search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Spania readuce măștile, pe fondul unui val agresiv de viroze: „O măsură preventivă, nu un pas înapoi”

0
0
Publicat:

Spania se pregătește să reintroducă obligativitatea purtării măștii în spitale și alte unități medicale, după o creștere accentuată a cazurilor de gripă care a pus presiune pe sistemul sanitar la început de iarnă. Măsura marchează cel mai vizibil revenit la protocoalele din pandemie de la ridicarea restricțiilor COVID.

masti de protectie jpeg

Ministerul Sănătății a emis deja o alertă la nivel național și lucrează cu guvernele regionale pentru un plan unitar de limitare a răspândirii infecțiilor, în special în rândul pacienților vulnerabili. Oficialii insistă că decizia este una preventivă, menită să evite suprasolicitarea spitalelor, unde cazurile de gripă se suprapun cu cele de COVID-19 și alte boli respiratorii.

Primele regiuni au început deja să reacționeze

Aragón și Andalucía au revenit la recomandări ferme – sau chiar reguli – privind folosirea măștilor în spitale și cămine pentru vârstnici. Acum, Ministerul Sănătății finalizează un protocol standard pentru toate cele 17 comunități autonome, lăsând totuși spațiu regional pentru ajustări în funcție de evoluția locală a cazurilor și de gradul de ocupare al paturilor din spitale.

Potrivit presei locale, măștile vor deveni obligatorii pentru pacienți, vizitatori și personal în spitale, centre de îngrijire primară și instituții care găzduiesc persoane vulnerabile. Prioritate vor avea unitățile care tratează pacienți imunocompromiși și căminele de bătrâni – locuri unde o viroză sezonieră poate deveni rapid o urgență medicală.

În afara mediului medical, măștile rămân o recomandare puternică pentru persoanele cu simptome, pentru vârstnici sau pentru cei cu afecțiuni cronice. Obligația ar putea apărea doar dacă autoritățile locale ridică nivelul de alertă epidemiologică.

Cum îi afectează pe expați și turiști

Pentru străinii care locuiesc sau călătoresc în Spania, reintroducerea regulilor în spitale înseamnă că masca devine din nou un accesoriu obligatoriu atunci când intră într-o unitate medicală. Iar cum regulile pot varia de la o regiune la alta, autoritățile îi sfătuiesc să urmărească anunțurile atât la nivel național, cât și local.

În paralel, Spania accelerează campania de vaccinare antigripală. Vârstnicii, personalul medical și persoanele cu afecțiuni preexistente sunt îndemnate să se imunizeze cât mai curând.

„Vaccinarea, măștile și izolarea când ești bolnav rămân esențiale”

Experții în sănătate publică reamintesc că un mix de măsuri – vaccinare, purtarea măștii în spațiile aglomerate sau medicale, igienă riguroasă și ventilare – este cea mai eficientă strategie pentru reducerea internărilor. Iar izolarea la domiciliu atunci când apar simptome rămâne un element-cheie al controlului epidemiologic.

Ministerul Sănătății se arată optimist că intervenția timpurie va preveni suprasaturarea spitalelor în lunile ce urmează. Protocolul național a fost conceput să fie flexibil, astfel încât autoritățile să poată strânge sau relaxa restricțiile pe măsura evoluției valului gripal.

Deși pentru unii revenirea la măștile obligatorii poate părea un pas înapoi, oficialii subliniază că măsura este una temporară și strict țintită. Viața de zi cu zi, spun ei, poate continua în mare parte ca înainte – atât timp cât regulile din spitale sunt respectate.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
digi24.ro
image
Ellie Goulding și-a surprins fanii. Artista și-a anunțat sarcina direct pe covorul roșu de la Fashion Awards. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România
gandul.ro
image
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
mediafax.ro
image
Marius Șumudică l-a făcut praf pe jucătorul Rapidului și a propus înlocuitor vedeta de la FCSB: „Nu există comparație”
fanatik.ro
image
Cele trei provocări pe care Europa trebuie să le rezolve ca să-l convingă pe Putin că Ucraina nu poate fi învinsă
libertatea.ro
image
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
digi24.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
A câștigat peste 5.000.000 $ și a ”trădat” Rusia cu zâmbetul pe buze: ”Sunt bucuroasă să vă anunț”
digisport.ro
image
Sondaj CURS| Bătălie foarte strânsă pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă
stiripesurse.ro
image
Ce s-a întâmplat cu fiica ilegitimă a lui Putin, în Paris, când a fost recunoscută de niște ucraineni. "Tatăl tau mi-a ucis fratele”
antena3.ro
image
Medvedev ameninţă Europa: Dacă nebunii din UE fură activele rusești înghețate, avem motiv de război
observatornews.ro
image
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Cât scade factura la curent dacă treci la pompă de căldură în 2025. Calcul simplu pentru o casă de 100 mp
playtech.ro
image
Alexandru Chipciu și Dan Nistor semnează „la pachet”! „Suntem în discuții avansate”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
A câștigat peste 5.000.000 $ și a ”trădat” Rusia cu zâmbetul pe buze: ”Sunt bucuroasă să vă anunț”
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Ies la lumină detalii tulburătoare despre Roxana Moise! Când a depistat fosta concurentă de la „Exatlon” boala care a răpus-o
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Ionel Ganea nu mai e om, la 6 luni după ce și-a pierdut băiețelul. Dezvăluirea care sfâșie inimile tuturor. Marius Șumudică: „Vorbea și plângea…”
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Pensionarii sunt îngenuncheați de măsurile de austeritate din România. Casele de Ajutor Reciproc au fost luate cu asalt
mediaflux.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
click.ro
image
Dan Helciug, distrus la aflarea veștii că Artan a murit: „Sunt trist! S-a dus chiar de ziua mea.” Ce surpriză i-au făcut prietenii la… brutărie? VIDEO
click.ro
image
Mesajul dureros de sincer al lui Cornel Constantiniu, bolnav de Parkinson, pentru tinerii artiști: „Le doresc șlagăre care să reziste 40 de ani”. A plâns când a murit Horia Moculescu
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla la banchetul de stat organizat la Castelul Windsor în cinstea președintelui german Frank Walter Steinmeier și a soției acestuia, Elke Buedenbender, Profimedia (3) jpg
Cu cea mai spectaculoasă tiară a ei! Prințesa Kate a captat atenția tuturor la Banchetul de Stat de la Windsor, alături de William
okmagazine.ro
Gwyneth Paltrow sursa foto Profimedia jpg
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Voica, grav afectată de criza apei din Prahova: „La 89 de ani, mă spăl la lighean. Nespălată tot nu rămân!” Orașul Breaza e paralizat: „Au externat bolnavii!”
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”

OK! Magazine

image
Viitorul Rege și viitoarea Regină a Angliei! William și Kate au luat cu asalt internetul cu portretul lor perfect de Crăciun

Click! Pentru femei

image
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Studiu: Masturbarea poate ajuta femeile la menopauză