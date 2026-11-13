 Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de DIICOT | adevarul.ro
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Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de DIICOT

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Gabriel Daraban, fostul director comercial al companiei Oil Terminal Constanța, a fost reținut joi seară de procurorii DIICOT, într-un dosar complex de evaziune cu motorină.

După percheziţii, Gabriel Daraban a fost reţinut.
După percheziţii, Gabriel Daraban a fost reţinut. Foto: facebook

Ancheta urmărește un mecanism prin care mai multe societăți ar fi evitat plata TVA și a accizelor, iar o parte importantă a cercetărilor îl privește pe fostul director al operatorului portuar, în legătură cu eliberarea din antrepozitul vamal a peste 66.000 de tone de motorină. Cazul este unul amplu, în care apar nume din administrația vamală, ANAF, mediul bancar și companii private.

Joi, 12 noiembrie, procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au făcut 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Printre persoanele vizate se numără, potrivit unor surse judiciare citate de TVR, șeful Biroului Vamal Constanța și inspectori vamali, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal, precum și angajați ai CEC Bank București.

Gabriel Daraban își anunțase demisia din funcția de director comercial cu o zi înaintea perchezițiilor, iar contractul său individual de muncă la Oil Terminal a încetat în 12 noiembrie. Reținerea sa a avut loc în aceeași seară, notează TVR.

Peste 66.000 de tone de motorină, eliberate din antrepozitul Oil Terminal

Una dintre componentele dosarului îl vizează pe Gabriel Daraban în legătură cu activitatea sa de la Oil Terminal. Potrivit datelor prezentate de procurori, în perioada 13 iulie 2023 - 24 ianuarie 2025, acesta ar fi dispus sau ar fi permis, cu știință, eliberarea din antrepozitul vamal al companiei și transferul către antrepozitul fiscal al firmei Jetfly Hub SRL a unei cantități de 66.669,467 tone de motorină.

Produsele petroliere erau declarate prin 138 de declarații vamale de import, iar valoarea lor în vamă se ridică la aproximativ 245 de milioane de lei. Anchetatorii susțin că fostul director comercial ar fi semnat documente și corespondență referitoare la aceste importuri și nu ar fi exercitat controalele necesare înainte de eliberarea mărfurilor.

Procurorii verifică și modul în care firmele implicate au înregistrat ulterior tranzacțiile. Suspiciunea este că o parte dintre societăți ar fi declarat doar o parte din vânzările de carburanți și din veniturile obținute, iar în evidențele contabile ar fi introdus cheltuieli pentru operațiuni care nu ar fi avut loc în realitate. Prin aceste practici, firmele ar fi urmărit să evite plata taxelor și impozitelor datorate statului.

Valoarea de aproximativ 245 de milioane de lei reprezintă valoarea în vamă a motorinei menționate în anchetă și nu trebuie confundată cu un eventual prejudiciu fiscal, care urmează să fie stabilit de procurori.

DIICOT infirmă proveniența rusească a motorinei

Dosarul a fost asociat inițial și cu suspiciuni privind introducerea în România a unor produse petroliere de origine rusească, în contextul sancțiunilor impuse după invazia Ucrainei, însă DIICOT a infirmat faptul că produsele petroliere proveneau din Rusia.

 „Având în vedere anumite informații apărute în spațiul public cu privire la provenința produselor energetice tranzacționate de către membrii grupării de criminalitate organizată implicați în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, facem precizarea că din probele administrate până în prezent nu a rezultat faptul că produsul accizabil (motorina) ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă.

Cauza instrumentată de către DIICOT vizează cu precădere eludarea obligațiilor fiscale (plata TVA și a accizelor) de către societățile comerciale implicate în circuitul infracțional”, au transmis procurorii.

Oil Terminal nu are nicio calitate în dosar

După declanșarea operațiunii procurorilor, Oil Terminal a transmis că la sediul companiei nu au avut loc percheziții și că societatea nu este cercetată în dosarul instrumentat de DIICOT. Reprezentanții operatorului portuar au precizat că firma a colaborat cu anchetatorii și le-a pus la dispoziție documentele solicitate pentru clarificarea situației.

„Societatea Oil Terminal informează acţionarii şi investitorii că nu au fost desfăşurate percheziţii la Oil Terminal în data de 12.11.2026. Societatea nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală, fiind implicată exclusiv în calitate de entitate care pune la dispoziţia organelor de urmărire penală documente necesare clarificării situaţiei de fapt”, se arată într-o informare transmisă, joi, Bursei de Valori Bucureşti.

Compania a confirmat totodată încetarea contractului individual de muncă al lui Gabriel Daraban, începând cu 12 noiembrie 2026, acesta nemaideținând funcția de director comercial.

De menţionat că Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, implicat, la rândul său, într-un scandal legat de zborul unor oficiali şi magistraţi la Mykos.

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