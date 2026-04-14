Scandal la vârful puterii în Spania. Soția premierului spaniol Pedro Sánchez, pusă sub acuzare pentru trafic de influență și deturnare de fonduri

Soția premierului spaniol Pedro Sánchez, Begona Gómez, a fost inculpată oficial într-un dosar de corupție, în urma unei anchete de doi ani, decizie care amplifică tensiunile politice și presiunea asupra guvernului de la Madrid.

Soția premierului spaniol, Begona Gómez, a fost inculpată oficial pentru mai multe infracțiuni de corupție, potrivit unei hotărâri judecătorești făcute publice luni, 13 aprilie. Decizia vine la capătul unei anchete care a durat aproximativ doi ani și care vizează presupuse fapte grave comise în contextul poziției sale publice, notează expreso.

Conform documentului datat 11 aprilie, judecătorul Juan Carlos Peinado a concluzionat că există suficiente indicii pentru a susține acuzațiile formulate în dosar şi a decis punerea sub acuzare a Begonei Gómez, pentru delapidare, trafic de influență, luare de mită și deturnare de fonduri publice.

Ancheta, deschisă în aprilie 2024, a urmărit să stabilească dacă Begona Gómez s-a folosit de statutul său de soție a prim-ministrului pentru a obține beneficii personale, fiind declanșată în urma unei plângeri depuse de un grup anticorupție cu legături în zona extremei drepte.

Cazul se concentrează, între altele, pe înființarea unei catedre la Universitatea Complutense din Madrid, codirijată de aoţia premierului, precum și pe utilizarea resurselor publice și a relațiilor instituționale în scop privat.

În prezent, Begona Gómez, în vârstă de 55 de ani, se află în vizită în China alături de soțul său și a negat în mod repetat toate acuzațiile care i se aduc.

Dosarul face parte dintr-o serie mai amplă de investigații care vizează persoane din anturajulşi familia premierului spaniol, punând presiune asupra guvernului său de coaliție minoritar.

În paralel, fratele premierului, David Sánchez, este vizat într-un dosar separat de trafic de influență, legat de angajarea sa într-o administrație regională. De asemenea, fostul ministru al Transporturilor și apropiat al lui Sánchez, José Luis Ábalos, a apărut în instanță în luna aprilie într-un alt caz care implică presupuse fapte de corupție în atribuirea contractelor publice.

Pedro Sánchez a calificat acuzațiile drept o tentativă a dreptei spaniole de a-i destabiliza executivul, în timp ce opoziția a cerut demisia acestuia.