BOR a aprobat retragerea preotului Petru Păduraru de la conducerea Mitropoliei Basarabiei, în plin scandal sexual

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat miercuri, 3 iunie, retragerea lui Petru Păduraru din funcţiile de Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, după ce ierarhul şi-a anunţat la sfârşitul lunii mai demisia, invocând motive de vârstă şi de sănătate, în aceeași zi în care au apărut imagini indecente cu el și un alt bărbat.

Decizia a fost luată în cadrul şedinţei de lucru a Sfântului Sinod, desfăşurată la Palatul Patriarhiei sub conducerea Daniel, potrivit unui comunicat al Patriarhiei Române.

Potrivit comunicatului, retragerea presupune „încetarea activităţii administrative, liturgice şi pastorale” a mitropolitului, iar Cancelaria Sfântului Sinod va începe procedurile statutare pentru alegerea unui nou Arhiepiscop al Chişinăului şi Mitropolit al Basarabiei.

Retragerea, anunțată în ziua apariției unor imagini compromițătoare cu IPS Petru și un alt bărbat

Decizia de retragere a lui Petru Păduraru a venit după apariția pe mai multe canale de Telegram din Republica Moldova a unei înregistrări video în care ar apărea ierarhul alături de un alt bărbat. Imaginile au fost distribuite chiar în ziua în care Patriarhia Română a anunțat că mitropolitul, în vârstă de 79 de ani, se retrage din funcție, invocând motive de sănătate și vârstă înaintată.

Autenticitatea imaginilor nu a fost confirmată oficial. Mitropolia Basarabiei a transmis că aşteaptă rezultatele unei expertize înainte de a formula o poziţie oficială, arată Antena 3.

În contextul scandalului, Patriarhia Română l-a desemnat pe Teofan, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, ca locţiitor la conducerea Mitropoliei Basarabiei.

Presa din Republica Moldova aminteşte că primele acuzaţii cu tentă sexuală la adresa lui Petru Păduraru au apărut încă din 2014, când mai mulţi clerici au susţinut public că ar fi fost ţinta unor avansuri nepotrivite. Acuzaţiile nu au avut însă consecinţe la nivel instituţional.

Scandalul actual a provocat reacţii puternice atât în mediul religios, cât şi în cel politic. Fostul premier al Republicii Moldova, Ion Sturza, a criticat dur situaţia, susţinând că au existat de-a lungul timpului investigaţii şi mărturii care nu au fost luate în considerare.

Controversa apare într-un context sensibil pentru Republica Moldova, unde coexistă Mitropolia Basarabiei şi Mitropolia Moldovei. În ultimii ani, pe fondul războiului din Ucraina şi al distanţării de influenţa Moscovei, Mitropolia Basarabiei a atras un număr tot mai mare de preoţi şi credincioşi.

Analiştii de la Chişinău avertizează că scandalul riscă să afecteze imaginea instituţiei şi să alimenteze tensiunile religioase şi geopolitice existente în Republica Moldova.