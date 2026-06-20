Soţia premierului spaniol Pedro Sanchez, trimisă în judecată. Magistrații au decis să i se confiște pașaportul

Un judecător spaniol a trimis-o în judecată pentru corupţie pe Begona Gomez, soţia prim-ministrului Pedro Sanchez, şi a impus mai multe măsuri, între care confiscarea paşaportului, interdicţia de călătorie şi obligativitatea de a se prezenta în instanţă la fiecare două săptămâni.

Judecătorul Juan Carlos Peinado a emis această hotărâre într-o decizie publicată sâmbătă, în urma unei audieri preliminare care a avut loc luni.

Ancheta se referă la unul dintre cazurile de corupţie care vizează familia liderului socialist şi foşti aliaţi politici, punând presiune asupra guvernului său de coaliţie minoritar, scrie Agerpres.

Cazul implică înfiinţarea unei catedre la Universitatea Complutense din Madrid, codirijată de Gomez, precum şi presupusa utilizare a resurselor publice şi a relaţiilor în scop privat.

Begona Gomez face, din aprilie 2024, obiectul unei anchete pentru corupţie şi trafic de influenţă. Ea este suspectată că s-a folosit de funcţia soţului său pentru a obţine finanţări, în principal de la omul de afaceri Juan Carlos Barrabes, pentru programul de masterat în management pe care l-a condus până în 2024.

Şi alţi apropiaţi ai premierului socialist Pedro Sanchez se află în centrul unor dosare judiciare. Printre ei se numără fratele premierului, David Sanchez, care va fi judecat în mai pentru trafic de influenţă, şi procurorul general spaniol Alvaro Garcia Ortiz, condamnat în noiembrie pentru încălcarea secretului judiciar.

José Luis Abalos, fosta sa mână dreaptă şi ex-ministru al transporturilor, a fost plasat în arest preventiv într-un vast dosar privitor la prezumtivă dare de mită, în care mai este implicat şi un înalt responsabil al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) al lui Sanchez.