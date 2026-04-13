Fost șef CIA: Ucraina ar putea deveni „arsenalul democrației” în lumea liberă

Transformările profunde ale războiului, accelerate după invazia declanșată de Rusia în Ucraina, redesenează nu doar fronturile, ci și modul în care statele își construiesc industriile de apărare. În acest nou peisaj, Kievul se conturează drept un actor-cheie, susține fostul director al CIA, generalul în rezervă David Petraeus.

Într-un interviu acordat emisiunii „World at Stake”, Petraeus a descris Ucraina drept un veritabil „arsenal al democrației”, reluând o expresie consacrată în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial pentru a caracteriza rolul Statelor Unite în sprijinirea aliaților.

„În viitor, Ucraina va avea, probabil, cea mai importantă bază industrială de apărare din lumea liberă”, a declarat acesta, subliniind ritmul alert al inovației. Potrivit lui, industria ucraineană produce sisteme fără pilot de ultimă generație – nu doar aeriene, ci și terestre și navale.

Un element esențial îl reprezintă integrarea rapidă dintre hardware și software. Actualizările de software sunt realizate în mai puțin de o săptămână, în timp ce modificările de echipamente apar la intervale de câteva săptămâni – un ritm greu de egalat de alte state.

Progresele sunt vizibile inclusiv pe front: Ucraina a dezvoltat drone cu rază lungă de acțiune, capabile să evite sistemele de apărare antiaeriană și să lovească infrastructuri energetice esențiale din interiorul Rusiei. Aceste atacuri au afectat semnificativ capacitatea Moscovei de a exporta petrol, într-un context global marcat de creșterea prețurilor.

Un adevărat ecosistem industrial

Petraeus vorbește despre un adevărat ecosistem industrial: „Ucraina produce unele dintre cele mai impresionante sisteme fără pilot din lume. Iar după încheierea conflictului, cu investiții care vor continua să vină, această poziție se va consolida”.

Influența Kievului depășește deja granițele Europei. Ucraina sprijină state din Golful Persic în apărarea împotriva dronelor iraniene, care s-au dovedit capabile să pătrundă chiar și sisteme de apărare fabricate în SUA.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat recent că militarii ucraineni au doborât drone de tip Shahed în mai multe țări din Orientul Mijlociu. În schimb, Ucraina primește armament, combustibil și sprijin financiar.

Un alt avantaj major îl reprezintă costurile reduse și capacitatea de producție în masă. Ucraina produce zilnic mii de drone, acestea fiind responsabile pentru majoritatea pierderilor de pe câmpul de luptă.

Situația contrastează puternic cu modelul adoptat de Statele Unite, care se bazează pe armament extrem de sofisticat, dar costisitor și dificil de produs la scară largă. În plus, SUA și aliații lor se confruntă cu diminuarea stocurilor de muniții avansate.

Dezechilibrul dintre dronele ieftine lansate de Iran și interceptoarele scumpe utilizate pentru a le neutraliza ridică semne de întrebare în rândul experților din domeniul apărării.

La un forum recent, expertul în securitate Dmitri Alperovitch a avertizat că NATO nu dispune, în prezent, de capacitatea industrială și de lanțurile de aprovizionare necesare pentru un conflict de durată.

În mod paradoxal, deși economia Rusiei este semnificativ mai mică decât cea cumulată a NATO, Moscova produce mai mult armament convențional în anumite categorii, de la artilerie la drone și unele tipuri de rachete.

„Este o alegere”, a subliniat Alperovitch. „Nu pentru că nu am putea produce mai mult”.