De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele efecte

Numărul românilor din Spania a scăzut cu peste 30% în ultimii ani, iar presa spaniolă notează că fenomenul începe să se vadă și în economie, în special pe piața muncii.

Presa din Spania vorbeşte tot mai des despre faptul că, în ultimii ani, comunitatea românească este în scădere accelerată, iar acest lucru nu mai ține doar de statistici, ci începe să fie vizibil și pe piaţa muncii.

El País scrie, pe baza datelor Institutului Național de Statistică (INE), că numărul cetățenilor români care trăiesc şi muncesc în Spania a scăzut între 2012 şi 2025 cu aproximativ 32%, într-un ritm mult mai accelerat în ultimul timp, ajungând de la aproximativ 897.000 de români în 2012, la circa 600.000 în 2025.

„Comunitatea românească din Spania este pe cale să se epuizeze”, titrează jurnaliştii spanioli, subliniind că printre factorii care au contribuit la acest exod invers cei mai importanţi au fost criza locuințelor și costul ridicat al chiriei, efectele pe termen lung ale pandemiei și crizei economice, creșterea salariilor și a nivelului de trai din România, plus revenirea familiilor care vor să fie mai aproape de rude și de copiii lor.

Spaniolii îşi manifestă îngrijorarea cu atât mai mult cu cât datele recente arată că acest trend continuă, punctând că între începutul lui 2025 și luna aprilie, aproape 30.000 de români au părăsit Spania.

Cu toate acestea, românii rămân încă a doua cea mai numeroasă comunitate de străini din țară, potrivit aceleiaşi surse.

O parte dintre români se întorc în România, în timp ce alții aleg să meargă mai departe, spre Germania, țările nordice sau alte piețe de muncă din Europa, considerate mai stabile sau mai bine plătite.

Datele din România confirmă acest fenomen de exod invers, cum îl numesc cei din domeniu. În 2024, peste 47.000 de persoane s-au întors din Spania, iar în anul anterior au fost peste 51.000. Nu vorbim doar despre plecări, ci despre o rotație constantă între țări, în care Spania nu mai este destinația fixă de altădată.

În acest context, în presa spaniolă apare și o altă temă: efectul asupra economiei, pentru că Spania a beneficiat ani la rând de forța de muncă venită din România, atât în agricultură, construcții, cât și în servicii. O parte dintre aceste domenii depind încă de lucrători străini, iar reducerea treptată a numărlui acestora trezeşte îngrijorări în unele zone ale pieței muncii.

Economiștii și sociologii citați de presa spaniolă spun că nu există o singură cauză pentru plecarea românilor.

„Declinul economic din Spania din cauza pandemie a accentuat o tendință de reimigrare în rândul unor români”, explică sociologul Dumitru Sandu, care adaugă că și creșterea veniturilor din România a contat în decizia multora de a reveni.

În plus, problemele legate de locuințe în marile orașe spaniole și costurile tot mai mari de trai au făcut ca diferența dintre „a rămâne” și „a pleca” să nu mai fie atât de clară ca înainte.

Un reportaj din aprilie 2026 pune accent pe experiențele personale ale celor întorși în România. Mulți spun că au venit în Spania pentru salarii incomparabil mai mari, însă acum diferența economică s-a redus suficient încât întoarcerea să devină atractivă.