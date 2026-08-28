Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, transfer în Italia. Devine consilier pe probleme de apărare

Fostul ministru ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, care a devenit un critic al preşedintelui Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că va deveni consilier al omologului său italian în funcţie, Guido Crosetto.

Mihail Fedorov Foto: AFP

Potrivit lui Fedorov, care fusese demis în iulie de Zelenski în cadrul unei remanieri guvernamentale controversate, ministrul italian al apărării i-a propus să devină consilierul său în materie de inovare în domeniul apărării.

„În această calitate, voi ajuta Italia să dezvolte tehnologii adaptate războiului modern, să-şi îmbunătăţească sectorul apărării şi să se adapteze la noile provocări globale în materie de securitate”, a precizat el pe Facebook, scrie News.

Fedorov a afirmat totuşi că „continuă să lucreze în Ucraina la proiecte care consolidează apărarea ţării şi contribuie la atragerea de resurse internaţionale”.

Fostul ministru a precizat că a demarat împreună cu echipa sa „un turneu internaţional dedicat dezvoltării de noi proiecte în domeniile digitalizării şi tehnologiilor de apărare”.

Preşedinţia ucraineană nu a făcut niciun comentariu până în acest moment.

Într-un comunicat, Ministerul Apărării din Italia a calificat acest anunţ drept o „oportunitate importantă” pentru Italia şi a precizat că Fedorov va ocupa funcţia de „consilier pentru inovare”.

Italia se bucură să „colaboreze cu parteneri care au dobândit o experienţă semnificativă în acest domeniu, în special în ceea ce priveşte sistemele autonome şi apărarea aeriană”, menţionează textul.

Mîhailo Fedorov, susţinător al utilizării noilor tehnologii pe câmpul de luptă, în special a dronelor, a fost demis după ce a intrat în conflict cu comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, care a fost la rândul său înlocuit între timp de Zelenski.

Demiterea lui Fedorov a provocat manifestaţii de protest în Ucraina.

Fedorov l-a provocat apoi în mod deschis pe preşedintele Zelenski, multiplicându-şi intervenţiile publice pentru a denunţa corupţia şi „cultura minciunii” din Ucraina. El a cerut, de asemenea, organizarea de alegeri în Ucraina, în condiţiile în care legea marţială instituită după invazia rusă din 2022 împiedică orice scrutin. Zelenski, al cărui mandat prezidenţial a expirat în mai 2024, a respins acest apel, considerând că alegerile ar constitui un „tsunami care ar diviza” ţara.