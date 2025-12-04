Spania readuce măștile, pe fondul unui val agresiv de viroze: „O măsură preventivă, nu un pas înapoi”

Spania se pregătește să reintroducă obligativitatea purtării măștii în spitale și alte unități medicale, după o creștere accentuată a cazurilor de gripă care a pus presiune pe sistemul sanitar la început de iarnă. Măsura marchează cel mai vizibil revenit la protocoalele din pandemie de la ridicarea restricțiilor COVID.

Ministerul Sănătății a emis deja o alertă la nivel național și lucrează cu guvernele regionale pentru un plan unitar de limitare a răspândirii infecțiilor, în special în rândul pacienților vulnerabili. Oficialii insistă că decizia este una preventivă, menită să evite suprasolicitarea spitalelor, unde cazurile de gripă se suprapun cu cele de COVID-19 și alte boli respiratorii.

Primele regiuni au început deja să reacționeze

Aragón și Andalucía au revenit la recomandări ferme – sau chiar reguli – privind folosirea măștilor în spitale și cămine pentru vârstnici. Acum, Ministerul Sănătății finalizează un protocol standard pentru toate cele 17 comunități autonome, lăsând totuși spațiu regional pentru ajustări în funcție de evoluția locală a cazurilor și de gradul de ocupare al paturilor din spitale.

Potrivit presei locale, măștile vor deveni obligatorii pentru pacienți, vizitatori și personal în spitale, centre de îngrijire primară și instituții care găzduiesc persoane vulnerabile. Prioritate vor avea unitățile care tratează pacienți imunocompromiși și căminele de bătrâni – locuri unde o viroză sezonieră poate deveni rapid o urgență medicală.

În afara mediului medical, măștile rămân o recomandare puternică pentru persoanele cu simptome, pentru vârstnici sau pentru cei cu afecțiuni cronice. Obligația ar putea apărea doar dacă autoritățile locale ridică nivelul de alertă epidemiologică.

Cum îi afectează pe expați și turiști

Pentru străinii care locuiesc sau călătoresc în Spania, reintroducerea regulilor în spitale înseamnă că masca devine din nou un accesoriu obligatoriu atunci când intră într-o unitate medicală. Iar cum regulile pot varia de la o regiune la alta, autoritățile îi sfătuiesc să urmărească anunțurile atât la nivel național, cât și local.

În paralel, Spania accelerează campania de vaccinare antigripală. Vârstnicii, personalul medical și persoanele cu afecțiuni preexistente sunt îndemnate să se imunizeze cât mai curând.

„Vaccinarea, măștile și izolarea când ești bolnav rămân esențiale”

Experții în sănătate publică reamintesc că un mix de măsuri – vaccinare, purtarea măștii în spațiile aglomerate sau medicale, igienă riguroasă și ventilare – este cea mai eficientă strategie pentru reducerea internărilor. Iar izolarea la domiciliu atunci când apar simptome rămâne un element-cheie al controlului epidemiologic.

Ministerul Sănătății se arată optimist că intervenția timpurie va preveni suprasaturarea spitalelor în lunile ce urmează. Protocolul național a fost conceput să fie flexibil, astfel încât autoritățile să poată strânge sau relaxa restricțiile pe măsura evoluției valului gripal.

Deși pentru unii revenirea la măștile obligatorii poate părea un pas înapoi, oficialii subliniază că măsura este una temporară și strict țintită. Viața de zi cu zi, spun ei, poate continua în mare parte ca înainte – atât timp cât regulile din spitale sunt respectate.