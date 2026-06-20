search
Sâmbătă, 20 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Soţia premierului spaniol Pedro Sanchez, trimisă în judecată. Magistrații au decis să i se confiște pașaportul

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un judecător spaniol a trimis-o în judecată pentru corupţie pe Begona Gomez, soţia prim-ministrului Pedro Sanchez, şi a impus mai multe măsuri, între care confiscarea paşaportului, interdicţia de călătorie şi obligativitatea de a se prezenta în instanţă la fiecare două săptămâni.

Begona Gomez și premierul Pedro Sanches FOTO: Profimedia
Begona Gomez și premierul Pedro Sanches FOTO: Profimedia

Judecătorul Juan Carlos Peinado a emis această hotărâre într-o decizie publicată sâmbătă, în urma unei audieri preliminare care a avut loc luni.

Ancheta se referă la unul dintre cazurile de corupţie care vizează familia liderului socialist şi foşti aliaţi politici, punând presiune asupra guvernului său de coaliţie minoritar, scrie Agerpres.

Cazul implică înfiinţarea unei catedre la Universitatea Complutense din Madrid, codirijată de Gomez, precum şi presupusa utilizare a resurselor publice şi a relaţiilor în scop privat.

Begona Gomez face, din aprilie 2024, obiectul unei anchete pentru corupţie şi trafic de influenţă. Ea este suspectată că s-a folosit de funcţia soţului său pentru a obţine finanţări, în principal de la omul de afaceri Juan Carlos Barrabes, pentru programul de masterat în management pe care l-a condus până în 2024.

Şi alţi apropiaţi ai premierului socialist Pedro Sanchez se află în centrul unor dosare judiciare. Printre ei se numără fratele premierului, David Sanchez, care va fi judecat în mai pentru trafic de influenţă, şi procurorul general spaniol Alvaro Garcia Ortiz, condamnat în noiembrie pentru încălcarea secretului judiciar.

José Luis Abalos, fosta sa mână dreaptă şi ex-ministru al transporturilor, a fost plasat în arest preventiv într-un vast dosar privitor la prezumtivă dare de mită, în care mai este implicat şi un înalt responsabil al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) al lui Sanchez.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
digi24.ro
image
Trump și-a îndepărtat și singurul aliat din Europa. Reacția lui Meloni după ce a fost jignită: ”Să-și amintească un lucru”
stirileprotv.ro
image
Ciprian Ciucu anunță că renunță la a doua funcție din PNL, cu o zi înainte de congres: „Nu vreau să-i pun în situația de a avea un prim-vicepreședinte urmărit penal”. Cine are cele mai mari șanse să-l înlocuiască pe Ciucu
gandul.ro
image
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
mediafax.ro
image
A ajuns pe masa de operație imediat după meci! Imagini incredibile de la conferința de presă. Video
fanatik.ro
image
De ce refuză Ciprian Ciucu să mai candideze pentru poziția de prim-vicepresedinte al PNL: „Să nu se arunce în față situația mea”
libertatea.ro
image
Unde a dispărut șefa băncii centrale a Rusiei, care a transformat țara într-o fortăreață financiară: O posibilă „schimbare seismică”
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
Ar fi o surpriză uriașă! Pe cine vede Ibrahimovic campioană mondială: ”Dacă nu credeați până acum, începeți să credeți”
digisport.ro
image
Horoscop 21 iunie. Scorpionii sunt puși pe gânduri, Săgetătorii au de făcut o alegere
click.ro
image
Maria și mama ei și-au construit o casă de 70 mp din 8.000 de sticle găsite pe stradă. Interiorul este spectaculos
antena3.ro
image
Bucureştiul prinde viaţă în weekend: cinci evenimente de neratat
zf.ro
image
Reacția unor turiști germani, după ce au descoperit o "comoară" la 20 de kilometri de București
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că NU îi vede nimeni
cancan.ro
image
Ce bani ai strâns la pensie după un an de muncă dacă ai avut salariu minim, mediu sau 10.000 lei/lună?
newsweek.ro
image
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
prosport.ro
image
Cum poți trăi o lună pe o insulă superbă din Grecia fără să plătești cazarea. Primești și mic dejun, dar există o condiție
playtech.ro
image
Cristiano Ronaldo, mesaj din 6 cuvinte după ce a fost distrus la finalul meciului Portugalia – RD Congo 1-1
fanatik.ro
image
Criza politică explicată de un politolog: „Controlul democratic în România este exercitat de așa-numita ‘verticală a puterii’, un concept formulat pornind de la realitățile din Rusia”
ziare.com
image
Gigi Becali: ”Dă repede că am nevoie”. Ilie Dumitrescu i-a transferat imediat banii, dar nici nu-și imagina ce avea să urmeze
digisport.ro
image
Leguma care îi aduce profit unui fermier din Gorj. E apreciată pentru gustul autentic de altădată: „E prima dată când cumpăr, n-am mai cumpărat până acum”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ-şoc făcut de Ciprian Ciucu, se RETRAGE
romaniatv.net
image
Horoscop financiar de weekend. Cele trei zodii care vor atrage banii ca un magnet
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Două cutremure puternice în Grecia la interval de câteva minute. 566 de turiști au fost evacuați
click.ro
image
Cea mai mare casă din lume are 1.788 de camere, 257 de băi și o colecție de 7.000 de mașini de lux. Cine locuiește în ea?
click.ro
image
După luni dificile, aceste zodii își schimbă complet destinul. Perioada de glorie abia acum începe pentru ele, scapă de greutăți și se bucură de cea mai bună perioadă a anului
click.ro
soții Ceaușescu foto GettyImages 901900356(2) jpg
Elena Ceaușescu avea un apelativ vulgar în satul natal, pentru că nu purta lenjerie intimă. Așa l-a cucerit pe Nicolae Ceaușescu?
okmagazine.ro
Budinca cu orez si stafide Sursa fogto shutterstock 2375644625 jpg
Gustul copilăriei: budincă de orez cu stafide, așa cum o știi și o iubești
clickpentrufemei.ro
Jacobus de Cessolis Italy Chess players 1300 1400 jpg
Jocul născut în India care a fascinat nobilii Evului Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au în America: „Nu m-am băgat în viața lor”
image
Două cutremure puternice în Grecia la interval de câteva minute. 566 de turiști au fost evacuați

OK! Magazine

image
Kate Middleton și fiica sa, Charlotte, au fost în mare pericol anul trecut și nimeni n-a știut. De ce erau urmărite din umbră

Click! Pentru femei

image
Bătălia pălăriilor la fastuosul eveniment al Regelui Charles, Royal Ascot 2026

Click! Sănătate

image
Femeile cu şolduri mari au anumite avantaje legate de sănătate