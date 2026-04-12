Rusia „încalcă armistițiul de Paște declarat de Putin” printr-o serie de atacuri cu drone asupra Ucrainei

Rusia a încălcat armistițiul de Paște anunțat de Kremlin, lansând noi valuri de atacuri cu drone asupra pozițiilor ucrainene, în pofida semnalelor venite din ambele tabere privind o posibilă apropiere a finalului războiului.

Potrivit armatei ucrainene, liniștea anunțată nu a fost respectată. Un ofițer de comunicații al Brigăzii 148 Artilerie Separată a declarat că, deși focul de artilerie a fost redus în sectorul unde acționează unitatea sa — la intersecția regiunilor Donețk, Dnipropetrovsk și Zaporojie — atacurile cu drone au continuat constant.

„Armistițiul nu este respectat de partea rusă”, a transmis acesta, precizând că forțele ucrainene răspund „cu liniște la liniște și foc la foc”.

Statul Major ucrainean a raportat aproape 470 de încălcări ale încetării focului după ora 16:00: 22 de acțiuni de asalt, 153 de bombardamente, 19 lovituri cu drone de atac și 275 de atacuri cu drone FPV. În total, armata rusă ar fi efectuat 57 de lovituri aeriene și ar fi lansat 182 de bombe aeriene ghidate, utilizând în plus mii de drone kamikaze și mii de atacuri asupra pozițiilor militare și zonelor populate.

Armistițiul de 32 de ore fusese anunțat de Vladimir Putin cu ocazia Paștelui Ortodox, cu oprirea ostilităților între sâmbătă după-amiază și finalul zilei de duminică. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina va respecta încetarea focului, dar a avertizat că orice încălcare va primi un răspuns imediat.

În ciuda tensiunilor, atât Moscova, cât și Kievul au transmis recent semnale privind posibilitatea unei apropieri de finalul conflictului. Ministrul rus de Externe a vorbit despre „apariția unei perspective de soluționare politico-diplomatică”, în timp ce șeful negocierilor ucrainene, general-locotenent Kyrylo Budanov, a afirmat că „toți înțeleg că războiul trebuie să se termine”.

Pe teren, însă, violențele au continuat. Cu puțin timp înainte de intrarea în vigoare a armistițiului, atacuri cu drone asupra orașului Odesa au ucis cel puțin două persoane și au rănit alte două, lovind zone rezidențiale. În Herson, un șofer de autobuz a murit după ce vehiculul său a fost lovit de o dronă.

Forțele aeriene ucrainene au raportat că Rusia a lansat 160 de drone într-o singură noapte, dintre care 133 ar fi fost doborâte sau neutralizate. De cealaltă parte, Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat interceptarea a 99 de drone ucrainene deasupra teritoriului rus și al Crimeei ocupate.

În paralel, Moscova a confirmat un schimb de prizonieri soldat cu revenirea a 175 de militari ruși, în timp ce Ucraina a anunțat eliberarea a 175 de persoane și șapte civili, mulți dintre aceștia aflați în captivitate din 2022.

În acest context tensionat, președintele Zelenski a transmis pe rețelele sociale că Paștele ar trebui să reprezinte „un moment de liniște și siguranță”, subliniind totodată că Ucraina va răspunde strict proporțional oricăror încălcări.

Deși armistițiul era prezentat ca un posibil gest umanitar, ambele părți continuă să se acuze reciproc de încălcări, iar perspectivele unui acord durabil rămân incerte.