocate 600 de posturi corespunzător perioadei 2021 – 2023.

Consiliul a revenit lună de lună către Ministerul Justiţiei cu solicitarea de înfiinţare a posturilor de grefier, însă toate aceste solicitări au fost ignorate. Au fost ignorate, de asemenea, toate demersurile prin care Consiliul a solicitat alocarea posturilor de asistenţi ai judecătorului, pentru care există reglementare legală potrivit art. 150 din Legea nr. 393/2023.  

”Deşi sunt necesare 712 posturi, executivul refuză să dea efect acestei reglementări legale, aceasta existând doar formal, întrucât este ignorată, la fel ca toate celelalte solicitări. Abordarea puterii executive încalcă echilibrul constituţional între puterile statului reglementat de Constituţia României Mai mult decât atât, în loc să conştientizeze gravitatea situaţiei create la nivelul sistemului judiciar prin politicile publice adoptate în ultimii 2 ani - bugetare, economice şi de personal, Guvernul României a iniţiat un proiect de lege a salarizării, care prin conţinutul şi efectele sale concrete va submina justiţia ca putere în stat, din perspectiva independenţei financiare a magistraţilor, perpetuând tendinţa generală din ultimii 2 ani de afectare a statutului magistratului. Ignorând nevoia cetăţenilor de acces la o justiţie eficientă, în termen rezonabil, puterea executivă s-a poziţionat constant împotriva puterii judecătoreşti, refuzând dialogul real, constructiv şi colaborarea interinstituţională în beneficiul societăţii româneşti şi a garanţiilor statului de drept în componenta referitoare la consolidarea justiţiei, potrivit locului şi rolului fiecărei puteri în stat”, mai anunță CSM.

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