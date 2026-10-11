 „Un mișto fantastic al lui Putin”. Mesajul dur al unui fost premier și șef al Rompetrol după înțelegerea dintre Trump și liderul de la Kremlin | adevarul.ro
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„Un mișto fantastic al lui Putin”. Mesajul dur al unui fost premier și șef al Rompetrol după înțelegerea dintre Trump și liderul de la Kremlin

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Fostul premier al Republicii Moldova și fostul șef al grupului Rompetrol, Ion Sturza, lansează un atac dur la adresa președintelui american Donald Trump, după înțelegerea cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, privind livrările de motorină.

Ion Sturza, fostul premier al Republicii Moldova
Ion Sturza, fostul premier al Republicii Moldova Foto: arhivă, adevărul

Într-o postare pe Facebook, Ion Sturza a criticat modul în care Donald Trump gestionează relația cu Vladimir Putin, comparând situația actuală cu speranțele pe care oamenii din Europa de Est le aveau în Statele Unite după căderea comunismului.

„Bunelul meu, Emanuil, stătea ore în șir în fața unui aparat de radio și încerca să deslușească «când vor veni ai noștri». Ai noștri însemnau americanii. Până la urmă, au venit, la începutul anilor ’90, contribuind enorm la democratizarea și trecerea la economia de piață a țărilor noastre. Fără acest ajutor, trebuie să fim sinceri, riscam să ne prăbușim sub povara «moștenirii» sovietice”, a scris fostul premier al Republicii Moldova.

Acesta susține că, în prezent, situația s-a schimbat radical, iar administrația americană pare să facă concesii Kremlinului în schimbul unor promisiuni privind aprovizionarea cu combustibili.

„Astăzi, totul s-a întors cu fundul în sus. Scuzați expresia. Americanii, dragii de ei, ne împing pe bandă rulantă în gura balaurului. Fără remușcări și fără complexe. Am trăit să o vedem și pe aceasta: președintele celei mai influente țări din lume se gudură pe lângă dictatorul de la Kremlin, lingându-i clanța aurită. Vrea motorină! Și primește… deocamdată, promisiuni”, a afirmat Ion Sturza.

Ion Sturza: „Ce salvare spectaculoasă reprezintă 300.000 de tone?!”

Fostul premier a pus sub semnul întrebării importanța cantităților de motorină anunțate în contextul înțelegerii dintre Washington și Moscova.

„Prima tranșă anunțată: peste 300.000 de tone. Puțin peste o jumătate de zi de consum american. Urmează promisiuni de alte sute de mii și milioane de tone, cu termene elastice și în funcție de starea rafinăriilor rusești. Rușii astăzi fiind importatori! Cred că domnul de la Casa Albă, înainte de a publica anunțul triumfalist, nici nu și-a dat seama cât de penibil este momentul”, a scris Sturza.

Acesta a prezentat și cifre privind producția și consumul de combustibili din Statele Unite.

„SUA sunt cel mai mare producător de țiței și condensat din lume: aproape două milioane de tone pe zi. Produc zilnic și aproximativ 700.000 de tone de motorină și combustibil de încălzire, la un consum intern de circa 500.000 de tone. Iar exporturile americane din această categorie sunt de peste 200.000 de tone. Repet: zilnic! Și atunci, ce salvare spectaculoasă reprezintă 300.000 de tone?! Micul dejun al automobiliștilor americani!”, a comentat fostul șef al Rompetrol.

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„Un extraordinar cadou de ziua de naștere”

Ion Sturza consideră că Vladimir Putin este principalul beneficiar politic al situației, în condițiile în care Rusia ar putea obține o relaxare a sancțiunilor și ar avea ocazia să se prezinte drept un actor capabil să contribuie la stabilizarea pieței energetice mondiale.

„Un mișto fantastic al lui Putin. Un extraordinar cadou de ziua de naștere, de la Donald Ivanovici: relaxarea sancțiunilor și ocazia de a se prezenta drept salvatorul pieței mondiale.Are președintele american vreun sfetnic prin preajmă? Cineva cu un calculator în mână? Da, înțelegem: vin alegerile din noiembrie pentru Camera Reprezentanților și Senat. Republicanii riscă să piardă controlul ambelor camere. Trump s-ar putea trezi cu agenda blocată și cu investigații interminabile privind politica externă, afacerile și eventualele conflicte de interese. Un show de zile mari. Dar, până acolo, un pic de demnitate? De decență?”, a scris Sturza.

Critici privind presiunile asupra Ucrainei

Fostul premier a criticat și presiunile exercitate asupra Ucrainei pentru oprirea atacurilor asupra rafinăriilor rusești.

„Între timp, ucrainenii sunt presați să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești. Dar unde este presiunea asupra rușilor pentru a opri distrugerea sistemului energetic ucrainean? Îi vor «încălzi» americanii pe ucraineni la iarnă?”, a întrebat acesta.

În opinia lui Ion Sturza, evoluția prețurilor la combustibili nu poate fi controlată prin simple anunțuri politice, întrucât piața motorinei funcționează la nivel global, asemenea pieței țițeiului.

„Prețurile motorinei nu se formează la Casa Albă. Este o piață globală, la fel ca piața țițeiului. Faptul că SUA produc mai mult decât consumă nu îi protejează automat pe americani de scumpiri: rafinăriile lor oportunist vând acolo unde obțin prețul mai bun. Profită cineva? Da. Inclusiv rafinăriile americane, care beneficiază de marje record. Criza din strâmtoarea Hormuz, perturbările transportului și atacurile asupra rafinăriilor rusești explică presiunea asupra ofertei. Dar o fotografie politică alături de Putin nu repară rafinării și nu umple rezervoare”, a explicat fostul premier.

La finalul postării, Ion Sturza a lansat și un mesaj ironic la adresa susținătorilor locali ai lui Donald Trump. 

„Am observat că trumpiștii noștri locali au cam dispărut din peisaj. Autoritățile politice? O tot dau cu atlantismul. E de înțeles: ca bunelul Emanuil, tot așteaptă venirea americanilor. Vor veni. Cu japca. Ce mai aveți de cumpărat? Trebuie să reușim să vă vindem până în noiembrie…”, a încheiat Ion Sturza mesajul publicat pe Facebook.

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