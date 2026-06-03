Cu cât au crescut fondurile Pilonul 2 de pensii în 2026

După 18 ani de funcționare, Pilonul 2 de pensii private devine unul dintre cele mai importante mecanisme de economisire ale românilor, cu active de peste 43 de miliarde de euro și un câștig net de aproape 18 miliarde de euro pentru participanți.

În 2026, pe fondul revenirii piețelor financiare după episoadele de volatilitate globală, conturile individuale au continuat să crească, cu un avans de cel puțin 10% față de finalul anului precedent, susține Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

18 ani de Pilon 2: 18 miliarde de euro câștig pentru români

Pilonul 2 de pensii private obligatorii a generat, în perioada 20 mai 2008 – 22 mai 2026, un câștig net de 93,4 miliarde de lei, echivalentul a 17,8 miliarde de euro, în beneficiul participanților, potrivit calculelor APAPR prezentate pe platforma pilonul2.ro.

În cei 18 ani de funcționare efectivă, sistemul a ajuns să administreze active nete de 228 miliarde de lei, adică aproximativ 43,5 miliarde de euro, în numele a 8,5 milioane de români înscriși în fondurile de pensii private.

Contribuții, plăți și câștiguri: cum s-au format sumele

În această perioadă, fondurile de pensii au încasat contribuții brute totale de 141,8 miliarde de lei și au efectuat plăți de aproximativ 7,2 miliarde de lei către circa 335.000 de beneficiari, inclusiv moștenitori.

Diferența dintre contribuțiile încasate și totalul activelor administrate, la care se adaugă plățile efectuate, reprezintă câștigul net obținut pentru participanți, adică 93,4 miliarde de lei sau 17,8 miliarde de euro.

Randamentul mediu anual al fondurilor de Pilon 2 în acești 18 ani a fost de 8,6%, semnificativ peste inflația medie de aproximativ 4,8% pe an din aceeași perioadă.

Cât au românii în conturi și câți au sume consistente

În prezent, cele 7 fonduri de pensii private administrează active în numele a 8,5 milioane de participanți, dintre care peste 4,6 milioane contribuie lunar cu 4,75% din venitul brut, parte din contribuția de asigurări sociale de 25%.

Banii din Pilonul 2 reprezintă al doilea cel mai important activ financiar al populației, după depozitele bancare, și singura formă de economisire pe termen lung pentru o mare parte dintre români, în special cei cu venituri mai reduse. În total, activele Pilonului 2 echivalează cu aproximativ 11% din PIB-ul României.

Potrivit estimărilor APAPR, peste 1 milion de români au în conturi sume mai mari de 60.000 de lei, iar aproximativ 360.000 de participanți au acumulat peste 100.000 de lei.

Un exemplu relevant arată că un român cu salariu mediu și contribuții constante de la începutul sistemului are astăzi în cont peste 60.000 de lei, sumă care s-a dublat în ultimii trei ani.

Cât a crescut Pilonul 2 în 2026

Evoluția din 2026 confirmă trendul de creștere al sistemului, în pofida volatilității de pe piețele financiare generate de tensiuni geopolitice și incertitudini economice.

De la începutul anului și până la 22 mai 2026, fondurile de pensii private au înregistrat randamente între 7% și 10%, ceea ce s-a tradus într-un câștig net de 18,1 miliarde de lei, adică aproximativ 3,5 miliarde de euro, doar în primele cinci luni ale anului.

Activele pilonului II de pensii private au ajuns la peste 40 de miliarde de euro. Creștere impresionantă în 2025, față de anul precedent

Față de valorile de la finalul lui 2025, conturile individuale ale românilor sunt în prezent cu cel puțin 10% mai mari, susținute de evoluția pozitivă din 2026.

8,5 milioane de participanți și un sistem în creștere

În Pilonul 2 sunt înscriși 8,5 milioane de români, iar peste 1,75 milioane își verifică deja online conturile de pensie privată. Sistemul a transmis, de-a lungul timpului, aproximativ 115 milioane de scrisori anuale de informare, cu o lungime cumulată a documentelor de circa 58.000 de kilometri, suficient cât să înconjoare Pământul o dată și jumătate.

Doar 1,5 milioane de participanți au optat pentru primirea exclusiv online a informărilor, restul primind în continuare documentele în format fizic.

Fondurile de pensii, investitori-cheie în economia României

Circa 95% din banii din Pilonul 2 sunt investiți în România, ceea ce transformă fondurile de pensii private în cei mai importanți investitori instituționali locali.

Aproximativ două treimi din active sunt plasate în titluri de stat, iar peste un sfert în acțiuni listate la Bursa de Valori București, contribuind atât la finanțarea statului, cât și la dezvoltarea companiilor locale.

Datorită orizontului de investiții pe termen lung, de ordinul decadelor, fondurile de pensii oferă stabilitate pieței financiare, inclusiv în perioade de volatilitate ridicată.

Sistemul Pilon 2, la maxime istorice

După 18 ani de funcționare, toți indicatorii relevanți ai Pilonului 2 se află la niveluri record, consolidând rolul său ca pilon esențial al sistemului de pensii din România, similar modelelor din statele dezvoltate ale Uniunii Europene și OCDE.

În pofida șocurilor economice din ultimii ani, pandemia, războiul din Ucraina, inflația ridicată din 2022 sau tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, sistemul a continuat să genereze creștere.

În 2026, revenirea piețelor a accelerat câștigurile, iar valoarea totală a conturilor a depășit nivelurile din anii anteriori, confirmând rolul Pilonului 2 ca mecanism de economisire stabil și predictibil pe termen lung.