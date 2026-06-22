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Fostul ministru spaniol al Transporturilor, condamnat la 24 de ani de închisoare. Presiunea crește asupra premierului Pedro Sánchez

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José Luis Ábalos, fost ministru spaniol al Transporturilor și una dintre figurile-cheie ale ascensiunii politice a premierului Pedro Sánchez, a fost condamnat la 24 de ani de închisoare pentru corupție, a anunțat luni Tribunalul Suprem al Spaniei, potrivit AFP.

Fostul ministru José Luis Ábalos, condamnat pentru corupție. FOTO: Facebook
Fostul ministru José Luis Ábalos, condamnat pentru corupție. FOTO: Facebook

Dosarul vizează atribuirea unor contracte pentru achiziția a milioane de măști de protecție în perioada pandemiei de COVID-19 și a provocat un puternic scandal politic în Spania.

Potrivit instanței, Ábalos a fost găsit vinovat de apartenență la o organizație criminală, corupție, deturnare de fonduri publice și trafic de influență.

În același dosar, fostul său consilier, Koldo García, a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru aceleași infracțiuni. Cei doi se află în arest preventiv de mai multe luni.

Tribunalul Suprem a precizat că inculpații au constituit o organizație criminală cu roluri bine definite, care a comis „infracțiuni grave de corupție”.

Un al treilea inculpat, omul de afaceri Víctor de Aldama, a fost condamnat la patru ani și jumătate de închisoare. Executarea pedepsei a fost suspendată după ce acesta a colaborat cu anchetatorii în timpul investigației.

Potrivit procurorilor, în schimbul atribuirii contractelor pentru măști, Ábalos ar fi primit beneficii personale, inclusiv suplimente salariale lunare, vacanțe plătite și alte favoruri.

Scandalul a ajuns până la vârful puterii de la Madrid. În timpul procesului, Víctor de Aldama a susținut că Pedro Sánchez ar fi fost liderul rețelei și că Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) ar fi beneficiat de finanțare ilegală. Premierul a respins acuzațiile.

Opoziția cere demisia premierului

Liderul principalului partid de opoziție, Partidul Popular, Alberto Núñez Feijóo, a cerut luni demisia lui Pedro Sánchez și organizarea imediată de alegeri anticipate.

Este indecent să mai rămână încă un minut în fruntea guvernului”, a declarat Feijóo, acuzând executivul de la Madrid că se află în plin colaps politic.

Ajuns la putere în 2018 după un amplu scandal de corupție care a dus la căderea guvernului conservator condus de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez a susținut în repetate rânduri că nu a avut cunoștință despre faptele investigate și că PSOE nu a beneficiat niciodată de finanțare ilegală.

Mai multe anchete îi vizează apropiații

Premierul spaniol se confruntă de mai multe luni cu probleme judiciare care îi afectează cercul apropiat.

Fratele său, David Sánchez, urmează să fie judecat într-un dosar de trafic de influență, iar un judecător a decis sâmbătă ca soția premierului, Begoña Gómez, să fie trimisă în judecată pentru corupție și i-a interzis să părăsească țara.

Și fostul premier José Luis Rodríguez Zapatero, mentor politic al lui Pedro Sánchez, este vizat de investigații legate de presupuse fapte de trafic de influență.

La sfârșitul lunii mai, anchetatorii au efectuat percheziții la sediul PSOE din Madrid într-un dosar conex privind o presupusă structură care ar fi încercat să influențeze anchetele ce îi vizau pe apropiații liderului socialist.

Pe fondul acestor controverse, Pedro Sánchez urmează să susțină miercuri un discurs în Parlament, așteptat cu interes atât de opoziție, cât și de opinia publică.

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